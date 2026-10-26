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Baptisé Magic Winter
Lausanne dit adieu à Bô Noël et dévoile ses plans pour 2027

Le marché festif Bô Noël de Lausanne vivra bientôt sa toute dernière édition: après l'appel à projet publié fin 2025, la Ville a désigné un nouveau concept, qui assurera l'ambiance des Fêtes dès fin 2027. Il sera baptisé Magic Winter.
Publié: il y a 43 minutes
Le nouveau projet baptisé Magic Winter assurera la magie des Fêtes à Lausanne, dès fin 2027 pour au moins 4 ans.
Photo: Keystone
Ellen De Meester - Journaliste Blick
Ellen De MeesterJournaliste Blick

Les fans de l'événement Bô Noël ont intérêt à profiter de la 12e édition de l'événement, qui s'apprête à démarrer en grande pompe à Lausanne, le 20 novembre. Car malgré la promesse d'un riche programme «féerique» saupoudré sur tout le centre-ville, ce marché de Noël installé depuis 2015 vivra, cette année, son dernier tour de piste.

Ainsi que l'annoncent nos confrères de «24 Heures», la Ville de Lausanne vient de sélectionner un tout nouveau concept, qui assurera l'ambiance de Noël dès 2027. Baptisé Magic Winter, celui-ci s'est distingué parmi les six candidatures reçues après l'appel à projets de fin 2025. Pour la Municipalité, l'objectif était de «proposer un nouveau concept festif ambitieux, fédérateur et distinctif qui s’ancrera comme un rendez-vous incontournable pour la population et un moteur d’attractivité touristique».

Un contrat sur au moins 4 ans

Toujours d'après «24 Heures», le projet devrait s'étendre sur au moins quatre ans et s'articuler autour de quatre axes, dont un marché de Noël, des animations, des partenariats avec les acteurs locaux et un programme en commun avec la Ville. L'association Winter Lausanne, à l'origine du projet, propose effectivement de partager la gouvernance de l'événement.

Les détails du programme et des festivités devraient être dévoilés d'ici à l'automne 2027.

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