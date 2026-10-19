En Suisse, l’automne devient une saison clé pour les remontées mécaniques. Portées par la randonnée, la météo douce et l’incertitude de l’enneigement, plusieurs entreprises prolongent leurs horaires et renforcent leurs offres hors hiver.

En bref La saison d'automne devient de plus en plus importante pour les remontées mécaniques suisses

Le Niederhornbahn dessert le Beatenberg jusqu'à la fin octobre, tandis que Stoos compte deux fois plus de visiteurs en automne qu'il y a dix ans

De mai à septembre, la fréquentation des remontées mécaniques a augmenté de 10% par rapport à l'année précédente

Sven Schumann et Linda Käsbohrer

La randonnée est à la mode. Portés par les températures clémentes de ces dernières semaines, les sentiers alpins attirent massivement les visiteurs, venus de Suisse comme de l’étranger. Une aubaine pour les exploitants de remontées mécaniques, qui voient leurs caisses se renflouer et peuvent ainsi réduire leur dépendance à un hiver de plus en plus incertain.

Le Niederhornbahn, dans l'Oberland bernois, fait partie de ces bénéficiaires de l'automne. «De plus en plus de visiteurs souhaitent désormais se rendre en montagne jusqu'à la fin de l'automne pour des excursions et des randonnées», se réjouit Marc Höliner, le directeur de l'exploitation. Cette nouvelle habitude se ressent dans la répartition saisonnière des visiteurs: «L'automne est désormais la saison la plus importante de l'année pour nous.»

L’automne étant devenu une saison phare pour les visiteurs du Niederhornbahn, l'exploitant a dû adapter ses horaires en conséquence: «Nous avons prolongé cette saison de deux semaines, au détriment du printemps», explique Marc Höliner. Depuis deux ans, ses visiteurs peuvent ainsi grimper dans un téléphérique direction le Niederhorn jusqu'à fin octobre.

Les visiteurs ont doublé

Pour Marc Höliner, l’automne est d’autant plus crucial que son domaine skiable se situe à basse altitude. La station supérieure du Niederhorn culmine à moins de 2000 mètres, où l’enneigement hivernal reste incertain, d’autant que les pistes ne sont pas enneigées artificiellement. «Nous cherchons donc une solution qui ne dépende pas de la neige», partage-t-il.

Le Niederhornbahn attire avant tout une clientèle locale. Selon Höliner, 85% des visiteurs viennent de Suisse. Mais les touristes étrangers sont eux aussi de plus en plus nombreux à profiter des montagnes suisses en automne. Les Stoosbahnen, dans le canton de Schwytz, témoigne de cette tendance: «notre activité automnale s’est nettement développée, et les visiteurs internationaux y occupent une place importante», observe le directeur Martin Langenegger. En dix ans, la fréquentation automnale a même doublé, souligne-t-il.

Cette évolution ne doit rien au hasard. Ces dernières années, ces destinations de montagne ont massivement investi dans leurs infrastructures estivales et automnales. Sentiers de randonnée mieux aménagés, parcours de VTT, passerelles suspendues ou plateformes panoramiques: les offres se multiplient dans toute la Suisse et attirent de nouveaux visiteurs.

Les vagues de chaleur estivales contribuent également à cet engouement pour les sommets. En quête de fraîcheur, les touristes délaissent les villes surchauffées au profit de l’air des montagnes. Ils y découvrent les paysages alpins et les activités proposées, puis y reviennent en automne.

Jackpot en moyenne altitude

Les chiffres de cette année caniculaire sont particulièrement éloquents. L'association professionnelle Remontées mécaniques suisses constate, pour la période de mai à septembre, une hausse de 10% dans l'ensemble du secteur par rapport à 2025. La météo clémente n’explique pas à elle seule cet engouement. La comparaison avec la moyenne des cinq dernières années le confirme: la fréquentation a bondi de près d’un tiers.

Selon Remontées mécaniques suisses, les installations situées en moyenne altitude sont les grandes gagnantes de l'automne. Particulièrement impactées par l'insécurité croissante liée à l'enneigement, elles profitent au maximum de cet essor. Elles compensent une partie de la chute de l'activité hivernale, et leur proximité avec les grands centres urbains constitue un atout, attirant de nombreux curieux à la journée.

Les stations d’altitude profitent elles aussi de cet essor. A Arosa Lenzerheide, le domaine skiable culmine à 2865 mètres, où l’enneigement fiable permet à l’activité hivernale de rester prédominante. Mais là aussi, les responsables ont étoffé leur offre estivale et automnale ces dernières années. La destination s’est ainsi fait un nom bien au-delà des sports d’hiver, notamment pour ses infrastructures dédiées au VTT.

L’automne n’est donc plus un simple prélude à la saison de ski pour les remontées mécaniques. Il s’impose progressivement comme une période à part entière, qui pèse de plus en plus sur les plans opérationnel et financier.