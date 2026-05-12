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Bonne nouvelle!
Les assurés du deuxième pilier ont gagné plus d'argent en 2025

En 2025, les caisses de pension suisses ont atteint un taux de couverture moyen de 117,1%, contre 114,7% en 2024. Les assurés ont bénéficié d'une hausse des intérêts sur leurs avoirs, avec un taux moyen de 4,33%.
Publié: il y a 10 minutes
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Dernière mise à jour: il y a 9 minutes
Vera Kupper Staub, présidente de la Commission fédérale de surveillance des pensions professionnelles.
Photo: KEYSTONE
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ATS Agence télégraphique suisse

Grâce à de bons placements, 2025 a été une bonne année pour le deuxième pilier, pour la troisième fois consécutive. Les caisses de pension ont affiché un taux de couverture plus élevé. Les assurés ont aussi perçu des intérêts plus élevés sur leurs avoirs.

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Les taux de couverture des institutions de prévoyance professionnelle atteignaient en moyenne 117,1% l'année dernière, contre 114,7 % en 2024, a indiqué mardi la Commission de haute surveillance de la prévoyance professionnelle (CHS PP). Seules quelques institutions sans garantie étatique et sans assurance complète étaient sous-couvertes. Les assurés actifs ont aussi profité de ces bons rendements. Fin 2025, ils ont perçu un taux d'intérêt moyen de 4,33% sur leurs avoirs de vieillesse (3,76% fin 2024).

Malgré ces bons résultats, la CHS PP reste prudente. Les conflits géopolitiques et les incertitudes économiques provoquent de plus fortes fluctuations sur les marchés. Mais la plupart des institutions de prévoyance sont bien préparées grâce aux réserves constituées, rassure la commission.

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