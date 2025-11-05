DE
FR

Le Conseil fédéral a tranché
Le taux minimal sur les avoirs vieillesse reste à 1,25%, colère des syndicats

Le taux d’intérêt minimal appliqué aux avoirs de la prévoyance professionnelle restera fixé à 1,25%, a décidé le Conseil fédéral. Une décision jugée insuffisante par les syndicats, qui réclament une meilleure rémunération de l’épargne vieillesse.
Publié: il y a 25 minutes
Partager
Écouter
1/6
Elisabeth Baume-Schneider et ses collègues ont tranché: le taux d'intérêt pour les avoirs vieillesse restera fixé à 1,25%.
Photo: keystone-sda.ch
RMS_Portrait_AUTOR_1047.JPG
Ruedi Studer

Les caisses de pension suisses ont connu un troisième trimestre solide, avec un rendement moyen pondéré de 2%, selon les chiffres du dernier «Moniteur de pensions» de Swisscanto. Depuis le début de l’année, les performances se sont maintenues à un niveau stable, malgré un premier semestre marqué par une forte volatilité.

Malgré cela, le taux d’intérêt minimal de la prévoyance professionnelle (LPP) restera inchangé. En 2026, il restera fixé à 1,25%, a annoncé mercredi le Conseil fédéral. «Une baisse du taux minimal n’est pas indiquée», précise le gouvernement dans un communiqué. Mais compte tenu des rendements modestes des obligations fédérales, ainsi que des incertitudes économiques, commerciales et géopolitiques actuelles, une hausse ne serait pas justifiée non plus.

L’exécutif suit ainsi la recommandation de la Commission fédérale de la prévoyance professionnelle. Cette instance réunit représentants des employeurs, des assureurs et des syndicats, qui débattent chaque année du traitement des actifs du deuxième pilier.

Le taux minimal, crucial pour la retraite

«Plusieurs critères plaident pour un taux stable ou une légère augmentation», avait conclu la commission. Mais par 10 voix contre 6, elle avait opté pour la prudence en ne préconisant aucune revalorisation. Les assurés ne doivent donc pas s’attendre à une forte progression du rendement de leur capital vieillesse l’an prochain.

A lire aussi
Les Suisse vident leur prévoyance pour acheter leur logement, un risque pour la retraite
Une menace pour la retraite
Un Suisse sur deux vide sa prévoyance pour devenir propriétaire
Plus d'un retraité sur trois regrette sa stratégie d'épargne
Procrastination, manque d'info
Plus d'un retraité sur trois regrette sa stratégie d'épargne

Ce taux d’intérêt minimal est un élément déterminant pour les futurs retraités. Sur la durée d’une carrière, il influence, avec le taux de conversion, le montant final de la rente versée par la caisse de pension: plus le rendement de l'épargne est grand, plus la rente finale sera élevée.

Colère des syndicats

Du côté des syndicats, la décision du Conseil fédéral irrite. Et pour cause. L'Union syndicale suisse (USS) et son président Pierre-Yves Maillard avaient réclamé une légère hausse du taux minimal à 1,5%, jugeant le niveau actuel trop bas. «Les rendements élevés réalisés par les caisses de pension ne profitent pas aux assurés», déplore l’organisation.

Les critiques soulignent que le taux d’intérêt minimal n’a ni compensé l’inflation, ni suivi l’évolution des salaires au cours des dernières années. Dans le même temps, les institutions de prévoyance ont constitué des réserves record, nourrissant les tensions sur la question du partage des bénéfices.

Les milieux patronaux voulaient un taux à 1%

Dans les milieux patronaux, en revanche, la lecture est tout autre. «Au vu de la politique actuelle des taux, des faibles rendements sur les marchés financiers et des incertitudes économiques persistantes, une légère baisse du taux minimal aurait également pu se justifier», estime Barbara Zimmermann-Gerster, responsable des affaires sociales à l’Union patronale suisse.

Si la faîtière aurait préféré une réduction à 1%, elle se dit tout de même satisfaite par le fait que le Conseil fédéral ait choisi la stabilité.


Découvrez nos contenus sponsorisés
Les vendanges précoces mettent les vignerons au défi
Présenté par
Les vendanges précoces mettent les vignerons au défi
Comment le changement climatique modifie le style des vins
Les vendanges précoces mettent les vignerons au défi
Jana Gander s’est préparée 1000 heures pour le Championnat d’Europe
Présenté par
Jana Gander s’est préparée 1000 heures pour le Championnat d’Europe
L’installatrice-électricienne a remporté la médaille d’argent grâce à la formation XL, à son coach mental et au soutien de son chef
Jana Gander s’est préparée 1000 heures pour le Championnat d’Europe
Dans ce village des Grisons, la claustrophobie n’existe pas
Avec vidéo
Présenté par
Dans ce village des Grisons, la claustrophobie n’existe pas
Chiara découvre de merveilleux joyaux cachés avec Gino
Dans ce village des Grisons, la claustrophobie n’existe pas
Les meilleurs crus pour l’automne
Présenté par
Les meilleurs crus pour l’automne
Ces vins se marient bien avec le gibier
Les meilleurs crus pour l’automne
Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la
Articles les plus lus
    Articles les plus lus