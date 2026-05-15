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Sanctions économiques de l'UE
Des retraités suisses ne reçoivent plus l'AVS à cause de Poutine

Quelques dizaines de Suisses en Russie et en Biélorussie se trouvent dans une situation très précaire. A cause des sanctions économiques imposées par l'Union européenne contre la Russie depuis le début de la guerre en Ukraine, ils ne reçoivent plus l'AVS.
Publié: il y a 42 minutes
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Dernière mise à jour: il y a 41 minutes
Les retraités suisses résidant en Russie et Biélorussie ont du mal à recevoir l'AVS. (Image d'illustration)
Photo: Imago
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Tobias Bruggmann

Les Suisses résidant en Russie et Biélorussie souhaitant percevoir l'AVS risquent de se retrouver dans le rouge. Pourquoi? A cause des sanctions imposées par l'Union européenne (UE) après la guerre en Ukraine. Même si les paiements sont en règle au regard du droit suisse, certaines banques et leurs partenaires interprètent les sanctions de manière si extensive que les pensions ne sont pas versées, d'après le portail en ligne Infosperber.

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«Depuis le 1er février 2026, nous n'avons plus rien», déséspère Hans Rudolf Knecht auprès d'Infosperber. Il s'est installé en Biélorussie avec sa femme il y a dix ans. Désormais, il doit prendre l'avion pour la Suisse afin de retirer de l'argent pour toucher sa pension. En effet, il est impossible de le faire par l'intermédiaire d'un parent ou de l'ambassade.

60 personnes concernées

L'administration fiscale a entre-temps publié une fiche d'information. Actuellement, environ 170 personnes ayant droit à l'AVS vivent en Russie ou en Biélorussie. «La grande majorité des retraités de ces deux pays perçoivent leurs rentes.»

Actuellement, une soixantaine de personnes seraient concernées par ce problème, puisqu'elles ne possèdent qu'un compte bancaire russe ou biélorusse. Les banques suisses mettent tout en œuvre pour faciliter les paiements essentiels, tels que les pensions. Cependant, elles dépendent de leurs banques partenaires pour y parvenir. «Ces banques partenaires respectent la législation étrangère qui les concerne.»

Le problème s'est aggravé depuis le début de l'année 2026, car les banques suisses et étrangères font des analyses de risques en permanence et effectuent leurs paiements en fonction de ces évaluations. Toutefois, la situation varie selon les cas et est susceptible d'évoluer.

La Confédération précise être en contact avec les personnes concernées. «Dans certains cas, il peut être utile que le bénéficiaire de la rente dispose d'un compte bancaire auprès d'une banque suisse ou d'une banque dans un pays non soumis à des sanctions et puisse y recevoir sa pension.»

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