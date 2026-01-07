DE
FR

Grande distribution
Migros cède sa filiale Idhéa au français Gyma

Migros cède au spécialiste hexagonal des sauces froides Gyma de sa filiale Idhéa, qui produit et transforme des sauces et des épices pour la restauration, l'industrie alimentaire et la grande distribution sur le Vieux continent.
Publié: 16:49 heures
Idhéa revendique la fabrication de l'ensemble de sauces froides, moutardes et autres mayonnaises des marques-maison M-Classic à Migros Bio, en passant par Anna's Best et V-love. (archive)
Photo: MARTIN RUETSCHI
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Le groupe Migros a annoncé la cession de sa filiale Idhéa au spécialiste français des sauces froides Gyma. Idhéa est active dans la production et la transformation de sauces et d’épices destinées à la restauration, à l’industrie alimentaire et à la grande distribution en Europe. S'il ne pipe mot sur les contours financiers de l'opération, le géant orange assure que l'opération restera indolore pour les collaborateurs concernés.

L'assortiment d'Idhéa continuera à être proposé dans les supermarchés de l'enseigne, précise un communiqué diffusé mercredi. Gyma de son côté reprendra le site de production de Hochfelden, en Alsace, ainsi que les 150 employés.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Comment une cave centenaire réinvente la vigne
Présenté par
Comment une cave centenaire réinvente la vigne
Une innovation sans alcool venue du Valais
Comment une cave centenaire réinvente la vigne
Julina Gianola prend un double départ au sein du HCD
Présenté par
Julina Gianola prend un double départ au sein du HCD
La fille de Marc Gianola
Julina Gianola prend un double départ à Davos
Ces trouvailles séduiront même les amateurs de vin blanc
Présenté par
Ces trouvailles séduiront même les amateurs de vin blanc
Des vins rouges légers pour les néophytes
Ces trouvailles séduiront même les amateurs de vin blanc
Julie, logisticienne, montre de quoi elle est capable
Avec vidéo
Présenté par
Julie, logisticienne, montre de quoi elle est capable
Médaillée aux SwissSkills
Julie, logisticienne, montre de quoi elle est capable
Pourquoi les apprentis réussissent si bien dans cette PME?
Avec vidéo
Présenté par
Pourquoi les apprentis réussissent si bien dans cette PME?
Jeunes talents
Pourquoi les apprentis réussissent-ils si bien dans cette PME?
Articles les plus lus
    Articles les plus lus