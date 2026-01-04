DE
Migros et Coop sont touchées
Les supermarchés suisses font face à une pénurie d'œufs depuis Noël

De nombreux clients se retrouvent face à des rayons de supermarché presque vides. La consommation d'œufs a largement augmenté ces dernières semaines en Suisse.
Que ce soit au petit-déjeuner, dans la salade ou pour de la pâtisserie, les œufs sont de plus en plus demandés par les consommateurs suisses. Depuis les fêtes, de nombreux acheteurs se retrouvent face à des rayons vides dans les supermarchés.

Selon l'«Aargauer Zeitung», le rayon œufs de la Migros de la Marktgasse à Berne est pratiquement vide depuis Noël. Une affiche indique: «En raison de la pénurie d'œufs, les livraisons sont insuffisantes.» Bien que de nouveaux œufs aient été livrés depuis, les quantités restent insuffisantes. La Migros de Wil (SG) connaît également une pénurie d'œufs durs colorés.

Depuis deux ans, la consommation d'œufs a augmenté, comme l'explique la porte-parole de la Migros Prisca Huguenin-dit-Lenoir à CH-Media. Depuis l'automne 2024, la production d'œufs ne parvient plus à satisfaire pleinement la demande, surtout pendant les fêtes de Pâques et de Noël. La porte-parole ne précise pas combien de magasins sont concernés. Mais il faut noter que la disponibilité peut «varier d'un magasin à l'autre».

Une source alternative de protéines

Les clients attentifs aux prix apprécient particulièrement les œufs, explique la porte-parole. Il s'agit d'un aliment qui est aussi prisé par les adeptes d'une alimentation saine. Les consommateurs considèrent en outre les œufs de poule comme une source de protéines alternative à la viande.

La Coop doit également faire face à des pénuries dans ses rayons depuis les fêtes de fin d'année. Plusieurs filiales dans le canton d'Aarau sont touchés. Là aussi, on cherche des œufs durs en vain.

400 millions d'œufs importés en 2024

La demande d'œufs a atteint son pic dès 2024. Cette année-là, les poules suisses ont pondu 1,1 milliard d'œufs, comme le montrent les chiffres de Gallo Suisse. Environ 400 millions d'œufs supplémentaires ont dû être importés. Aucun chiffre plus récent n'est disponible.

Si la consommation reste aussi élevée, le problème ne sera pas résolu de sitôt: ce n'est pas parce que la demande augmente, notamment pendant les fêtes, que les poules pondent soudainement plus d'œufs.

