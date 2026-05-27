Genève pourrait devenir le deuxième canton des fondations

La fortune des fondations suisses atteint 159,4 milliards de francs, selon le rapport 2026 publié mercredi. Genève et le Tessin affichent une forte croissance, avec Genève bientôt classé deuxième au niveau national.

Une fortune en hausse de 14,4%

ATS Agence télégraphique suisse

Le patrimoine des fondations d'utilité publique suisses s'élève à près de 160 milliards de francs. Cette fortune se répartit entre quelque 13'800 fondations actives, un chiffre record, indique un rapport publié mercredi.

La fortune des fondations a augmenté de 14,4% depuis 2020, pour atteindre 159,4 milliards de francs, précise le Rapport sur les fondations en Suisse 2026. Le patrimoine moyen d'une fondation est de 12,2 millions de francs.

Mais la fortune des fondations est très inégale. Selon le rapport, le Fonds global de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme, basé à Genève, dispose à lui seul d'un budget annuel de plus de 4 milliards de francs. On ne connaît pas sa fortune. Les différences sont aussi très importantes entre les cantons. Les institutions soumises à l’autorité de surveillance des fondations de Suisse centrale affichent la moyenne la plus élevée avec 20,1 millions de francs. A l'inverse, la moyenne est de 2,4 millions de francs à Glaris.

Progression à Genève

Le nombre de fondations d'utilité publique diffère aussi fortement d'un canton à l'autre. Zurich domine largement avec 2218 fondations, suivie de Berne (1417), Genève (1401) et Vaud (1333). Deux cantons se distinguent par une croissance nette significative: Genève et le Tessin. Dans ce contexte, le canton du bout du lac devrait se classer à la deuxième place dans quelques années, selon le rapport.

La Suisse compte en moyenne 15,1 fondations pour 10'000 habitants. La fourchette va de 42,9 dans le canton de Bâle-Ville à 6,7 en Argovie. Ce rapport annuel est publié par le Centre d'études de la philanthropie de l'Université de Bâle, la faîtière Swiss Foundations et le Centre pour le droit des fondations de l'Université de Zurich.