A quel point les personnalités super-riches de Suisse, comme Martin Ebner, Roger Federer, Klaus-Michael Kühne ou Christoph Blocher, ont-elles performé cette année? Blick décortique le classement de «Bilanz» pour l'année 2025.

Michael Hotz

Les super-riches de Suisse sont encore... plus riches cette année. Selon le dernier classement élaboré «Bilanz», les 300 personnes les plus riches de Suisse pèsent une fortune totale de 851,5 milliards de francs. Un nouveau record.

En 2025, il y a donc eu davantage de gagnants que de perdants parmi les plus fortunés de notre pays. Les plus riches sont parvenus à augmenter leur fortune de 2 milliards de francs, au moins.

Les grands gagnants

La famille Aponte a connu une belle ascension. Le clan derrière MSC, géant mondial des croisières et du transports maritimes établi à Genève, a augmenté sa fortune de 4 milliards pour atteindre 24 à 25 milliards de francs. Il a réussi à consolider sa position, devenant au passage le leader du marché des terminaux portuaires. Malgré les droits de douane punitifs de Donald Trump et leur poids sur le commerce mondial, MSC s'en est très bien sorti. La famille Aponte gagne une place dans le classement et se hisse désormais en quatrième place.

Parmi les grands gagnants, on trouve un autre Genevois: le patron de Richemont, Johann Rupert. Le cadre du groupe suisse de produits de luxe fait partie des dirigeants économiques à s'être rendus dans le Bureau ovale pour négocier avec Donald Trump, tout comme le président de MSC Diego Aponte d'ailleurs. La fortune de l'homme né en Afrique du Sud a augmenté de 2 milliards, s'élevant désormais à 12,5 milliards de francs.

Roche et Helvetic gagnent du terrain

Les familles Hoffmann, Oeri et Duschmalé, qui détiennent ensemble le groupe Roche, se sont également enrichies de 2 milliards. Les héritiers du géant pharmaceutique bâlois possèdent une fortune estimée entre 30 et 31 milliards de francs, ce qui leur permet de conserver leur seconde place dans le classement de «Bilanz».

En parallèle, ils se sont constitué une réputation de philanthropes, le grand public les connaissant notamment pour leur rôle de bailleurs de fonds du FC Bâle. Gisela «Gigi» Oeri a quitté la présidence du club en 2012 après six ans de mandat, tandis que les frères Jörg et Lukas Duschmalé sont devenus actionnaires du club rhénan à la fin du mois de septembre dernier.

L'investisseur Martin Ebner a aussi touché le jackpot cette année. L'ancien banquier a vu sa fortune augmenter de 1,75 milliard de francs, pour atteindre 5 à 6 milliards. Une hausse principalement due à sa participation dans Helvetic Airways. Signe de son succès, la compagnie aérienne régionale a récemment acheté de nouveaux avions Embraer.

La barre magique du milliard a été franchie cette année par Roger Federer. Bien que la carrière du maestro du tennis ait pris fin il y a trois ans, son image reste très convoitée parmi les annonceurs. Sa fortune se situe désormais entre 1 et 1,5 milliard de francs.

Kühne et Blocher perdent du terrain

Certains super-riches ont tout de même connu des pertes. Klaus-Michael Kühne est celui qui a connu la plus grande dégringolade cette année. Le doyen du groupe logistique Kühne+Nagel a perdu 6 milliards de francs. Son statut n'est toutefois pas trop affecté, sa fortune se situant toujours entre 21 et 22 milliards de francs. Ce grand nom de l'économie suisse tombe tout de même de la 3e à la 6e place du classement.

En cause, les pertes de valeur de ses deux principales participations dans Kühne+Nagel et dans la société de transport maritime Hapag-Lloyd. Afin d'atténuer la situation délicate du marché dans le secteur de la logistique, Klaus-Michael Kühne a continué à diversifier ses investissements, en achetant par exemple des actions de Lufthansa.

La famille de Christoph Blocher, dont la fortune a baissé d'un milliard pour atteindre 14 à 15 milliards de francs, est même sortie du top 10. Cela s'explique surtout par la forte chute de l'action d'Ems-Chemie, dirigée par Magdalena Martullo-Blocher. Les familles Schindler et Bonnard, en pleine croissance avec leur entreprise d'ascenseurs, ont volé la place aux Blocher, lesquels occupent désormais la 11e place.

Les Firmenich ont eux aussi été écartés du top 10. La famille derrière le célèbre fabricant genevois de parfums et d'arômes a perdu 5 milliards de francs cette année. L'an dernier, elle avait bénéficié de l'envolée boursière provoquée par sa fusion avec le groupe chimique néerlandais DSM. Mais entre-temps, les investisseurs ont quelque peu déchanté .

A noter que Gérard Wertheimer s'est appauvri de 4 milliards de francs. Le propriétaire français de Chanel, qui vit à Genève, a laissé des plumes en raison de la crise que traverse le secteur du luxe. Sa fortune demeure toutefois conséquente, avec 23 à 24 milliards de francs, faisant de lui la personne la plus riche de Suisse.