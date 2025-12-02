En épluchant les riches programmes imaginés par les elfes passionnés qui assurent, chaque année, l'ambiance de Noël en Suisse romande, on a découvert quelques pépites originales.

Si vous arpentez les marchés de Noël romands depuis plusieurs années, sans doute avez-vous constitué un best of personnel devenu indétrônable: les parfums qui vous téléportent dans la cuisine de votre grand-mère, les lumières qui se reflètent dans les yeux de vos enfants, les stands artisanaux qui remplissent votre hotte familiale, les gourmandises qui vous remplissent de nostalgie avant même d'avoir mordu dedans...

Il semble donc normal que vos pas se dirigent automatiquement vers ces grands favoris, après en avoir été privés pendant une année complète. On oublierait presque de consulter les larges programmes rédigés par les elfes organisateurs, qui infusent leurs paillettes de Noël dans chaque programmation et dénichent toujours de nouveaux tours de magie à proposer.

On leur a demandé de nous souffler les activités les plus originales de chaque événement, afin de vous donner quelques idées. À découvrir entre l'incontournable gaufre à la cannelle et la «hot fondue» festive qui habite vos fantasmes depuis le mois de juin.

Un voyage virtuel au Pôle Nord (Montreux)

Ça y est. En consultant les listes de vœux de plus en plus indéchiffrables des enfants modernes, le Père Noël et ses équipes de lutins ont finalement consenti à se mettre à l'IA. Ils n'ont d'ailleurs pu s'empêcher de flasher sur des casques de réalité virtuelle, qui leur permettent d'inviter tous leurs fans dans leur royaume gelé, peuplé de rennes, d'elfes et de stalactites scintillantes.

Pour embarquer, il suffit de se rendre à Montreux Noël, de se glisser dans le chalet dédié sur la Place du Marché et de décoller pour le Pôle Nord, au prix de 6 francs. Vous témoignerez en direct de la préparation des cadeaux.

Une piste de luge en plein air (Lausanne)

Les lutins frileux seront ravis d'apprendre qu'il n'est même plus nécessaire d'affronter le froid des montagnes pour dévaler une piste de luge: le Bô Noël a eu l'idée, pour la deuxième année de suite, d'en installer une en plein cœur de Lausanne. Déguisée en colline enneigée, la rue de Bourg accueille sa piste de 25 mètres, ainsi qu'un bar et d'une boutique, destinés à réchauffer les fans de glisse après leur session: il est à la fois possible d'emmener votre propre matériel et d'emprunter une luge sur place, au prix de 2 francs.

La Maison de la Mère Noël (Vevey)

Pour une fois que la discrète, mais talentueuse épouse du Père Noël reçoit un peu d'attention, impossible de ne pas le souligner! Le marché de Vevey, organisé dans le cadre de Riviera Noël, consacre même un chalet entier à l'illustre aïeule nordique, qui s'y installera tous les mercredis après-midi, ainsi que le weekend, jusqu'au 24 décembre. Les plus jeunes pourront passer un petit moment à ses côtés, prendre la pose, participer à la roue de la fortune et lui confier leur lettre, qu'elle transmettra à son époux. Il paraît même qu'elle ait énormément d'influence sur le célèbre barbu: n'hésitez donc pas à lui exprimer tous vos souhaits les plus chers!

Une fondue en terre inconnue (Gland)

Devenu un classique des Fêtes, le marché de Noël imaginé par Schilliger se dote, cette année, d'une animation inédite: trois igloos ont été postés sur la terrasse du Café Agnès, proposant d'accueillir de chanceux gourmands pour une fondue moitié-moitié. Mais hormis l'irrésistible caquelon qui trônera sur la table, c'est le décor qui promet de vous charmer: sous des lumières tamisées, ce refuge éphémère est tapissé de couvertures douces et de bois brut, se donnant pour mission de vous emmener, le temps d'un repas, dans le Grand Nord.

