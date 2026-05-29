Deux propriétés suisses de Patrick Drahi ont été placées sous séquestre par la justice à Cologny et Zermatt, selon la presse française. Cette saisie intervient dans le cadre du conflit judiciaire opposant le milliardaire à son ancien associé Armando Pereira.

Un richissime Français se fait saisir ses luxueuses villas à Genève et Zermatt

Un richissime Français se fait saisir ses luxueuses villas à Genève et Zermatt

Luisa Gambaro Journaliste

La justice a saisi deux maisons de luxe du milliardaire français Patrick Drahi au bord du lac à Cologny (GE) et à Zermatt (VS) à la mi-mai, révèle «Libération» ce mercedi 26 mai. Les deux biens vaudraient plusieurs dizaines de millions de francs, d'après Jamil Soussi, avocat du cabinet genevois Bottge & Associés, relaie «Le Monde».

Des juges de Genève et Vièges (VD) ont pris des ordonnances de référé et les deux maisons ont été placées sous séquestre, avec leur mobilier. Selon Jamil Soussi, le patron du groupe Altice et sa famille peuvent toujours habiter ces deux biens mais pas les vendre. L'homme d'affaires franco-israélien ne vit plus en Suisse depuis 2024 et habite à présent à Tel Aviv.

Cette saise s'inscrit dans la procédure civile lancée le 30 octobre 2025 par son ancien associé de longue date, Armando Pereira, l'une des plus grosses fortunes du Portugal. Les deux hommes ont co-fondé le groupe Altice en 2002, aujourd'hui maison-mère de l'opérateur mobile français SFR.

D'ex-associés à ennemis

Ils s'affrontent dans une féroce bataille judiciaire et Armando Pereira revendique 20% des participations appartenant à Patrick Drahi, notamment dans les télécoms et l’immobilier, soit un peu plus de 1,2 milliard de francs.

Tandis que la défense d'Armando Pereira jubile, le camp adverse prépare sa riposte, affirmant que l'homme d'affaires portugais tente de faire diversion avec ses procédures judiciaires en cours depuis près de trois ans. Le 13 juillet 2023, Armando Pereira a été arrêté par la justice portugaise pour des soupçons de corruption et écarté du groupe Altice dans la foulée. Il est notamment accusé de fraude fiscale, corruption et blanchiment.