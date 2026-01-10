La mayonnaise commence à disparaître des rayons Migros

La mayonnaise Migros connaît des problèmes de livraison, tandis que c'est un problème de prix pour les tubes Thomy. Le géant orange promet qu'une solution sera bientôt trouvée pour garnir à nouveau ses rayons.

Patrik Berger

Comme le relève l’«Aargauer Zeitung», des rayons de mayonnaise sont actuellement vides dans plusieurs magasins Migros. La mayonnaise classique M-Classic en tube jaune est absente de nombreux points de vente. Et la très appréciée mayonnaise Thomy fait également défaut.

Cette situation est-elle liée à la guerre des prix que Migros mène actuellement avec plusieurs grandes marques? Notamment avec la multinationale de l’agroalimentaire Nestlé, qui produit la mayonnaise Thomy. Nestlé fabrique-t-elle aussi la mayonnaise Migros aujourd’hui introuvable dans certains magasins? Ou faut-il y voir un effet de la pénurie d’œufs qui a fait la une des médias il y a quelques jours?

Problèmes de production

Migros écarte ces hypothèses. «La mayonnaise Migros n’est pas produite par Nestlé, mais par un autre fournisseur», explique une porte-parole de Migros à l’«Aargauer Zeitung», sans toutefois révéler son identité. La pénurie d’œufs ne joue pas non plus «un rôle central».

La véritable raison est plus prosaïque. Une combinaison défavorable entre une demande exceptionnellement élevée et des problèmes de production temporaires chez le fournisseur. Depuis l’arrêt des livraisons de Thomy, de nombreux clients se tournent davantage vers la mayonnaise de la marque propre de Migros. Résultat? La demande dépasse les volumes qui peuvent actuellement être produits.

Bras de fer avec Nestlé

La situation devrait toutefois se normaliser prochainement. «Nous sommes en contact étroit avec le producteur et travaillons intensivement à une solution, indique la porte-parole. Et d’ajouter: nous sommes confiants que la mayo M-Classic sera à nouveau disponible dès que possible.» Pour la moutarde, la situation est plus favorable: Migros continue de proposer la moutarde Thomy et aucune pénurie n’est à signaler, précise une porte-parole à Blick.

En revanche, le bras de fer avec Nestlé se poursuit. Aucun accord n’a encore été trouvé sur les hausses de prix exigées pour les produits Thomy. Migros mène les négociations au niveau du groupe – également pour Migrolino et Denner – et met ainsi tout son poids sur la table. Une stratégie déjà observée dans le conflit qui l’oppose actuellement au géant de la brasserie Feldschlösschen.