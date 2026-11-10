«Dans quatre ans, 70% des marques chinoises auront disparu»

Dirk Adelmann prévient: près de 70% des marques chinoises qui débarquent en Suisse et en Europe pourraient disparaître d’ici trois ou quatre ans. Le patron de Mercedes Suisse appelle à les prendre au sérieux.

En bref Dirk Adelmann dirige Mercedes-Benz Suisse depuis mars et a visité près de 50 sites partenaires dans le pays

En septembre, Mercedes était numéro 1 dans tout le pays, 40% des commandes étant électriques

Dirk Adelmann s'attend à la disparition de nombreuses marques chinoises dans quelques années et évoque les risques liés au service pour les acheteurs

Raoul Schwinnen

Dirk Adelmann a déjà travaillé pour Smart en Indonésie et en Malaisie dans sa jeunesse, puis pour Mercedes au Vietnam. Ingénieur en économie de formation, il a ensuite mis en place la nouvelle organisation de Smart en tant que directeur Europe pendant les sept dernières années. Depuis le 1er mars 2026, ce sportif amateur de nature, originaire du sud de l'Allemagne, dirige Mercedes-Benz Suisse.

Dirk Adelmann, comment vous acclimatez-vous à votre nouveau poste?

Dirk Adelmann: Depuis plusieurs années, je me rends régulièrement en Suisse dans le cadre de mes fonctions chez Smart. Le pays et son marché me sont donc déjà familiers. Au cours des six derniers mois, j’ai également beaucoup voyagé et visité près de 50 sites de nos partenaires commerciaux.

Combien d'amendes pour excès de vitesse avez-vous récoltées?

Connaissant la rigueur des contrôles de vitesse en Suisse, je me suis fixé un budget de 200 francs par mois. Jusqu'à présent, je ne l'ai jamais dépassé. En Allemagne, rouler à seulement 35 km/h en sortant d’une zone limitée suffit déjà à écoper d’une amende de 40 francs. J’ai longtemps pensé que cet argent servait au moins une «bonne cause». Mais en Suisse, les recettes des amendes, tout comme une partie de l’impôt sur les huiles minérales, ne financent pas que les infrastructures routières. Elles financent aussi le rail. Je m’interroge sur la pertinence de ce subventionnement croisé.

Après avoir travaillé près de cinq ans au Vietnam, vous posez vos valises en Suisse. Ne s'agit-il pas de mondes complètement différents?

Oui et non. La culture vietnamienne des relations respectueuses et du leadership n'est pas si différente de celle de la Suisse. Elle est même bien plus proche de la culture suisse que de la culture allemande.

Pour mieux comprendre les codes du pays à mon arrivée, un collègue m'avait d'ailleurs recommandé le livre «Exgüsi», un guide des bonnes manières destiné aux Allemands et aux Suisses, qui aide à éviter les malentendus. Une lecture phénoménale, qui a été une véritable révélation pour moi, notamment au sujet de la culture de la conversation. J'y ai appris qu'il était tout à fait possible d'exprimer des critiques, mais aussi qu'il fallait savoir écouter, laisser son interlocuteur aller au bout de sa pensée et parfois se mettre en retrait.

Apparemment, vous avez rapidement eu du succès. En septembre, Mercedes était numéro un dans toute la Suisse…

Oui! Et pas seulement devant nos concurrents directs BMW ou Audi, mais aussi devant Skoda et VW. En fervent partisan de la voiture électrique, je me réjouis particulièrement de constater que 40% des véhicules neufs commandés chez nous sont désormais des modèles 100% électriques. L’échec de la réglementation suisse sur les sanctions liées aux émissions de CO2 rend cette évolution d’autant plus importante. Elle nous permet en effet de réduire les montants que nous devons verser à l’Etat ou à nos concurrents au titre des pénalités CO2, par l’intermédiaire des bourses du carbone.

Vos produits ont-ils influencé cette tendance?

Certainement! Nous avons enfin lancé nos nouveaux modèles CLA électriques, GLA, GLB, Classe C et GLC. Tous disposent d'une recharge en 800 volts et sont absolument à la pointe en matière de technique, de logiciels et de design.

Mais à mon avis, nous devons encore progresser en termes d'infrastructure de recharge. Je ne parle pas tant du réseau public, bien développé en Suisse, que des possibilités de recharge dans les bâtiments. D’une part, les locataires peinent encore à obtenir l’autorisation d’installer une borne sur leur place de parking. D’autre part, les possibilités de recharge sur le lieu de travail restent rares. Tant que ces deux obstacles ne seront pas levés, ils risquent de dissuader encore de nombreux automobilistes de passer à l’électrique. Et je le regrette vraiment.

Notre entreprise montre l’exemple. Sur notre site, nous disposons de 25 bornes murales et de deux chargeurs rapides à courant continu. Nos collaborateurs bénéficient aussi de tarifs de recharge préférentiels.

Depuis le Covid, le marché suisse des voitures neuves accuse chaque année un déficit d'environ 60'000 voitures. Comment expliquez-vous cette faiblesse?

Il ne faut pas oublier que les voitures sont devenues nettement plus chères en Suisse. En période d'incertitude économique, beaucoup retardent leur achat. Et en tant qu'Allemand, je constate que les transports publics sont très bien développés et fiables en Suisse. En revanche, les investissements dans le réseau routier me semblent insuffisants. Je ne plaide pas pour la construction de nouvelles routes, mais pour un développement judicieux. Les heures d'embouteillage ont augmenté d'environ 23% en Suisse en 2025.

Le lobby automobile suisse est aussi en mauvaise posture sur le plan politique. Pensez-vous que votre secteur a trop peu d'influence à Berne?

Notre association d'importateurs, Auto-Suisse, est dirigée par deux personnalités expérimentées, Peter Grünenfelder et Thomas Rücker, qui savent sur quels leviers agir. Mais il faut bien le reconnaître, notre secteur traverse une période difficile, notamment depuis le Dieselgate. La pression ne vient pas seulement de Berne, mais aussi de Bruxelles, avec des répercussions directes sur la réglementation européenne. Résultat: l’industrie automobile allemande et française a été en partie privée de ses moyens.

L'Europe et la Suisse sont actuellement submergées par un flot de nouvelles marques et de nouveaux modèles chinois. Comment jugez-vous cette nouvelle concurrence?

J’ai travaillé pendant sept ans au sein de la coentreprise germano-chinoise de Smart et connais donc bien le marché automobile chinois. Le succès de ces constructeurs s’explique par plusieurs facteurs. Mais j’estime que près de 70% des marques qui cherchent actuellement à s’implanter sur nos marchés auront disparu d’ici trois ou quatre ans. En tant que client, il faut donc bien réfléchir avant d’acheter une voiture chinoise. Qu’en sera-t-il du service après-vente, des réparations et des garanties dans quelques années?

Pour l’instant, les constructeurs chinois font les mêmes promesses que les nôtres avec notre programme Mercedes-Benz Swiss Integral, qui comprend dix ans de service gratuit. Mais qui les honorera si la marque a depuis longtemps disparu?

Certaines grandes marques chinoises sortiront évidemment victorieuses de cette lutte acharnée pour la survie qui fait rage sur leur marché intérieur. Il faut prendre cette concurrence au sérieux. Pour autant, nous n’avons pas à rougir. Mercedes-Benz peut notamment s’appuyer sur 140 ans d’histoire automobile.