Zürich droht das Flugpetrol auszugehen – Bund handelt

Wegen massiver Verspätungen im internationalen Güterverkehr stockt der Treibstoff-Nachschub in die Schweiz. Der Bund erlaubt deshalb vorübergehend das Pflichtlager anzuzapfen.

Darum gehts Der tiefe Pegelstand des Rheins belastet den Gütertransport

Das BWL öffnet Pflichtlager; Flughäfen bleiben versorgt

Leandra Sommaruga

Logistikprobleme auf den Schienen bringen die Schweizer Energieversorgung unter Druck: Wegen massiver Verspätungen und Ausfälle im grenzüberschreitenden Güterverkehr gerät der Nachschub an Treibstoffen ins Stocken. Das Bundesamt für wirtschaftliche Landesversorgung (BWL) reagiert auf die Lieferengpässe und erlaubt für eine beschränkte Zeit die Pflichtlager anzuzapfen. Das gab das Amt am Donnerstag bekannt.

Hauptursache für die Engpässe sind erhebliche Verzögerungen bei ausländischen Bahngesellschaften. Gerade in Deutschland kommt es immer wieder zu Verspätungen. Ein Problem ist zudem, dass aufgrund des tiefen Pegelstands auf dem Rhein zusätzliche Transporte anderer Güter bereits auf die stark ausgelastete Schiene verlagert wurden. Die ausgefallenen Lieferungen können deshalb nicht rechtzeitig nachgeholt werden.

Vom 15. Oktober bis am 1. November wird deshalb das Pflichtlager geöffnet. Bis zu 30’000 Kubikmeter Kerosin darf in dieser Zeit bezogen werden. Mit den bewilligten Bezügen kann der Markt gezielt gestützt und die drohende Versorgungslücke überbrückt werden. Auch die Versorgung der Schweiz mit Benzin, Dieselöl und Heizöl hat sich gegenüber der Vorwoche verschlechtert, diese sei jedoch weiterhin sichergestellt, so das BWL.

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