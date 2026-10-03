Notre carburant va-t-il enfin coûter moins cher?

La baisse du diesel arrivera-t-elle jusqu’aux automobilistes suisses? Le G7 mise sur ses réserves d’urgence, mais l’ampleur et la durée de l’allègement dépendront notamment de la part réelle de diesel libérée.

Nathalie Benn

L'Europe cède à la pression des Américains: vendredi, les pays du G7 ont convenu de libérer 100 millions de barils de diesel et de pétrole brut de leurs réserves sur une période de quatre mois, soit 15,9 milliards de litres. Ce groupe de pays industrialisés comprend l'Allemagne, la France, le Royaume-Uni, l'Italie, le Japon, le Canada et les Etats-Unis.

Auparavant, Washington avait fait pression en ce sens: le président américain Donald Trump avait même menacé de suspendre les exportations américaines de diesel si l’Europe ne puisait pas dans ses réserves. Pour l’instant, cette menace n’est plus d’actualité: les pays du G7 se sont engagés à ne pas imposer de restrictions à l’exportation d’énergie et de produits énergétiques entre eux.

Les marchés boursiers réagissent

La perspective d'une plus grande disponibilité de diesel a immédiatement déclenché une réaction des marchés: les prix du pétrole ont chuté brutalement dès vendredi soir. Le prix du pétrole américain a temporairement baissé d'environ 5%, clôturant à un peu plus de 91 dollars le baril (159 litres). Le Brent est également repassé sous la barre des 100 dollars. Le marché du diesel a réagi encore plus fortement: les contrats à terme sur le gasoil, principal indice de référence européen pour le diesel, ont temporairement perdu plus de 4%.

Mais que signifient concrètement les projets du G7 pour les automobilistes suisses? La flambée record des prix du diesel à la pompe est-elle enfin terminée? Bonne nouvelle: les chances que cela se produise ont considérablement augmenté. Par contre, il faudra peut-être attendre un certain temps avant d'en ressentir les effets à la pompe, et l’ampleur et la durée de cette baisse restent totalement incertaines.

L'attente commence

Trump comme les pays du G7 ont déclaré que les livraisons devaient commencer immédiatement. Une part importante du diesel devrait déjà arriver sur le marché dans les 20 premiers jours. Si l'offre augmente, cela devrait d'abord faire baisser les prix de gros. La Suisse pourrait également en profiter avec un certain décalage, même si, en tant que pays non membre de l'UE, elle n'a pas besoin de puiser dans ses propres réserves obligatoires.

Sarah Raffoul, analyste auprès du service d'information sur les marchés de l'énergie et des matières premières Argus Media, s'attend donc à une baisse à court terme des prix du diesel. Cependant, la répartition exacte des 100 millions de barils entre diesel et pétrole brut reste encore floue. Or, ce point est crucial: plus le volume de diesel mis sur le marché sera important, plus l'impact sera significatif. Dans son analyse de marché, Sarah Raffoul anticipe que l'amélioration de la situation se fera «particulièrement sentir en octobre et novembre», lorsque la majeure partie des quantités débloquées arrivera sur le marché.

L'Institut de l'économie allemande (IW) adopte une position plus pessimiste. L'économiste de l'IW Samina Sultan compare la libération des réserves à «une goutte d'eau dans l'océan». Si elle peut atténuer temporairement la flambée des prix, elle ne résout pas le problème de fond: la situation dans le détroit d'Ormuz entraîne également une pénurie de capacités de raffinage sur le marché mondial. Pour une normalisation durable des prix de l'énergie, la situation dans ce détroit crucial devrait donc s'améliorer. Samina Sultan souligne également que la proportion de diesel incluse dans les réserves libérées reste encore inconnue.

Au printemps, l'effet s'est évaporé

Les limites des déblocages, même massifs, des réserves ont été clairement mises en évidence au printemps. Le 11 mars, les 32 Etats membres de l'Agence internationale de l'énergie (AIE) ont décidé de libérer un total de 400 millions de barils issus de leurs réserves d'urgence – le plus important déblocage coordonné de l'histoire de l'organisation. Mais cette annonce n'a pas permis, dans un premier temps, d'enrayer la hausse des prix. Au contraire, le prix du pétrole a continué de grimper.

Cependant, la déréglementation de mars a principalement concerné le pétrole brut et seulement certains produits pétroliers transformés comme le diesel. Cette fois-ci, le G7 cible spécifiquement les carburants. La réaction immédiate du marché montre que les opérateurs anticipent un effet de cette mesure, au moins à court terme. Reste à savoir si cela se traduira par une baisse durable des prix du carburant en Suisse.