Selon Bloomberg, la Suisse vise un accord commercial avec les Etats-Unis d’ici fin juillet, avec l’espoir d’aboutir plus tôt. Berne pose ses conditions pour éviter tout désavantage face à ses concurrents, notamment l’UE et le Royaume-Uni.

La Suisse fixe ses conditions face à Trump et vise un accord d’ici fin juillet

La Suisse fixe ses conditions face à Trump et vise un accord d’ici fin juillet

Droits de douanes avec les Etats-Unis

Solène Monney Journaliste Blick

La Suisse accélère sur le front commercial avec Donald Trump. Selon des informations révélées par Bloomberg, Berne veut finaliser un accord avec les Etats-Unis d’ici la fin juillet, tout en espérant pouvoir conclure plus tôt, portée par des signaux jugés encourageants à Washington. Un calendrier serré, qui traduit une volonté claire d’aboutir rapidement.

Mais pas à n’importe quel prix. La Suisse pose une exigence centrale: ne pas être désavantagée face aux pays concurrents, en particulier l’Union européenne et le Royaume-Uni, précisent des sources proches du dossier. La Confédération serait prête à accepter un taux de droits de douane fixe, à condition qu’aucun autre partenaire commercial ne bénéficie de conditions plus favorables. Une manière d’ancrer noir sur blanc une clause de traitement équitable.

La pharma, le nerf de la guerre

Les négociations, entamées en février, doivent reprendre ce mois-ci à Washington pour une troisième série de discussions, révèle le média américain. L’objectif: transformer l'accord de principe de novembre 2025 en traité contraignant, offrant une sécurité juridique aux entreprises suisses. Un enjeu crucial, notamment pour l’industrie pharmaceutique, pilier des exportations helvétiques qui se retrouvent au coeur des tensions.

Depuis l’accord de novembre 2025, les médicaments helvétiques sont généralement soumis à des droits de douane de 15% même si Roche et Novartis bénéficient d’une exemption temporaire de trois ans. Face à cette pression accrue, l’industrie appelle à une suppression de ces taxes ou, à défaut, à un alignement sur les conditions accordées à d’autres partenaires, alors que plane la menace de nouvelles mesures américaines visant le prix des médicaments.

Toujours un blocage

Malgré une certaine dynamique, un point de blocage persiste. Les Etats-Unis refusent de garantir un plafond sur certains droits de douane susceptibles d’être imposés dans le cadre de la Section 301 Trade Act. Cette législation permet à Washington de prendre des mesures commerciales unilatérales en cas de pratiques jugées déloyales. Berne redoute des hausses imprévisibles.

Côté américain, le ton reste toutefois ouvert. Un responsable cité par Bloomberg affirme vouloir conclure un accord permettant de réduire les barrières aux produits américains. Entre volonté d’accélérer et désaccords persistants, les prochaines semaines s’annoncent décisives.