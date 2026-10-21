A Lausanne, les essais du futur tram suscitent des plaintes de riverains: les signaux d’ouverture et de fermeture des portes résonnent jusque dans les logements. Les TL invoquent la sécurité et disent étudier des adaptations.

Pas encore en service, le tram lausannois fait déjà vivre un «enfer» aux riverains

Pas encore en service, le tram lausannois fait déjà vivre un «enfer» aux riverains

En bref Depuis le début des essais, les alarmes de portes du tram lausannois résonnent jusque dans des logements

Les TL invoquent la sécurité et des normes validées par l’OFT: le signal à 70 dB restera prévu à la mise en service de décembre

L’entreprise étudie une adaptation automatique du volume et des pistes pour limiter aussi le nettoyage nocturne bruyant

Toan Izaguirre Journaliste Blick

Cette fois-ci, c’est le bruit qui fait jaser. Après le manque de végétalisation autour du tronçon d’arrivée du tram au Flon, qui avait agité la capitale vaudoise cet été, voilà qu’un nouveau grief émerge.

Depuis le dimanche 4 octobre, le tram est entré dans sa phase finale de tests avec les «marches à blanc». Comprenez: des allers-retours sans passagers pour s’assurer que tout roule. Mais lors de ces essais, des signaux sonores stridents retentissent à l’extérieur à chaque ouverture et fermeture des portes. De quoi faire vivre un véritable cauchemar à certains riverains des arrêts.

Toutes les trois minutes

Ces nuisances sonores préoccupent le voisinage. C’est le cas de Sylvie*, qui habite à la rue de Genève, à proximité du futur arrêt «Ecole des Métiers». «Ces nuisances suscitent de réelles inquiétudes pour notre sommeil et notre qualité de vie», souffle-t-elle. Dans des vidéos transmises à Blick, on entend effectivement des alarmes résonner jusque dans les logements des riverains.

«Le signal semble réglé sur un volume fixe maximal, sans aucune prise en compte de la baisse du bruit de fond de la ville en période nocturne. Le droit au repos et à la santé des riverains ne peut plus être ignoré», peut-on lire dans une pétition lancée par un autre riverain. Ce dernier n’a pas répondu aux sollicitations de Blick.

Sylvie ne se plaint pas du bruit du tram en lui-même. «J’habite vers le centre-ville, bien sûr qu’il y a du bruit, et je ne m’en plains pas. Mais là, on parle du bruit strident d’une alarme qui retentit toutes les trois minutes», insiste-t-elle.

A hauteur de son immeuble, où passe le tram, l’alarme porte d’autant plus que le bâtiment d’en face est proche, «la rue fait caisse de résonance.» «On est en hiver, mais imaginez l’été prochain, quand nous serons obligés d’ouvrir les fenêtres avec cette alarme», s’inquiète la Lausannoise. La femme affirme s’être plainte auprès des Transports lausannois (TL), mais raconte avoir le sentiment d’être peu écoutée.

Des alarmes pour prévenir les chutes

Mais pourquoi ces alarmes retentissent-elles si fort? Sollicités, les TL confirment avoir reçu des plaintes au sujet de ces «signaux sonores du tram». Les alarmes se déclenchent bien à l’ouverture et à la fermeture des portes. Elles visent à prévenir les chutes et à renforcer la sécurité, «notamment des personnes malentendantes et malvoyantes. Elles répondent à des exigences normatives», précise Eva Gaspar Alve, porte-parole des TL. Et ces alarmes continueront donc de retentir une fois le tram ouvert au public. Sa mise en service est prévue dans le courant du mois de décembre.

Les TL peuvent-ils baisser le volume? L’entreprise assure que son système est conforme aux exigences réglementaires et qu’il a été validé par l’Office fédéral des transports (OFT), chargé d’homologuer le tram lausannois. Le niveau sonore est fixé à 70 décibels et ne peut pas être adapté en fonction de l’heure ou du bruit ambiant, selon la porte-parole.

Les TL se disent toutefois attentifs aux remarques des riverains. «Des discussions sont actuellement en cours avec le constructeur afin d’étudier d’éventuelles solutions permettant une adaptation automatique du volume sonore», fait valoir l’entreprise.

Lausanne pourrait s'inspirer de Genève?

Autre point de grogne pour certains riverains: le nettoyage nocturne des voies très bruyant. Les TL regrettent la gêne occasionnée, mais expliquent que ces opérations ne sont pas possibles en journée. Le véhicule de nettoyage roule trop lentement et ne peut pas s’insérer entre deux trams.

A ce stade, les riverains devront donc s’armer de patience. Les TL indiquent toutefois à Blick collaborer «depuis plusieurs années» avec différentes entreprises de transport public pour bénéficier de leur expérience. L’entreprise lausannoise pourrait ainsi s’inspirer de Genève, où les voies sont aussi nettoyées en journée.

Une partie des futurs conducteurs de tram a d’ailleurs été formée chez les voisins du bout du lac. «On se réjouissait vraiment de l’arrivée du tram, c’est chouette. Mais ça s’est transformé en enfer. On est plusieurs à penser au déménagement», regrette Sylvie.

*Nom connu de la rédaction