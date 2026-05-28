Les jeunes millionnaires suisses qui affolent les compteurs

Le magazine économique «Bilanz» désigne les 100 personnes de moins de 40 ans les plus riches ayant un passeport ou un domicile suisse. On vous présente les noms les plus percutants de cette liste exclusive.

Michael Hotz

Chaque année, la Suisse accueille une nouvelle génération de millionnaires. Ces jeunes fortunes se sont imposées dans l’économie, le sport ou le divertissement. D’autres profitent de l’héritage familial. Cette année, 19 nouveaux noms font leur entrée dans la liste très fermée de Bilan «100 unter 40».

Ce classement recense les 100 personnes de moins de 40 ans les plus riches, titulaires d’un passeport suisse ou domiciliées dans notre pays. Toutes possèdent une fortune d’au moins 2 millions de francs. Elles sont réparties en trois catégories: jeunes entrepreneurs, héritiers et stars.

Ces nouveaux venus remplacent ceux qui ont désormais plus de 40 ans, qui ne sont plus entrepreneurs, qui ont perdu une partie de leur fortune ou qui, sans passeport rouge à croix blanche, ne vivent plus en Suisse.

Un visage connu

Le visage le plus connu de la liste de cette année est sans doute Andri Ragettli, 27 ans. Le skieur freestyle grison est depuis longtemps une icône de sa discipline, même s’il lui manque encore une médaille olympique. Grâce à ses vidéos créatives sur les réseaux sociaux, il signe régulièrement des succès viraux vus par des millions de personnes.

Il est ainsi devenu une marque à lui seul, ce qui lui vaut de lucratifs contrats de sponsoring. Le magazine Bilan estime sa fortune entre 2 et 5 millions de francs.

Le propriétaire du club de Xhaka

Le nom de Kyril Louis-Dreyfus, 28 ans, devrait lui aussi parler à un large public. En 2021, ce Zurichois fortuné a racheté la majorité du club anglais AFC Sunderland pour 20 à 50 millions de livres. Ce club historique a retrouvé la Premier League la saison dernière et s’est qualifié d’emblée pour l’Europa League en tant que promu, avec le capitaine de la Nati Granit Xhaka, 33 ans, comme force motrice.

Depuis, la valeur de Sunderland s’est envolée. Mais la base de sa fortune, estimée entre 1,5 et 2 milliards de francs, reste sa participation dans le groupe familial Louis Dreyfus Company. Sa mère, Margarita Louis-Dreyfus, 63 ans, en est la présidente.

Kyril Louis-Dreyfus rejoint ainsi le cercle très fermé des jeunes héritiers et héritières. Ce groupe est de loin le plus fortuné du classement de Bilan. Les héritiers qui se contentent de compter leur argent à la maison n’y figurent toutefois pas. Seules les personnes qui exercent aussi une activité entrepreneuriale sont prises en compte.

Le représentant le plus riche du classement est d’ailleurs un nouveau venu: David Wertheimer, 39 ans, fils du copropriétaire de Chanel Gérard Wertheimer, 75 ans. Sa fortune est estimée entre 5 et 6 milliards de francs. Avec l’argent familial, il développe la plateforme d’investissement 1686 Partners, active dans le secteur du lifestyle.

La «reine de beauté»

Les sportifs ne sont pas en reste. Clint Capela, 32 ans, qui évolue en NBA depuis 2014, figure en haut de ce classement dans le classement. Le Genevois joue actuellement pour les Houston Rockets et sa fortune est estimée entre 50 et 100 millions de francs, soit autant que celle d’Ivan Rakitic, 38 ans. L’ancien junior du FC Bâle a depuis rangé ses crampons, mais il est resté dans le monde du sport. Il occupe aujourd’hui le poste de directeur technique du club croate Hajduk Split.

La femme la plus riche de la liste est Alexandra Lüönd, 39 ans. Avec son frère Patrick, 37 ans, elle a fondé Beauty2Go en 2017, avec un capital de départ de seulement 2000 francs. L’entreprise est devenue un empire de huit cliniques de beauté en Suisse. En 2025, Alexandra Lüönd a transmis la direction opérationnelle à son frère et pris la présidence du conseil d’administration. Sa fortune est estimée entre 20 et 50 millions de francs. L’essentiel ne se trouve pas sur un compte bancaire, mais existe sur le papier, sous forme de parts dans l’entreprise.

C’est particulièrement vrai pour les jeunes entrepreneurs. Hany Rashwan, 36 ans, domine à nouveau cette catégorie. Ce Zurichois d’adoption est cofondateur de la start-up crypto 21 Shares et dispose d’une fortune estimée entre 500 et 600 millions de francs.