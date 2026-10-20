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Phénomène météorologique
Le vortex polaire se déforme: quel impact sur l'hiver en Suisse?

Le vortex polaire fait à nouveau beaucoup parler de lui. Ce phénomène météorologique est actuellement déformé en raison d'un blocage anticyclonique. Va-t-on vivre un hiver glacial? Blick répond aux principales questions.
Publié: il y a 2 minutes
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Le vortex polaire est actuellement en formation.
Photo: ECMWF

En bref

  • Le vortex polaire, actuellement en formation au-dessus de l'Arctique, se déforme.
  • Il est toutefois trop tôt pour dire si cette situation aura un impact sur la météo en Suisse cet hiver
  • Les prévisions saisonnières tablent actuellement sur un hiver doux, mais humide
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Janine Enderli

Chaque année en automne, l'attention se porte sur un phénomène météorologique particulier: le vortex polaire. Cet immense tourbillon de vents en haute altitude se trouve dans sa phase de formation saisonnière.

Mais une situation intéressante se manifeste actuellement, explique à Blick Quirin Beck, météorologue chez MeteoNews. «Le vortex polaire s'est d'abord renforcé au-dessus du Canada et du Groenland, mais il est actuellement influencé et déformé dans sa circulation par un blocage anticyclonique marqué.»

Cela signifie-t-il qu'un hiver glacial nous attend? Blick répond aux principales questions qui entourent ce phénomène.

Mais qu'est-ce que le vortex polaire?

On peut représenter le vortex polaire comme un immense tourbillon d'air froid qui se forme dans la région arctique en automne et en hiver. Ce froid est maintenu par de puissants courants d'ouest qui retiennent l'air glacial arctique au nord. En Suisse, le temps se retrouve alors généralement doux et changeant. Si ce «rempart» s'affaiblit ou se déforme, des masses d'air glaciales peuvent toutefois progresser jusque vers les latitudes moyennes, jusqu'en Europe.

Que se passe-t-il actuellement au-dessus du Canada et du Groebland?

Après s'être d'abord bien renforcé au-dessus de l'Amérique du Nord ces dernières semaines, le vortex polaire est actuellement influencé par une zone de haute pression, explique Quirin Beck. «En octobre, le vortex polaire est toutefois encore en formation, raison pour laquelle certaines fluctuations sont normales.»

Cette situation va-t-elle apporter de la neige et du froid?

Si le vortex polaire est fortement affaibli, s'il se déplace ou s'il se scinde en deux, la circulation dans les couches plus basses de l'atmosphère peut également se modifier. Le courant-jet peut davantage onduler, c'est-à-dire se déplacer en formant des méandres, ce qui permet des incursions d'air froid plus au sud.

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Pour l'Europe, une telle configuration pourrait par exemple entraîner un courant du nord ou du nord-est et des températures nettement plus basses, parfois aussi accompagnées de chutes de neige jusqu'à basse altitude.

Photo: Blick Visuals

Quelles sont les conséquences sur la météo en Suisse?

«L'état du vortex polaire en octobre ne permet pas d'établir une prévision fiable pour l'ensemble de l'hiver, explique le spécialiste. Outre le vortex polaire, la répartition de la pression au-dessus de l'Atlantique Nord et de l'Europe, ainsi que la position du courant-jet, jouent également un rôle important. Une perturbation qui se prolonge peut favoriser certaines situations météorologiques hivernales, mais ne garantit pas le froid en Suisse.»

La question centrale est de savoir si les configurations de circulation correspondantes s'imposeront effectivement en Suisse. Or, selon les prévisions du Centre européen pour les prévisions météorologiques à moyen terme (ECMWF), l'hiver prochain s'annonce à nouveau plutôt trop doux et un peu plus humide que les normales, souligne le météorologue.

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