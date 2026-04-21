Après 15 ans à la tête du land allemand Bade-Wurtemberg, Winfried Kretschmann se confie dans un entretien avec Blick. Le ministre-président sortant évoque ses liens avec la Suisse, critique notre politique et analyse la situation actuelle de l’Allemagne.

«Choisir ses propres intérêts est une logique que la Suisse a tendance à appliquer»

«Choisir ses propres intérêts est une logique que la Suisse a tendance à appliquer»

Simone Steiner et Lucien Fluri

Peu de responsables politiques en Europe comprennent et apprécient la Suisse autant que Winfried Kretschmann. Durant ses 15 années à la tête du land frontalier Bade-Wurtemberg, il a constamment défendu de bonnes relations avec la Suisse. Il est même intervenu à plusieurs reprises à Berlin et à Bruxelles pour soutenir la Confédération, avec laquelle sa région entretient des liens économiques et culturels parmi les plus étroits au monde.

Mais le mandat de l'un des hommes politiques à mieux connaître la Suisse touche à sa fin. Mercredi et jeudi, le premier et, à ce jour, unique ministre-président écologiste d'Allemagne s'est rendu à Berne pour une visite d'adieu au Parlement fédéral. Blick a rencontré Winfried Kretschmann pour une interview, a évoqué son bilan et les relations bilatérales: les problèmes ferroviaires, les infrastructures vétustes et la politique suisse de sélection des ressources.

Winfried Kretschmann, vous êtes considéré comme un grand ami de la Suisse et vous vous êtes fortement engagé pour de bonnes relations entre la Suisse et l’UE. Pourtant, la Suisse n’a pas toujours répondu à cet engagement, par exemple en rompant l’accord-cadre. Cela vous énerve-t-il parfois?

Non, les Suisses ne m’énervent pas. Ce pays a ses particularités, et je crois en comprendre beaucoup. Je m’y suis intéressé très tôt, notamment pour sa conception de la démocratie. Contrairement à la démocratie française, la démocratie directe suisse n’a pas eu de forte influence en Europe, mais elle reste une grande source d’inspiration. On le voit aussi dans la très forte acceptation des institutions en Suisse, en comparaison avec d'autres pays de l’OCDE. Un niveau qu’on ne retrouve nulle part ailleurs.

La Suisse votera cet été sur l'initiative «Pas de Suisse à 10 millions». Si celle-ci était acceptée, ce serait un signe fort contre les bonnes relations avec l'Allemagne. Comment réagiriez-vous?

Les particularités suisses sont ce qu'elles sont. Mais dans un monde globalisé, on ne peut préserver ses particularités qu'en coopérant. C'est le paradoxe d'aujourd'hui. Autrement, on perd sa souveraineté. Même une grande nation comme l'Allemagne ne fait pas le poids face aux Etats-Unis, à la Russie ou à la Chine. Le destin de l'Europe repose donc sur la coopération. Sans cela, elle finira par devenir un vassal des grandes puissances.

Vous vous exprimez maintenant avec beaucoup de retenue. L'UE sera-t-elle aussi bienveillante en cas de oui à une Suisse de 10 millions d'habitants?

De bonnes relations entre l'Union européenne (UE) et la Suisse sont aussi dans l'intérêt de l'UE. En un an, les exportations du Bade-Wurtemberg ont reculé de 13% vers les Etats-Unis et de 15% vers la Chine, tandis qu'elles ont augmenté de 22% vers la Suisse. En parallèle, les exportations suisses vers le Bade-Wurtemberg ont progressé de 7%. Cela montre que la prospérité repose sur la coopération. Dans le même temps, la Suisse a constaté, avec la menace de droits de douane de 39% des Etats-Unis, à quel point certains partenaires peuvent être imprévisibles. D’où l’intérêt de renforcer la coopération avec un partenaire plus stable comme l’UE.

Vous avez dit un jour à propos de la Suisse: «Il faut sortir de son isolement pour comprendre que le monde est plus vaste que les problèmes qui existent entre la Suisse et l’UE.» La Suisse est-elle trop centrée sur elle-même?

