Au menu de ce jeudi 23 avril: une enquête sur une pasteure suspendue, des millions pour la Poste, les jeunes blessés du «Constellation» devront passer leurs examens, les systèmes Patriot sont en retard et, enfin, les abus en crèche relancent le débat sur les contrôles.

Pour bien commencer votre journée, Blick, avec l'aide de l'ATS, vous invite à découvrir les actualités suisses à ne pas manquer en ce jeudi 23 avril. C'est parti!

1 Enquête pénale à Neuchâtel contre une pasteure suspendue

Une instruction pénale a été ouverte à Neuchâtel contre une pasteure suspendue par les Eglises réformées vaudoise (EERV) et neuchâteloise (EREN), rapporte «24 heures». La femme est accusée de «multiples abus» par plusieurs personnes. Le Groupe SAPEC, spécialisé dans la lutte contre les abus dans les contextes religieux, affirme avoir recueilli les témoignages d’au moins trois victimes présumées décrivant les mêmes comportements: abus psychiques, physiques, financiers, spirituels et manquements à la déontologie pastorale. L’EERV évoque aussi plusieurs victimes et parle «d’écarts majeurs» ainsi que de possibles infractions pénales. L'instruction pénale ouverte à Neuchâtel l'a été pour contrainte, abus de détresse et atteintes à l’honneur. La pasteure rejette les accusations et affirme être victime d’une ex-compagne cherchant vengeance après leur rupture. Par la voix de son avocate, la victime présumée, qui se dit à l'origine de la rupture, assure avoir parlé pour se protéger après des abus subis.

2 La Poste obtient un contrat cantonal de plusieurs millions à Berne

Le canton de Berne a attribué à la Poste un marché de plusieurs millions sans appel d’offres public, révèlent les titres CH Media. L’administration cantonale souhaite recourir à la plateforme de distribution numérique de la Poste. Le contrat porte sur 3,8 millions de francs, pour une durée de cinq ans, prolongeable de quatre années supplémentaires. Le Canton justifie cette attribution de gré à gré par l’absence de prestataire alternatif adéquat, conclusion tirée d’une analyse menée l’an dernier. Il estime également que le service ePost devrait largement s’imposer dans les prochaines années.

3 Vaud impose des examens aux jeunes blessés du «Constellation»

Le canton de Vaud a confirmé aux jeunes blessés lors de l'incendie du «Constellation» qu’aucun diplôme – maturité ou CFC – ne pourra être délivré sans examens, rapporte «Le Temps». Dans un courrier adressé aux familles, le conseiller d’Etat Frédéric Borloz explique qu’après de «nombreux échanges avec les instances fédérales et intercantonales», le cadre légal «ne peut être ajusté et rien ne nous permet d’y déroger». Frédéric Borloz précise qu’«une procédure de qualification ou d’examen doit avoir lieu dans tous les cas». En revanche, des solutions individualisées sont promises: tutorats, compensation des désavantages, reports de semestre ou examens adaptés. «Cette marge de manœuvre reste dans le cadre légal de l’obtention des titres, mais elle est importante et nous l’utiliserons au maximum», assure le ministre de l'enseignement et de la formation professionnelle. Vaud recense 21 étudiants ou apprentis blessés, le plus grand nombre parmi les cantons touchés.

4 L'armée adapte ses plans face au retard des systèmes Patriot

En raison du retard dans la livraison des systèmes Patriot, l’armée suisse a adapté ses préparatifs, selon les titres CH Media. Elle renonce pour l’instant à «une formation intensive du personnel désigné pour l’instruction», a indiqué son service de presse. L’utilisation du centre de formation déjà achevé est également en cours d’examen, une affectation provisoire étant envisageable. Le moment opportun pour installer les simulateurs fait aussi l’objet d’une analyse. Début avril, les Etats-Unis ont informé la Suisse de retards concernant les missiles PAC-2 GEM-T destinés au système Patriot, a précisé Armasuisse. En revanche, pour les avions de combat F-35, la production de certaines pièces a commencé et aucun retard n’est signalé à ce stade.

5 Les cas d’abus en crèche relancent le débat sur les vérifications

De présumés cas d’abus dans des crèches bernoises ont relancé, selon les journaux bernois de Tamedia, la question du contrôle du personnel des structures d’accueil. L’Office cantonal de l’intégration et des affaires sociales vérifie de manière préventive, une fois par an, les antécédents judiciaires de tous les nouveaux employés ainsi que du personnel déjà en poste, écrivent le Bund et la Berner Zeitung. Cette procédure est imposée dans toute la Suisse. L’extrait dit «autorités 2» contient les condamnations définitives et les procédures pénales en cours. En revanche, les classements, refus d’entrer en matière et signalements n’y figurent pas. Les antécédents d’un homme de 33 ans, soupçonné d’avoir abusé sexuellement de plusieurs jeunes enfants dans les régions de Berne et Winterthour, n’y apparaissaient donc pas.