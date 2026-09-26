Les prix de l'essence et du diesel explosent en Suisse et atteignent des records. La demande de voitures électriques atteint ainsi des sommets, dépassant l'engouement observé au printemps.

En bref Généré par l’IA, vérifié par la rédaction Les prix des carburants en Suisse grimpent en flèche à cause de la guerre en Iran et des tensions dans le détroit d'Ormuz, sans perspective d'amélioration rapide. Cette situation pousse de nombreux Suisses à envisager l'achat de voitures électriques, dont l'électricité reste nettement moins coûteuse que l'essence ou le diesel.

Entre le 1er et le 21 septembre 2026, les recherches sur les véhicules électriques ont bondi de 68% par rapport à la même période en 2025. De plus, les demandes de contact pour des achats concrets ont augmenté de 85%, confirmant l'intérêt croissant pour ces véhicules écologiques.

Par rapport à août 2026, les recherches en ligne pour les voitures électriques ont augmenté de 26%, tandis que les demandes de contact ont progressé de 36%. En moyenne, entre le 13 et le 21 septembre, les recherches étaient supérieures de 29% à celles des douze premiers jours du mois.

Bernadette Hogg

La colère gronde à la pompe. Qu’ils roulent à l’essence ou au diesel, les automobilistes doivent mettre la main au portefeuille: les prix des carburants atteignent des sommets. En cause: la guerre en Iran, qui fait grimper les cours du pétrole et renchérit l’essence comme le diesel en Suisse. Et la situation ne devrait pas s’améliorer de sitôt. Au contraire, les tensions autour du détroit d’Ormuz continuent de peser sur les marchés.

Pendant ce temps, les conducteurs de voitures électriques peuvent se frotter les mains: l’électricité reste nettement moins chère que l’essence ou le diesel. Et les prix à la pompe semblent faire réfléchir de plus en plus de Suisses. Une nouvelle analyse de la plateforme automobile AutoScout24 montre que l’intérêt pour les voitures électriques a fortement augmenté ces dernières semaines.

Entre le 1er et le 21 septembre, la plateforme a enregistré 68% de requêtes de recherche supplémentaires pour les véhicules électriques par rapport à la même période de l’année 2025. Par rapport au mois d’août 2026 également, la courbe affiche une nette tendance à la hausse: le volume de recherche a augmenté de 26%.

L'évolution observée depuis la mi-septembre est particulièrement frappante. Du 13 au 21 septembre, le nombre quotidien de recherches était en moyenne supérieur de 29% à celui enregistré au cours des douze premiers jours du mois.

L'intérêt pour l'achat en forte hausse

Au-delà du volume croissant de recherches, l’intérêt concret pour l’achat progresse lui aussi fortement. Au cours des trois premières semaines de septembre, les demandes de contact pour des voitures électriques ont augmenté de 85% par rapport à la même période en 2025. Par rapport au mois d’août, la hausse atteint 36%.

Les Suisses semblent donc se tourner de plus en plus vers l’électrique. Au printemps déjà, la guerre en Iran avait fortement stimulé l’intérêt pour ce type de véhicules. Entre mi-mars et mi-avril 2026, les recherches sur AutoScout24 avaient augmenté de 48% par rapport à 2025, et les demandes concrètes de 69%. Aujourd’hui, ces hausses atteignent respectivement 68% et 85%. Autrement dit, l’intérêt pour les voitures électriques s’est encore nettement renforcé depuis le premier choc des prix du carburant au printemps.

Pour Alberto Sanz de Lama, directeur du secteur automobile chez Swiss Marketplace Group, la société mère d’AutoScout24, cet intérêt s’inscrit dans une tendance déjà perceptible depuis plusieurs mois. «Ces derniers mois déjà, nous avons constaté que la hausse des coûts du carburant augmentait nettement l’intérêt pour les véhicules électriques», explique-t-il. Les chiffres de septembre viennent, selon lui, confirmer cette évolution.