Après un week-end maussade, la nouvelle semaine commence de manière un peu plus agréable. Vers le milieu de la semaine, le temps change. Blick vous donne un aperçu.

En bref Lundi, le ciel reste souvent gris en bas, mais généralement ensoleillé en altitude

Mardi, les nuages arrivent par l’ouest et la pluie au Tessin

Mercredi, pluie et neige dès 1200 m ; après jeudi, temps humide et venteux.

Fynn Müller

Du brouillard à perte de vue. En plaine, le réveil s’est fait dans la grisaille ce lundi matin. «L’automne est bel et bien là», affirme le météorologue Michael Eichmann de Meteo News à Blick. Aujourd’hui, le sommet de cette couche de stratus se situe entre 1300 et 1500 mètres d’altitude. Et elle aura du mal à partir: «Le brouillard élevé ne se dissipera que par endroits. Il y aura des régions qui resteront grises jusqu’au soir. En Suisse centrale, la situation sera tenace, et sur le Plateau, le temps ne sera pas agréable partout.»

Pour trouver le soleil, il faut donc prendre de la hauteur. «Au-dessus de la mer de brouillard, on ne compte que quelques voiles nuageux. Les conditions sont superbes en altitude. De plus, à 2000 mètres, il fait presque aussi chaud qu'en bas.»

Mardi, la limite du brouillard descendra à 1000 mètres. «Les chances de dissipation seront meilleures demain.» Mais mauvaise nouvelle: «Un front froid arrivera lentement par l’ouest.» Autrement dit, le gris du brouillard cédera simplement sa place au gris des nuages. En montagne, quelques belles éclaircies résisteront encore en matinée. Côté mercure, prévoyez entre 12 et 14 degrés au nord des Alpes, et jusqu’à 20 degrés dans les vallées à foehn. Au Tessin, en revanche, la pluie sera de la partie.

Mercredi, la pluie prendra le relais. Il fera un peu plus frais, avec des températures attendues entre 10 et 12 degrés. La limite pluie-neige retient particulièrement l’attention: «Mercredi soir, elle se situera entre 1600 et 1800 mètres. Elle s'abaissera encore dans la nuit de mercredi à jeudi, avec la possibilité de voir des flocons dès 1200 mètres. Cela dit, les précipitations seront déjà en net recul à ce moment-là.»

Privilégiez les activités en intérieur ce week-end

Une courte accalmie se dessine pour jeudi. «Une dorsale anticyclonique temporaire va s'installer. Sur le Plateau, ce sera la journée la plus ensoleillée de la semaine», précise le prévisionniste. Toutefois, les nuages feront leur retour par l’ouest en fin de journée.

A l’approche du week-end, la météo redeviendra franchement maussade: «Dès vendredi et tout au long du week-end, le temps sera instable, parfois pluvieux et venteux, avec des températures comprises entre 10 et 13 degrés.» Le conseil du météorologue est sans appel: «Misez plutôt sur des activités en intérieur.»