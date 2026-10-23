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Après les fortes pluies en France
La Suisse doit encore puiser dans ses réserves obligatoires de diesel

La Confédération libère jusqu’au 22 novembre 45’000 m3 de diesel des réserves obligatoires afin de garantir l’approvisionnement en Suisse, fragilisé par de nouveaux retards de livraison de pétrole.
Publié: il y a 34 minutes
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La Suisse doit à nouveau puiser dans ses réserves de diesel.
Photo: DR
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Janic Urech et Martin Schmidt

A partir d’aujourd’hui et jusqu’au 22 novembre, il sera possible de prélever jusqu’à 45’000 m3 de diesel dans les réserves obligatoires. Cela représente environ 4% de la quantité actuellement disponible, écrit vendredi l'Office fédéral pour l'approvisionnement économique du pays (OFAE). Ces prélèvements permettront à la Suisse de continuer à être approvisionnée.

Outre la guerre en Iran, notre pays est confronté à des problèmes logistiques. Le bas niveau des eaux du Rhin complique depuis quelque temps déjà l’approvisionnement en produits pétroliers. Des retards dans le pompage de brut dans le sud de la France ont désormais entraîné une pénurie d’approvisionnement. Selon la Confédération, ces retards sont dus aux fortes pluies dans la région.

La situation reste fragile

L’approvisionnement en carburant pour les avions est également garanti grâce aux réserves obligatoires déjà autorisées. L’essence et le mazout sont actuellement également disponibles en quantité suffisante. La Confédération écrit toutefois que la situation reste fragile pour les produits pétroliers. La Suisse avait déjà dû prélever de l’essence et du diesel dans les réserves obligatoires en septembre. Les autorités et les acteurs de la branche continuent de surveiller attentivement la situation de l’approvisionnement.

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Il y a seulement neuf jours, l’Agence internationale de l’énergie (AIE) mettait en garde contre des pénuries de diesel, le marché pétrolier faisant face à une «pression extrême» sur les marchés du diesel et du mazout. Selon l’AIE, l’approvisionnement devrait rester limité «jusqu'en 2027».

Le prix du diesel atteint un niveau record

Les automobilistes suisses le ressentent déjà clairement à la pompe depuis des semaines: selon les chiffres actuels du Touring Club Suisse (TCS), le litre de diesel coûte en moyenne 2,45 francs. Dans certaines stations-service, il franchit même la barre des 2,50 francs. Jamais le diesel n’avait été aussi cher en Suisse. A titre de comparaison, il ne coûtait encore «que» 1,78 franc le litre au début de l'année.

Les prix des carburants en Suisse ne sont pas seulement déterminés par les incertitudes internationales sur les marchés et par le prix du brut. La hausse des coûts de fret pour les importations a également une influence, notamment en raison du bas niveau du Rhin.

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