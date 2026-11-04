Alors que Lausanne vient de révéler l'événement qui remplacera son Bô Noël dès 2027, de nombreux internautes ont critiqué le nom anglais du nouveau projet, intitulé «Magic Winter». Les responsables de l'événement réagissent aux remarques.

«Noël et ses traditions sont au coeur de notre projet», rassure Magic Winter, le nouveau marché festif de Lausanne

«Noël et ses traditions sont au coeur de notre projet», rassure Magic Winter, le nouveau marché festif de Lausanne

Le mois de novembre démarre à peine, que les premiers préparatifs du Bô Noël envahissent déjà le centre-ville de Lausanne: guirlandes lumineuses et silhouettes de futurs chalets embaumés de cannelle esquissent ce qui sera la toute dernière édition d'un événement installé depuis une quinzaine d'années dans la capitale olympique. Car ainsi que l'annonçait la Ville à la fin du mois d'octobre, un tout nouveau projet prendra les rênes des animations de Noël, dès 2027. Sélectionné parmi six candidatures prometteuses, il devrait courir durant quatre ans au moins. Son nom? «Lausanne Magic Winter».

Une fois révélé, ce nom anglais n'a pas tardé à s'attirer des salves de critiques, via les réseaux sociaux. De nombreux internautes déplorent en effet que le nom «Magic Winter» se passe du terme «Noël». D'autres estiment qu'il est dommage de «tout angliciser», tandis que l'association Défense du français priait la Municipalité de «réfléchir instamment à une dénomination appropriée», dans une lettre ouverte diffusée le 2 novembre.

«Nous souhaitons rassurer les citoyens»

Contactée, la Ville de Lausanne nous affirmait avoir «pris note de ces différents avis émis par la population» et précisait que «Magic Winter» n'est qu'un titre de travail. L'utilisation de l'anglais reflète, selon elle, les exigences de l'appel à projets, qui demandait une plateforme susceptible d'attirer des visiteurs au-delà de la Suisse romande. Le but n'était donc absolument pas de gommer les traditions des Fêtes de fin d'année.

Mais qu'en pensent les principaux intéressés, c'est-à-dire les responsables du projet? «Nous prenons au sérieux les craintes que pourraient exprimer les citoyennes et citoyens, et nous souhaitons les rassurer sans plus attendre, affirme Robin Moret, Membre du comité de l'association Lausanne Winter. Noël, ses traditions et sa féérie sont au coeur de notre projet et du programme complet Lausanne Magic Winter, notamment dans le cadre du Marché de Noël et ses animations déployées au centre-ville.»

«Le programme fera rayonner Lausanne et ses atouts»

Concernant le choix d'un nom en anglais, notre interlocuteur rejoint les propos de la Ville: «Le nom retenu pour ce programme d'animations hivernales à Lausanne, dont le Marché de Noël sera l'événement phare, répond à l’ambition des autorités de créer des festivités de dimension locale, nationale et internationale, capables d’attirer tous les Lausannois comme des publics nationaux et étrangers.»

En effet, Robin Moret explique que le projet a été bâti autour d'une volonté «de créer une bannière commune d’animations et festivités à l’échelle de la Ville, dont le marché de Noël et ses animations sera le poumon».

Au moment d'apprendre que son concept avait été sélectionné, l'association Lausanne Winter a ressenti beaucoup d'impatience et d'enthousiasme: «Nous avons hâte de pouvoir concrétiser un projet sur lequel nous travaillons depuis une année et nous avons à coeur de développer un programme d’événements féeriques qui fera rayonner Lausanne et ses atouts», conclut Robin Moret.