Oui. Mais cela vaut pour tout le monde. J’ai aussi répété à l’UE: ne vous contentez pas de regarder le marché unique, regardez au-delà de vos frontières. C’est seulement ainsi que vous comprendrez l’importance d’un pays de haute technologie comme la Suisse. A Bruxelles, je me suis battu pour que la Suisse soit de nouveau pleinement associée au programme de recherche Horizon. Aujourd’hui, la compétition en matière de recherche prime sur la compétition économique. Celui qui perd à ce stade n’a aucune chance par la suite. Et c’est là que nous, dans l’UE, avons besoin de la Suisse. Ses universités sont de niveau mondial. Il faut simplement le reconnaître.

Vous avez eu des mots très positifs pour la Suisse. D'un autre côté, une étude récente a montré que la mortalité était plus élevée dans le Bade-Wurtemberg qu'ailleurs – probablement parce que le personnel soignant émigre vers la Suisse.

On peut se demander si la Suisse ne devrait pas former son propre personnel médical. J'ai toujours insisté sur ce point. Par ailleurs, il faut également reconnaître que les médecins en Suisse bénéficient de conditions de travail plus avantageuses. Il est nécessaire de s'interroger sur les raisons de cette situation, au lieu de se contenter de s'en plaindre.

N'est-ce pas parfois exaspérant que les Suisses choisissent ce qui les arrange?

L'expression «choisir ses propres intérêts» résume bien cette logique, que la Suisse a tendance à appliquer. C’est son droit, mais encore faut-il que cela ne nuise pas aux avantages qu’elle en retire. Il est important de ne pas détériorer les relations entre partenaires. La Suisse a bien négocié ses accords bilatéraux, mais un traité de cette ampleur suppose aussi des concessions de part et d’autre.

L’une des mesures difficiles que vous pourriez bientôt devoir adopter est un péage de transit en Suisse. Le Parlement a récemment approuvé un péage pour le Saint-Gothard. Avez-vous déjà fait part de vos remarques au Conseil fédéral à ce sujet?

Il faut rester prudent lorsqu’on intervient en Suisse. Les grandes déclarations et les annonces spectaculaires ne sont pas toujours utiles. Nous attendrons la fin du débat suisse avant de nous adresser aux autorités compétentes.

Cela semble très diplomatique.

La Suisse doit se demander si, et comment, elle souhaite mettre en œuvre une telle mesure en période de déréglementation. En effet, l'expérience internationale nous montre les conséquences des actions nationales et égoïstes. Le protectionnisme et les droits de douane nous exposent facilement à des réactions hostiles. Celles-ci ne favorisent pas la coopération, mais la freinent. Ce n'est pas ce dont nous avons besoin.

Indirectement, ce péage s'explique aussi en partie par les difficultés rencontrées par la Deutsche Bahn. Celles-ci ont entraîné une baisse du transport de camions par le rail et une hausse du trafic routier au tunnel du Saint-Gothard.

Il faut dire clairement à la Deutsche Bahn que cette situation ne peut pas durer. Dans ce contexte, nous devons aussi être prudents lorsque nous critiquons un péage de transit. Nous avons pris du retard dans le développement du réseau ferroviaire et n’avons pas encore réussi à tout mettre en place. Pour une nation d’ingénieurs comme l’Allemagne, c’est problématique. La Suisse, elle, a fait ses devoirs et peut servir d’exemple.

La situation va-t-elle bientôt s'améliorer en Allemagne?

Grâce à l'assouplissement du frein à l'endettement, l'Allemagne dispose de moyens considérables pour avancer plus rapidement. Mais ce n'est pas en tirant sur l'herbe qu'elle poussera plus vite. On ne peut pas rattraper du jour au lendemain des décennies de négligence. Mais nous nous y attelons très sérieusement.

L'infrastructure allemande fait l'objet de critiques constantes. Quand on lit vos médias, on a l'impression que le pays est au bord du gouffre.

Pourtant, nous maintenons un niveau d'excellence. Le Bade-Wurtemberg demeure un pôle d'innovation en Europe. Nous investissons près de 6% de notre produit intérieur brut dans la recherche et le développement, un chiffre exceptionnel. Et nous avons réalisé des progrès considérables en matière de simplification administrative. Aujourd'hui, un changement s'opère également concernant l'infrastructure. Il ne faut pas enterrer l'Allemagne. Des problèmes existent, certes, mais ils sont pris en charge.

