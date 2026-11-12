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Artisans et commerçants à bout
Colère face au manque de places de parking dans les centres-villes

Jusqu'à 1000 francs de frais de stationnement et une réelle pénurie: à Zurich comme à Lausanne, artisans et commerçants dénoncent la politique des villes en matière de parking, qui se fait à leur détriment. Les villes contestent.
Publié: il y a 4 minutes
Zurich, Lausanne, Fribourg: la pénurie de places de parking est ressentie dans tous les grands centres-villes.
Photo: BLICK
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Moritz Meister et Myret Zaki

Dans plusieurs villes suisses, notamment Zurich, Bâle, Saint-Gall, mais aussi Lausanne, les artisans rencontrent des difficultés croissantes pour stationner leurs véhicules près de leurs chantiers. Et les livreurs, fournisseurs et prestataires de services n'arrivent plus à se garer près de leur clientèle.

A Zurich, les conséquences sont parfois considérables. Michael Späni, artisan schwytzois, explique perdre régulièrement 15 à 20 minutes, voire davantage, à chercher une place. Rainer Schröter, spécialiste de la construction sèche, affirme avoir dû débourser 1000 francs de stationnement pour un chantier sur la Bahnhofstrasse de Zurich.

Des places trop petites pour les camionettes

Certains professionnels refusent désormais des mandats en ville. Christian Losenegger, spécialiste des pompes à chaleur, préfère travailler à la campagne plutôt que de perdre du temps à chercher une place. Claudio Bocchia, entrepreneur à la tête des instituts Masculin Center, est actif dans plusieurs villes de Suisse romande.

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Il raconte avoir eu un dégât d'eau dans un de ses locaux à Lausanne. «J'ai appelé un plombier, témoigne-t-il. Il s'est retrouvé dans l'impossibilité de se garer, car il n'y avait aucune place de livraison et aucun lieu où garer sa camionnette, qui ne rentre pas dans les parkings. Il a dû faire demi-tour.»

Les artisans dénoncent en effet la disparition des places en surface, remplacées par des parkings souterrains souvent inadaptés à leurs véhicules utilitaires. Mais les clients des commerces ne trouvent pas non plus de place.

Des clients de Lausanne doivent aller à Morges

Ainsi, Claudio Bocchia évoque le cas d'un salon de coiffure basé dans les Galeries de Saint François, sur la rue de Bourg à Lausanne, qui a perdu 40% de son chiffre d'affaires: «Les clients ne parvenaient plus à y accéder suite à la suppression de places sur le haut de la rue», selon l'entrepreneur vaudois. Quant à lui, des clients de Lausanne préfèrent se rendre à son institut de Morges au lieu de celui de Lausanne, «car là au moins, ils espère pouvoir se garer», ajoute-t-il.

Claudio Bocchia reproche à la Ville de Lausanne, qui «supprime sans cesse des places de parking à la surface», de «faire comme si les parkings souterrains qu'elle a racheté étaient de nouvelles places, alors qu'elles existaient déjà avant le rachat».

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A Fribourg aussi, Claudio Bocchia constate un «problème criant» depuis que la municipalité a décidé de supprimer toutes les places de parking extérieures au centre-ville. «Du jour au lendemain, je constate une baisse de 25% du chiffre d'affaire de mon commerce à Fribourg. Et les clients me disent qu'ils sont découragés par le problème de parking et du 30 km/h.»

A Zurich, une enquête réalisée par la plateforme Ofri auprès de 38 entreprises artisanales actives dans la ville révèle que plus de 80% d'entre elles éprouvent d'importantes difficultés à trouver une place de stationnement.

Les villes contestent ces critiques

Contactée, la Ville de Zurich assure vouloir préserver l'accès des artisans et des entreprises aux centres urbains. Elle affirme chercher des solutions conciliant les besoins économiques et la réorganisation de l'espace public.

A Saint-Gall, les autorités contestent l'idée d'une pénurie généralisée: une étude municipale a montré que les places réservées aux artisans n'étaient occupées, au maximum, qu'à 42%.

Le défi pour ces prochaines années: réussir à réduire la place de la voiture dans les centres-villes sans pénaliser les professionnels qui ont besoin de transporter des outils et du matériel, ou les clients indispensables pour faire marcher les commerces.

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