Un homme porté disparu mardi à Ghisonaccia, en Haute-Corse, après avoir été emporté par le fleuve Fium'orbu, a été retrouvé mort dans la nuit, selon la préfecture.

AFP Agence France-Presse

L'homme porté disparu mardi en milieu de journée à Ghisonaccia, en Haute-Corse, dans des intempéries a été retrouvé sans vie vers minuit, a annoncé mercredi la préfecture de Haute-Corse. A Ghisonaccia, deux personnes qui se trouvaient dans un 4x4 avaient été emportées mardi par le fleuve Fium'orbu. Une avait pu s'extraire par la fenêtre, l'autre était recherchée par les secours.

Mardi, un homme de 75 ans avait été «emporté par les eaux» à Saint-Mitre-les-Remparts, près de Marseille, puis retrouvé décédé à Istres, commune voisine, selon la préfecture des Bouches-du-Rhône. La personne qui l'accompagnait avait pu être sauvée. Ces épisodes méditerranéens se multiplient sous l'effet du réchauffement climatique.

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