Rien de tel qu'une course de Pères Noël pour plonger la Suisse romande dans l'ambiance des Fêtes. Lausanne, Genève, Sion, Neuchâtel et Estavayer-le-Lac défient tous les elfes sportifs de sortir leurs meilleures baskets à grelots.

Ellen De Meester Journaliste Blick

Lorsqu'un joggeur vous frôle, au bord du lac, qu'entendez-vous? Une respiration rythmée, le bourdonnement lointain de ses écouteurs, le tempo énergique des semelles sur le bitume... Bref, oubliez tout cela!

Car à l'aube du mois de décembre, tel n'est pas le tapis sonore qu'émettront les courses à pied les plus festives de Suisse romande. À la place, vous aurez droit au tintement des grelots, au frottement des fausses barbes blanches et aux refrains trépignants des classiques de Noël, qui donneront le tempo des courageux sportifs. Elfes, Grinch, sapins ambulants et rennes à deux pattes braveront le froid pour s'adonner à des «Christmas runs» festives, dans les rues de plusieurs villes romandes, tout enguirlandées pour l'occasion.

Si vous n'avez jamais couru en bonnet rouge et que l'idée d'un vin chaud post-effort vous réchauffe le cœur, ruez-vous sur les inscriptions à ces cinq événements sportifs. N'oubliez pas vos pantoufles à clochettes et vos collants rayés rouges et blancs, pour vous tenir chaud.

La corrida de Neuchâtel

Le 6 décembre, les Pères et Mères Noël sont demandés dans les rues neuchâteloises, pour tester leur endurance dans leurs plus beaux atours et s'échauffer avant la saison la plus chargée de l'année.

Si l'idée de courir dans un costume à pompons vous fait transpirer d'avance, sachez que l'uniforme Pôle Nord n'est pas requis pour les autres courses du jour, adaptées à tous les âges et tous les niveaux. Les catégories adultes, juniors, minies, poussins, écoliers et cadets pourront courir et marcher, selon leurs envies, accompagnés de leurs familles. Les podiums Kids et adultes auront lieu sur la Place du Marché à 17h30 et 20h30.

Attention, il faudra vous inscrire avant le 2 décembre si vous souhaitez que votre dossard affiche votre prénom (c'est toujours mieux, au cas où le véritable Père Noël décide de survoler la course, en quête d'âmes motivées à récompenser dans sa hotte!).

Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations

La course de l'Escalade (GE)

Si vous vous demandez encore ce que représentent les petites marmites en chocolat proposées par divers supermarchés dès la mi-novembre, sans doute n'avez-vous jamais écouté l'explication détaillée et enthousiaste d'un Genevois nostalgique, pressé de vous faire découvrir sa tradition favorite. Commémorant la fameuse défaite du Duc de Savoie, en 1602, devant les remparts de la Cité de Calvin, cette douceur typique incarne la légendaire marmite de soupe aux légumes renversée sur l'ennemi, à l'orée de la bataille. Traditionnellement, une historique course à pied déguisée accompagne cette date festive.

Cette 47e édition aura lieu du 6-7 décembre et sera déployée sur différents parcours de course ou de marche pour les adultes (entre 4 et 20 kilomètres), au cœur de la Vielle-Ville, sans oublier l'itinéraire musical dédié aux déguisements et aux familles. Comme les places disponibles se sont remplies très rapidement, les inscriptions sont malheureusement fermées. Or, l'événement ne manquera pas de créer une ambiance festive, avec soupe et vin chaud, grâce aux somptueux déguisements, tandis que les coureurs auront fortement besoin d'encouragements.

Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations

La Christmas run de Lausanne (VD)

Le 13 décembre, le Bô Noël deviendra le théâtre d'une course nocturne déguisée, lors de laquelle Mères et Pères Noël fonceront dans les rues pavées, le pompon de leurs bonnets dansant dans leur sillage. Le départ sera donné à 20h, afin que les lumières des Fêtes illuminent le passage des téméraires sportifs. Un peu comme le nez rouge de Rudolphe dans la tempête de brume qui le rendit célèbre (mais on s'égare un peu...).

Des parcours sans déguisements, adaptés aux enfants ou consacrés aux fans de Nordic Walking sont également au programme, avant le relais mixte de 7 km (adultes) qui clôturera la journée à 22h. Les inscriptions sont encore ouvertes, mais on vous conseille de vous inscrire rapidement si le concept vous inspire des refrains de Mariah Carey (car vous en entendrez sûrement, au cours de la soirée.).

Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations

La course de Noël de Sion (VS)

Si la Vieille-Ville de Sion se prêtait déjà plutôt bien à un film de Noël, attendez un peu d'y voir déambuler une file de Pères Noëls essoufflés! La «doyenne» des courses romandes aura aussi lieu le 13 décembre, avec une course déguisée à 14h30.

Comme les départs sont nombreux, à la fois pour les adultes, les enfants et les familles, on vous suggère de consulter la grille horaire et de vous inscrire sans plus attendre sur le site officiel de la manifestation. Chaque participant aura droit à un plat de pâtes gratuit, à retirer avant ou après la course... selon les préférences de votre estomac!

La coupe de Noël d'Estavayer-le-lac (FR)

Pour sa 34e édition, Estavayer-le-Lac décernera sa coupe de Noël le 13 décembre. Les plus hardis des elfes devront fouler les pavés sur une boucle d'un kilomètre dans la Vieille-Ville.

Le Père Noël en personne fera d'ailleurs une rare pause dans son planning effréné de la fin d'année et courra avec les catégories 6-7, vêtu de son costume flamboyant. Si vous souhaitez voir le célèbre barbu en pleine séance de cardio, n'oubliez pas de vous inscrire avant le 9 décembre, au prix de 18 fr. pour les adultes et 10 fr. pour les enfants.

En cas d'oubli fulgurant, des inscriptions tardives sont possibles jusqu'à 60 minutes avant le départ (avec une majoration de 2 fr., selon les catégories)