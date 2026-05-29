DE
FR

Une affaire de vengeance?
Un richissime Français se fait saisir ses luxueuses villas à Genève et Zermatt

Deux propriétés suisses de Patrick Drahi ont été placées sous séquestre par la justice à Cologny et Zermatt, selon la presse française. Cette saisie intervient dans le cadre du conflit judiciaire opposant le milliardaire à son ancien associé Armando Pereira.
Publié: il y a 46 minutes
|
Dernière mise à jour: il y a 9 minutes
Patrick Drahi au Sénat français à Paris le 2 février 2022.
Photo: AFP
LUISA_FACE.jpg
Luisa GambaroJournaliste

La justice a saisi deux maisons de luxe du milliardaire français Patrick Drahi au bord du lac à Cologny (GE) et à Zermatt (VS) à la mi-mai, révèle «Libération» ce mercedi 26 mai. Les deux biens vaudraient plusieurs dizaines de millions de francs, d'après Jamil Soussi, avocat du cabinet genevois Bottge & Associés, relaie «Le Monde». 

A lire aussi
300 plus riches: Genève, QG des milliardaires qui comptent
Classement Bilanz
Rolex, Cartier, MSC...
300 plus riches: Genève, QG des milliardaires qui comptent
Les jeunes millionnaires suisses qui affolent les compteurs
Liste des fortunes «Bilan»
Les jeunes millionnaires suisses qui affolent les compteurs

Des juges de Genève et Vièges (VD) ont pris des ordonnances de référé et les deux maisons ont été placées sous séquestre, avec leur mobilier. Selon Jamil Soussi, le patron du groupe Altice et sa famille peuvent toujours habiter ces deux biens mais pas les vendre. L'homme d'affaires franco-israélien ne vit plus en Suisse depuis 2024 et habite à présent à Tel Aviv. 

Cette saise s'inscrit dans la procédure civile lancée le 30 octobre 2025 par son ancien associé de longue date, Armando Pereira, l'une des plus grosses fortunes du Portugal. Les deux hommes ont co-fondé le groupe Altice en 2002, aujourd'hui maison-mère de l'opérateur mobile français SFR. 

D'ex-associés à ennemis

Ils s'affrontent dans une féroce bataille judiciaire et Armando Pereira revendique 20% des participations appartenant à Patrick Drahi, notamment dans les télécoms et l’immobilier, soit un peu plus de 1,2 milliard de francs. 

Tandis que la défense d'Armando Pereira jubile, le camp adverse prépare sa riposte, affirmant que l'homme d'affaires portugais tente de faire diversion avec ses procédures judiciaires en cours depuis près de trois ans. Le 13 juillet 2023, Armando Pereira a été arrêté par la justice portugaise pour des soupçons de corruption et écarté du groupe Altice dans la foulée. Il est notamment accusé de fraude fiscale, corruption et blanchiment.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Du Red Bull Ring au simulateur de Lucerne
Présenté par
Du Red Bull Ring au simulateur de Lucerne
Vivre la Formule 1 de près
Du Red Bull Ring au simulateur de Lucerne
L’équipe nationale de demain joue-t-elle ici?
Présenté par
L’équipe nationale de demain joue-t-elle ici?
Coupe de football de l'UBS
L’équipe nationale de demain joue-t-elle ici?
Des célébrités rejoignent la plus grande communauté de fans de Suisse
Présenté par
Des célébrités rejoignent la plus grande communauté de fans de Suisse
Maillot XXL
Des célébrités rejoignent la plus grande communauté de fans de Suisse
Six vins parfaits pour les belles soirées qui arrivent
Présenté par
Six vins parfaits pour les belles soirées qui arrivent
Enfin l'heure de l'apéro
Six vins parfaits pour les belles soirées qui arrivent
Boire gratuitement en route: pourquoi nos fontaines valent de l'or
Présentè par
Boire gratuitement en route: pourquoi nos fontaines valent de l'or
Un record du monde
Pourquoi nos fontaines valent de l'or?
Ce qui se cache derrière le succès des microdrinks
Présenté par
Ce qui se cache derrière le succès des microdrinks
Contrer la soif avec du goût
Ce qui se cache derrière le succès des Microdrinks
Dans quels coins la Suisse est-elle aussi urbaine et sans filtre que l'El Raval de Barcelone?
Présenté par
Dans quels coins la Suisse est-elle aussi urbaine et sans filtre que l'El Raval de Barcelone?
6 spots particuliers
Quels coins de Suisse ressemblent à l'El Raval de Barcelone?
Ce à quoi il faut faire attention lors de l'achat d'un e-bike
Présenté par
Ce à quoi il faut faire attention lors de l'achat d'un e-bike
Conseils de pro
Ce à quoi il faut faire attention lors de l'achat d'un e-bike
Ces trois champions des métiers passent à la vitesse supérieure
Présenté par
Ces trois champions des métiers passent à la vitesse supérieure
Son propre institut de cosmétique, un emploi de rêve et un master à l'EPFZ
Ces trois champions des métiers passent à la vitesse supérieure
Quels vins s'accordent avec la cuisine fusion?
Présenté par
Quels vins s'accordent avec la cuisine fusion?
Voyage culinaire
Quels vins s'accordent avec la cuisine fusion?
Articles les plus lus
    Articles les plus lus