Migros fait disparaître ses marques cultes des rayons

La restructuration de Migros se poursuit. D'ici 2030, 80 marques du géant orange devraient disparaître de ses rayons.

Daniel Macher

Le café décaféiné Zaun était une véritable institution. Depuis les années 1930, Migros narguait la concurrence avec une provocation délibérée. Alors que le café Hag régnait en maître sur les rayons, Gottlieb Duttweiler a proposé sa propre version, 40% moins chère. Avec son slogan «Epargnez votre cœur et votre portefeuille», Zaun est devenu une marque culte.

Mais fin avril 2026, tout va s'arrêter. Le nom légendaire disparaîtra définitivement des emballages Migros, d'après la «NZZ». Le cas de Zaun est révélateur. Migros est actuellement en pleine restructuration: sur ses 250 produits de marque propre, environ 80 devraient disparaître d’ici 2030, soit près de 1000 références.

Voici les produits de marque propre les plus connus que Migros a déjà retirés du marché:

M-Budget

Depuis 1996, M-Budget est la marque culte des produits à petits prix: savon pour les mains, mayonnaise, eau minérale dans un emballage vert vif. De nombreux produits sont désormais revalorisés et pour une raison plutôt surprenante: les consommateurs ne devraient plus avoir honte de leur aspect bon marché. L’eau minérale arbore déjà un nouveau design bleu et rouge.

M-Classic

M-Classic était la marque propre pour les produits du quotidien de milieu de gamme, sorte de compromis entre les produits économiques M-Budget et la ligne premium Sélection. M-Classic est désormais entièrement intégrée à la marque ombrelle «Migros». Le géant orange souhaite ainsi réduire le nombre de marques qu'elle possède et démontrer que sa marque propre est suffisamment forte pour fonctionner sans sous-marques supplémentaires.

American Favorites

American Favorites était une marque propre ornée de la Statue de la Liberté et d'étoiles rouges. Sous le slogan «American Style – Made in Switzerland», elle apportait dans les rayons des produits typiquement américains comme le pain de mie, les buns pour burgers et les biscuits sucrés.

La marque s'est progressivement transformée et a perdu son look américain. Le pain de mie ne porte plus que le nom «Migros Sandwich» depuis avril 2026, sans référence aux Etats-Unis. Migros justifie cette décision par une «simplification globale de sa marque». Les autres produits de la gamme «American Favorites» suivront d'ici 2027.

Alexis et J. Bank's

La marque J. Bank, connue pour ses rouleaux de printemps, disparaîtra également des rayons. Le même sort attend l'huile d'olive Alexis. Aucune des deux marques n'est parvenue à se forger une notoriété significative ni à fidéliser sa clientèle.

Oh !

Avec «Oh !», Migros a sauté sur la tendance du fitness avec des produits hyperprotéinés. Mais aujourd'hui, la marque est sur le point de disparaître.