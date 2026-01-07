Migros cède sa filiale Idhéa au français Gyma

ATS Agence télégraphique suisse
Le groupe Migros a annoncé la cession de sa filiale Idhéa au spécialiste français des sauces froides Gyma. Idhéa est active dans la production et la transformation de sauces et d’épices destinées à la restauration, à l’industrie alimentaire et à la grande distribution en Europe. S'il ne pipe mot sur les contours financiers de l'opération, le géant orange assure que l'opération restera indolore pour les collaborateurs concernés.
L'assortiment d'Idhéa continuera à être proposé dans les supermarchés de l'enseigne, précise un communiqué diffusé mercredi. Gyma de son côté reprendra le site de production de Hochfelden, en Alsace, ainsi que les 150 employés.
Découvrez nos contenus sponsorisés
Présenté par
Une innovation sans alcool venue du Valais
Comment une cave centenaire réinvente la vigne
Présenté par
Des vins rouges légers pour les néophytes
Ces trouvailles séduiront même les amateurs de vin blanc