N'oubliez pas de réserver votre igloo (dès 4 et jusqu'à 8 personnes) au préalable, via le site de Schilliger, au prix de 40 francs par participant (hors boissons).

Du yoga dans une yourte (Genève)

Le 10 décembre, le marché Noël au Quai promet quelques instants de calme, durant la période la plus effrénée de l'année. La Yourte des enfants deviendra le cadre chaleureux de plusieurs ateliers de yoga gratuits destinés aux familles (dès 4 ans). De 14h à 16h, trois cours de 30 minutes se suivront (14h, 14h45 et 15h30), composés de mouvements, respirations et exercices autour de l'apprentissage des émotions.

Des tuktuks conduits par des Pères Noël (Carouge)

Lassé de son traineau, qui laisse constamment ses orteils congelés, le Père Noël a souhaité s'adonner à un nouveau type de transport. Et la ville de Carouge, qui héberge l'un des marchés les plus cosy de Genève, n'a pas manqué de lui proposer une option originale: le tuktuk. Rien de tel pour chasser le stress de la fin d'année, avant la distribution des cadeaux! Bonus: le roi de Noël a accepté de transporter des passagers, durant ses déambulations festives dans la ville. En plus d'être écologiques, ils permettent aussi aux rennes volants de prendre quelques jours de repos avant le 24 décembre. Win win!

Un cinéma de Noël en plein air (Martigny)

Les longues soirées estivales, avec leurs toiles géantes accrochées sur fond de crépuscules orangés, semblent incroyablement loin. Le marché de Noël de Martigny a toutefois décidé d'éveiller à nouveau cette magie cinématographique, mais version hivernale, le mercredi 18 décembre à 17h30. La consigne est simple: apportez vos propres couvertures! En collaboration avec Sky Cinema, cette animation se déroule en même temps que la dégustation de cervelas au coin du feu. Il va falloir choisir…

Un karaoké géant (Martigny et Fribourg)

Restons du côté de Martigny, dont le programme cache décidément plusieurs pépites. Le 22 décembre, juste avant Noël, un Karaoké géant en plein air secouera la Scène des Platanes, dès 18h.

À Fribourg, le marché Nova a eu la même idée, et organise d'ailleurs son karaoké spécial Noël le vendredi 5 novembre, à 21h, au Bar des Klaus. On vous conseille de répéter vos classiques avant d'y aller... n'oubliez pas les paroles, au risque de vous attirer les foudres du Père Fouettard!

La ménagerie du Père Noël à (Courchavon)

En plus de son pied-à-terre vaudois, aux Rochers-de-Naye, saviez-vous que le Père Noël séjourne également à Courchavon-Mormont, de temps en temps? Accompagné de son épouse, le barbu y tient même une petite ménagerie, entièrement décorée pour les Fêtes et équipée d'un somptueux sapin géant. Le couple vêtu de rouge ouvre d'ailleurs ses portes aux familles, invitées à visiter leur demeure tous les jours entre le 6 et le 26 décembre, de 9h à 18h. N'oubliez pas d'apporter vos lettres de Noël, que le barbu sera ravi de lire!

Notons que le Père et la Mère Noël sont présents les mercredis (sauf le 24 décembre) de 14h à 18h, les samedis de 14h à 20h, les dimanches de 11h à 18h et le vendredi 26 décembre de 15h à 18h. La restauration et les animations sont ouvertes aux mêmes moments.

Une chasse au trésor pour les adultes (Fribourg)

Le flow incomparable que pouvaient procurer les heures de jeux ininterrompues de l'enfance promet d'être reproduit par cette chasse au trésor grandeur nature, réservée aux grands elfes (dès 15 ans). Le marché de Noël Nova, situé en plein cœur de Fribourg, recèle effectivement une récompense secrète (à venir chercher au bar des Klaus, of course), que pourront réclamer les gagnants, après avoir résolu cinq mystérieuses énigmes.

La participation est possible du 2 au 7, du 9 au 14 et du 16 au 23 décembre, au prix de 10 francs.