Les Suisses en manque d'inspiration
Les cadeaux de Noël les plus populaires ne sont pas très originaux

Selon un sondage, 44% des Suisses prévoient d'offrir des bons d'achat ou de l'argent à Noël. Les jouets et les cadeaux gourmands suivent, avec respectivement 37% et 34% des intentions.
Publié: 08:58 heures
|
Dernière mise à jour: 09:01 heures
En moyenne, le budget prévu pour les cadeaux de Noël s'établit à 341 francs, un chiffre en hausse de 21% par rapport aux données disponibles pour 2024, selon EY (archives).
Photo: JEAN-CHRISTOPHE BOTT
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Le cadeau de Noël le plus fréquent n'est pas vraiment inspirant: 44% des personnes interrogées en Suisse ont ainsi l'intention d'offrir des bons d'achat ou de l'argent. Les jouets arrivent en deuxième position (37%) des cadeaux les plus fréquemment offerts.

En troisième position, on retrouve les cadeaux gourmands (34%), qui arrivent quasiment ex aeqo avec les vêtements (33%), selon un sondage mené par la faîtière du commerce de détail Swiss Retail Federation et le cabinet de conseil EY. Les bons d'achat et l'argent liquide absorbent également la plus grande partie du budget prévu pour les cadeaux de Noël. Environ 62 francs y sont consacrés en moyenne, contre 47 francs pour les jouets.

Une large majorité de consommateurs (56%) trouve l'inspiration pour les cadeaux de Noël sur internet. Mais le shopping en ville reste plébiscité (43%), tout comme les recommandations obtenues auprès de connaissances (38%). Les réseaux sociaux (21%) sont également parmi les moyens les plus cités.

Budget moyen en hausse

La situation géopolitique et les droits de douane ont un impact sur les dépenses de consommation prévues. Plus d'un tiers veut réduire ses dépenses consacrées aux cadeaux de Noël par rapport à l'année précédente. La majorité conserve toutefois un budget équivalent. Par ailleurs, 42% des consommateurs indiquent que les prix élevés, les primes maladie et les loyers pèsent sur leur situation financière.

En moyenne, le budget prévu pour les cadeaux de Noël s'établit à 341 francs, un chiffre en hausse de 21% par rapport aux données disponibles pour 2024. Les hommes mentionnent un budget en moyenne supérieur à celui des femmes, soit 384 francs, contre 300 francs.

Plus de la moitié des personnes interrogées (53%) comptent dépenser plus de 250 francs pour les cadeaux de Noël. Un sondé sur cinq compte même dépenser plus de 500 francs. L'année dernière, seulement 12% étaient prêts à dépenser autant. A l'opposé, 17% comptent dépenser moins de 100 francs, contre 20% en 2024. Les données sont tirées d'un sondage mené par téléphone en novembre auprès de 790 personnes en Suisse.

