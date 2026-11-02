Alors que Lausanne vient d'annoncer l'arrivée de Magic Winter, l'événement qui remplacera le marché Bô Noël dès 2027, les remarques pleuvent déjà, sur les réseaux sociaux. La Ville, qui ne s'attendait pas à une telle réaction, rappelle que l'intitulé n'est qu'un «titre de travail».

Ellen De Meester Journaliste Blick

«Magic Winter? C'est une honte!», s'enflamme un internaute, via le compte Instagram de Blick. «Si j'étais parano, je me dirais que la Ville de Lausanne veut bannir tous les noms chrétiens de nos fêtes», remarque un autre. «Depuis quand Noël est-il devenu un problème qu'il faudrait résoudre?» s'offusque une troisième. En découvrant le nom de l'événement qui remplacera le marché Bô Noël de Lausanne dès l'hiver 2027, des dizaines de personnes ont réagi avec émotion. Certaines déplorent le choix d'un intitulé anglais, d'autres regrettent surtout la suppression du mot «Noël», accusant la Ville de vouloir gommer les traditions suisses.

Dans une lettre ouverte envoyée à la presse ce lundi 2 novembre, l'association Défense du français décrit notamment sa «consternation» de «voir cette manifestation affublée de l’appellation Lausanne Magic Winter, laquelle, une fois de plus, fait fi de la langue française au profit d’un globish anglo-saxon usé jusqu’à la corde.» Aussi exhorte-t-elle la Municipalité de «réfléchir instamment à une dénomination appropriée».

«'Magic Winter' est un titre de travail»

Pour rappel, la Ville de Lausanne avait ouvert, en septembre 2025, un appel à projets destiné à dénicher le digne successeur du marché Bô Noël, qui tirera sa révérence après l'édition 2026. Suite à un processus de sélection ardu, la Municipalité avait finalement couronné l'événement «Magic Winter», qui devrait courir durant au moins quatre ans et dont le programme complet ne sera révélé qu'en automne 2027. Un communiqué diffusé fin octobre précisait toutefois que le concept se déclinera en plusieurs «attractions différentes», dont un marché de Noël, des animations et des partenariats avec les acteurs locaux.

Or, la réaction au projet est plus que mitigée. Et ainsi qu'elle nous l'admet par téléphone ce lundi 2 novembre, la Ville ne s'attendait pas forcément à de telles critiques: «Lorsqu'on connait le projet, il semble évident qu'il s'agit, par nature, d’un projet axé fortement sur Noël, nous explique Olivier Delapierre, responsable tourisme & évenementiel à l'Unité de développement et promotion de la Ville. Le marché de Noël ne sera pas la seule attraction, c’est vrai, mais il figurera au centre de l’événement. Par ailleurs, 'Magic Winter' est un titre de travail, pour le moment, et nous avons bien pris note de ces différents avis émis par la population.»

Un anglicisme comme stratégie touristique

L'idée n'était donc jamais de supprimer la notion de Noël qui restera, selon notre interlocuteur, absolument omniprésente. Mais qu'en est-il du choix d'un titre anglais, relevée avec courroux par de nombreuses personnes?

«L’appel à projets lancé au mois de septembre 2025 évoquait une plateforme ambitieuse qui permettrait de considérer cette période festive plus largement, tout en créant un événement national susceptible d’attirer la Suisse alémanique et nos marchés touristiques prioritaires, répond Olivier Delapierre. Ainsi, je pense que l’utilisation de l’anglais avec ‘Magic Winter’ reflète aussi une volonté de répondre à ces exigences, pour rendre l’événement accessible en dehors de la Suisse romande. Mais à nouveau, il s’agit d’un titre de travail.»

«Nos rapports avec Bô Noël sont très positifs»

Reste à savoir pourquoi Lausanne a décidé de se séparer de son Bô Noël, pourtant installé depuis une quinzaine d'années. Victime de plusieurs bad buzz durant ses éditions précédentes, l'événement s'était heurté au mécontement des restaurateurs, puis à la tristesse des participants privés de silent disco. En 2025, plusieurs employés effarés avaient également dénoncé des pratiques jugées discriminatoires envers les personnes sans-abri. Suite à cet enchaînement de scandales, était-il devenu trop compliqué de maintenir Bô Noël?

Non, assure Olivier Delapierre, qui évoque surtout un besoin de nouveauté. «Les rapports avec Bô Noël sont très positifs, nous travaillons d’ailleurs encore avec ses organisateurs cette année, pour l’édition 2026. D'ailleurs, ils étaient également dans la course et sont allés très loin dans le processus de sélection. Quant à savoir pourquoi ‘Magic Winter’ les a surpassés, il s’agit d’une information confidentielle et interne à la commission qui a pris la décision.»

Selon la Ville, l'objectif n'était donc pas de bannir Bô Noël mais d'apporter un souffle de renouveau sur les fêtes de fin d'année lausannoises. «Le programme et le titre définitif de l’événement seront communiqués à la rentrée 2027, rappelle Olivier Delapierre. Pour le moment, nous souhaitons laisser l’espace aux organisateurs de l’édition 2026 pour clore Bô Noël dans les meilleures conditions.»