« Je pense qu'il nous faut revoir notre relation avec les citoyens. Mon penchant pour la démocratie suisse n'y est pas étranger Winfried Kretschmann, ministre-président du Bade-Wurtemberg »

Lorsque vous êtes devenu ministre-président, un écologiste à la tête du Bade-Wurtemberg, fief de la CDU, était considéré comme une véritable anomalie politique. Aujourd'hui, votre parti est toujours au pouvoir. Quel est le secret de votre succès?

L'une des raisons a été la politique d'écoute du peuple que j'ai mise en place. Gouverner simplement d'en haut ne fonctionne pas. Et mon successeur l'a toujours dit clairement. Je pense qu'il nous faut revoir notre relation avec les citoyens. Mon penchant pour la démocratie suisse n'y est pas étranger. Et il y a aussi autre chose...

Je vous en prie, continuez...

Nous avons toujours défendu l’idée qu’il faut dépasser l’opposition entre économie et écologie. Nous avons démontré qu’une politique industrielle efficace peut concilier les deux. Aujourd’hui, l’économie est même un partenaire dans la lutte contre le changement climatique. Produire sans émissions de CO₂ ou se déplacer de manière neutre en carbone dépend surtout de solutions techniques. Inutile d’en faire un débat idéologique.

Le fait qu'un écologiste gouverne un Land est resté unique en Allemagne. Actuellement, l'AfD (parti d'extrême droite) gagne presque partout.

Et cela m'inquiète beaucoup. C'est un parti nationaliste. Que veut l'AfD? Elle veut une Europe d'avant Adenauer, une Europe où chaque Etat avait son propre agenda nationaliste. Cela n'a mené qu'à la guerre. Depuis 70 ans, l'Europe vit globalement en liberté et en paix, car nous avons privilégié la coopération. Quiconque souhaite un retour en arrière met en péril notre prospérité et risque de nous faire perdre notre liberté.

L'AfD progresse malgré tout...

Nous devons engager un débat plus constructif avec ce parti. Ce n'est pas chose facile. Nous vivons à l'ère des titres sensationnalistes et d'une culture de l'indignation. Les discussions argumentées et les négociations approfondies sont en déclin. On a tendance à croire que notre opinion est une vérité absolue. Nous avons un besoin urgent de débats plus civilisés. C'est ce qui cimente la démocratie.

Cela semble être un travail fastidieux et minutieux.

Les négociations sont ardues, parfois même épuisantes. Mais si l'on abandonne, on perd sa liberté. Cela ouvre la porte à la loi du plus fort. C'est dans un tel contexte que des guerres éclatent, comme la guerre actuelle contre l'Iran. Mais l'exemple de la Hongrie nous montre que la progression des forces nationalistes n'est pas forcément éternelle.

Le mur contre l'AfD tiendra-t-il, même avec la CDU dans l'est de l'Allemagne?

J'en suis fermement convaincu.

Les initiatives des écologistes, comme la sortie du nucléaire et l’interdiction des moteurs à combustion, avaient été validées par une majorité de la population. Aujourd’hui, elles sont remises en cause. Est-ce un tournant?

Je reste serein. On ne peut pas défier durablement les lois de la physique ni celles de l’économie. Le moteur électrique est clairement supérieur au moteur thermique – le principal défi reste la batterie. Or, de grandes avancées sont en cours. Bientôt, un véhicule électrique sera moins cher qu’un véhicule à essence ou diesel. Mais cela prendra un peu plus de temps que prévu. Il est donc logique d’adapter les objectifs avec pragmatisme lorsqu’ils ne peuvent pas être atteints dans les délais initiaux.

Mais l’industrie automobile allemande n’en est pas encore là. Elle traverse actuellement une période difficile, qui affecte aussi de nombreux sous-traitants en Suisse. Restez-vous confiant?

Les visiteurs du dernier salon de l’automobile ont pu constater que nous avons comblé notre retard technologique et retrouvé une position de leader. Le principal défi concerne désormais les coûts d’implantation, dans un pays à hauts salaires comme la Suisse.

Qu'est-ce que cela signifie concrètement?

Nous devons nous remettre au travail. Les Suisses travaillent 200 heures de plus par an que les Allemands. Pourtant, ils bénéficient de vacances et de temps libre. Il est difficile de renoncer à quelque chose, bien sûr. Mais l'Allemagne a besoin d'un électrochoc.