DE
FR

Ventes attendues en hausse
Les fêtes de fin d'années ont été rentables pour les commerçants

Les commerçants suisses ont profité d'une période des fêtes de fin d'année positive, certains enregistrant une solide croissance des ventes malgré la prudence affichée des consommateurs.
Publié: il y a 58 minutes
Certains commerçants suisses ont enregistré une solide croissance des ventes durant les fêtes. (archive)
Photo: MARTIAL TREZZINI
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Pour les grands magasins Manor, les ventes de Noël ont légèrement dépassé celles de l'année précédente, a indiqué une porte-parole à l'agence AWP, sans dévoiler de chiffres. L'enseigne de vêtements PKZ a quant à elle fait état d'un chiffre d'affaires en hausse de 5% sur un an, notamment grâce à la solide activité des magasins zurichois.

A lire aussi
Cette année, le Père Noël a travaillé dur pour Migros
«Des Fêtes réussies»
Cette année, le Père Noël a sûrement reçu une carte Cumulus
Les cadeaux de Noël les plus populaires ne sont pas très originaux
Suisses peu inspirés
Les cadeaux de Noël les plus populaires ne sont pas très originaux

Dans la grande distribution, Migros a évoqué des ventes «particulièrement réussies» lors de Noël et son concurrent Coop a parlé d'«une évolution continuellement positive» lors de cette période, sans également dévoiler de détails financiers.

La Poste a quant à elle distribué 23 millions de colis entre le Black Friday, fin novembre et Noël, un volume supérieur de 3,1% à la même période de l'année précédente. Le pic d'activité a été enregistré le 2 décembre. Ce jour-là, les employés du géant jaune ont traité 1,3 million de paquets, un chiffre jamais atteint auparavant en une seule journée.

Les Suisses inquiets pour leur budget

Les perspectives sont cependant plus moroses. Selon l'institut d'études de marché management tools research, un bon tiers de la population en Suisse souhaite réduire son budget ménage et dépenser moins dans quasi tous les domaines de la vie courante, et cela particulièrement en Suisse romande et au Tessin.

A l'aube de 2026, la moitié de la population s'inquiète ainsi pour son budget. Ainsi, 30% des personnes interrogées ont déjà procédé à des ajustements budgétaires pour joindre les deux bouts, alors que 17% trouvent que la période est difficile et 4% parlent même de crise. Le reste de la population se montre davantage optimiste: 42% des sondés estiment que leur situation économique est bonne, et 6% très bonne.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Toute l’histoire de la fondue
Présenté par
Toute l’histoire de la fondue
D’un repas montagnard à un plat national
Toute l’histoire de la fondue
Chez Unisanté, les équipes définissent les règles de collaboration
Présenté par
Chez Unisanté, les équipes définissent les règles de collaboration
Les défis de la fusion
Chez Unisanté, les équipes définissent les règles de collaboration
Tout pour pouvoir encore avoir une voiture neuve pour Noël
Présenté par
Tout pour pouvoir encore avoir une voiture neuve pour Noël
Grâce au leasing all-inclusive
Tout pour pouvoir encore avoir une voiture neuve pour Noël
Les poules rêvent, les vaches aiment et les cochons sont plus intelligents que les chiens
Présenté par
Les poules rêvent, les vaches aiment et les cochons sont plus intelligents que les chiens
Les animaux dits «de rente» nous ressemblent plus qu’on ne le pense
Apprenons à les respecter davantage
Un guide pétillant pour les Fêtes
Présenté par
Un guide pétillant pour les Fêtes
Du prosecco au champagne
Un guide pétillant pour les Fêtes
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Présenté par
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Jusqu’à 70% de rabais lors des soldes du Black Friday
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Evolution de notre comportement d’utilisation du téléphone portable
Présenté par
Evolution de notre comportement d’utilisation du téléphone portable
Streaming et roaming
Voici comment évolue notre comportement d’utilisation du portable
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion de Noël Coca-Cola en Suisse
Présenté par
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion de Noël Coca-Cola en Suisse
Genèse, stars et itinéraire
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion Coca-Cola en Suisse
Articles les plus lus
    Articles les plus lus