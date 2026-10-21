AFP Agence France-Presse
L'homme porté disparu mardi en milieu de journée à Ghisonaccia, en Haute-Corse, dans des intempéries a été retrouvé sans vie vers minuit, a annoncé mercredi la préfecture de Haute-Corse. A Ghisonaccia, deux personnes qui se trouvaient dans un 4x4 avaient été emportées mardi par le fleuve Fium'orbu. Une avait pu s'extraire par la fenêtre, l'autre était recherchée par les secours.
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Mardi, un homme de 75 ans avait été «emporté par les eaux» à Saint-Mitre-les-Remparts, près de Marseille, puis retrouvé décédé à Istres, commune voisine, selon la préfecture des Bouches-du-Rhône. La personne qui l'accompagnait avait pu être sauvée. Ces épisodes méditerranéens se multiplient sous l'effet du réchauffement climatique.
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