Des rumeurs affirment que Spar souhaite à nouveau fermer ses succursales et que Migros serait intéressée à les racheter. Cette dernière se tait, tandis que Spar dément l'information.

Ulrich Rotzinger

L'information a surgi de nulle part: Migros pourrait très facilement acquérir ses 140 nouveaux magasins prévus par le biais de Spar. Le portail en ligne Infosperber cite une «source bien informée», affirmant que Migros s'intéresse aux magasins Spar. Il serait déjà même question de négociations avec l'enseigne.

C’est surprenant, car l’activité de Spar en Suisse n’est revenue sous contrôle suisse que depuis septembre 2025. L’offre du groupe sud-africain Spar a été remportée par la holding suisse Tannenwald, détenue par Peter Weber, et le family office bâlois Arpig. Les Suisses ont déboursé 47 millions de francs sur la table des Sud-Africains.

Migros se tait, Spar dément la rumeur

Migros a refusé de commenter son éventuel intérêt pour Spar. «Nous ne commentons pas les spéculations», a déclaré un porte-parole à Blick. Spar, de son côté, a démenti toute négociation en cours avec des détaillants.

«Spar Suisse n’est pas à vendre», a déclaré un porte-parole de l’entreprise à Blick. Concernant Migros et ses concurrents discount, le porte-parole a ajouté: « Nous travaillons activement à proposer une alternative solide aux consommateurs suisses.»

Une reprise complète des quelque 240 magasins Spar et des onze points de vente en libre-service par le concurrent orange n'est de toute façon pas envisageable pour des raisons de concurrence. Migros et Coop dominent tout simplement trop le marché suisse dans leur activité principale de supermarchés.

Migros s'empare de certains magasins Spar

Cela n'exclut pas la possibilité que Migros soit intéressé par le rachat de magasins Spar. Ce type de rachat s'est déjà produit par le passé. Migros a récemment acquis un Spar à Winterthur, ainsi qu'à Hünenberg See, dans le canton de Zoug. A la gare de Dietikon, le Spar Express est devenu Migrolino. Voi, partenaire de Migros et distributeur d'alcool et de cigarettes en plus des produits de ses propres marques, s'installe dans les Spar de Richterswil, dans le canton de Zurich, et d'Unteriberg, dans le canton de Schwyz.

De nouvelles enseignes devraient rejoindre l'univers Migros. Le groupe Dutti prévoit d'ouvrir 140 nouveaux magasins Migros au cours des cinq prochaines années, dans des zones connaissant une forte croissance démographique. Cependant, la concurrence pour trouver des espaces commerciaux adaptés est féroce.

Et Migros n'est pas seule: le discounter Lidl prévoit lui aussi ouvrir 100 nouveaux magasins en Suisse au cours des dix prochaines années. En outre, le discounter Action cherche de nouveaux sites pour s'étendre rapidement en Suisse.

Spar prévoit de réorganiser ses supermarchés

D'après les experts du marché, les rumeurs de vente auraient été délibérément répandues pour affaiblir Spar. Le nouvel actionnaire majoritaire et président du conseil d'administration de Spar, Peter Weber, entend restructurer l'enseigne en difficulté grâce à une transformation sur plusieurs années.

Malgré une valeur immobilière brute estimée à plus de 100 millions de francs, Peter Weber a mis de côté les idées de vente de ses filiales lors de sa première interview en novembre avec la «Handelszeitung». «Les biens immobiliers sont opérationnels et font partie intégrante de notre activité. Nous ne prévoyons pas de les vendre.» Il a également exclu une cession progressive de sites: «Ce que nous ne prévoyons certainement pas actuellement, c'est une cession systématique des emplacements.»