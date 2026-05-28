Andri Ragettli entre dans l'histoire! La star du ski acrobatique devient le premier athlète de sa discipline à figurer dans la liste Bilan des 100 plus riches de moins de 40 ans. Le classement des sportifs suisses est toujours dominé par un athlète genevois.

Matthias Dubach

Le ski acrobatique, un sport marginal et anecdotique? Cette époque semble révolue. Avec la quadruple médaillée olympique Mathilde Gremaud, c’est la première fois dans l’histoire qu’une athlète ne pratiquant pas le ski alpin intègre le cercle des plus grandes figures suisses des sports de neige lors des Jeux d’hiver 2026.

Et un autre signal fort vient désormais confirmer que le freestyle a définitivement changé de dimension: le magazine économique Bilan publie aujourd’hui un indice supplémentaire attestant de son entrée dans la cour des grands.

La raison? La star du freestyle Andri Ragettli (27 ans) figure pour la première fois dans le nouveau classement Bilan des 100 Suisses de moins de 40 ans les plus riches. Le polyvalent athlète de Flims, fort de ses succès sportifs, de sa marque de vêtements et de son immense popularité sur les réseaux sociaux, disposerait d’une fortune estimée entre deux et cinq millions de francs. Andri Ragettli fait partie des 19 nouveaux venus de cette liste très exclusive.

Bilan précise certes que ces estimations doivent être considérées avec prudence, tant il reste difficile d’évaluer précisément la fortune de jeunes entrepreneurs. Mais l’an dernier déjà, avant les Mondiaux à domicile, le prodige grison avait lui-même confirmé avoir rejoint le cercle des sportifs millionnaires. Dans une interview accordée à Blick, Andri Ragettli déclarait avec franchise: «Oui, je suis millionnaire. Et il y a quelque chose qui me réjouit particulièrement: cela prouve qu’un athlète issu d’un sport longtemps considéré comme marginal peut très bien gagner sa vie. J’en suis fier.»

Le Grison insistait également sur le fait que son parcours est à l’opposé du cliché du freestyler dilettante, davantage occupé à prendre du plaisir qu’à s’entraîner: «J’y suis arrivé grâce à énormément de travail. Pour être excellent à la fois dans le freestyle et sur les réseaux sociaux, il faut investir une énergie considérable. C’est précisément cette combinaison qui me rend attractif pour les sponsors. Et comme j’adore ces deux aspects, cela m’est probablement plus facile qu’à d’autres.»

Andri Ragettli rejoint l'élite financière du sport suisse

Voir un skieur freestyle intégrer cette jeune élite fortunée constitue une première dans le sport suisse. Jusqu’ici, parmi les moins de 40 ans du classement, on retrouvait surtout des footballeurs aux revenus colossaux, comme les internationaux Granit Xhaka, Manuel Akanji (20 à 50 millions chacun), Gregor Kobel (10 à 20 millions) ou Nico Elvedi (10 à 20 millions). On y trouvait aussi des stars suisses de NHL comme Kevin Fiala, Roman Josi et Nino Niederreiter (tous estimés entre 20 et 50 millions), des pilotes comme Sébastien Buemi (5 à 10 millions) ou encore la joueuse de tennis Belinda Bencic (10 à 20 millions).

Désormais, le «skieur volant» Andri Ragettli rejoint lui aussi ce cercle très fermé. Et dans l’univers du ski, seul un autre multimillionnaire apparaît dans ce classement: Marco Odermatt, dont la fortune est estimée entre 10 et 20 millions de francs.

Le sportif suisse en activité le plus riche? Le joueur de NBA Clint Capela, avec une fortune évaluée entre 50 et 100 millions de francs.