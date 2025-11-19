Alors que les premiers marchés ouvrent leurs portes enguirlandées dès le 20 novembre, la saison démarre sur l'habituel panel de festivités, en Suisse romande. Voici une liste des plus beaux événements de Noël à visiter cette année.

Le Bô Noël de Lausanne, qui démarrera le 20 décembre, vit probablement sa dernière édition cette année. Photo: Keystone

Ellen De Meester Journaliste Blick

Dès la mi-novembre, les préludes silencieux des festivités à venir commencent à gagner discrètement les villes romandes, sous la forme de guirlandes obscures et de conifères dénudés. Dans quelques jours, on aura l'impression euphorisante qu'un renne de Noël a éternué sur nos villes, l'aspergeant de confettis scintillants. Mais d'ici là, l'ombre de Noël s'installe petit à petit, attendant le moment opportun pour dégainer son houx piquant, son vin chaud et son armée de casse-noisettes malaisants aux dents rectangulaires.

Et ce moment, c'est le 20 novembre - déjà! De Montreux à Genève en passant par Lausanne, les elfes ont entouré cette date dans leurs petits agendas lumineux (oui, au Pôle Nord, même la papeterie est décorée). Car les plus grands marchés de Noël ouvriront alors leurs portes aux foules en manque de pain d'épices, dédiant plus d'un mois entier aux merveilles des Fêtes. Repassons en revue les événements classiques de Suisse romande, qui charment par leurs parfums épicés et leur capacité à sublimer les traditions les plus nostalgiques.

Le marché de Noël de Gruyères (FR)

Comme échappé d'un conte de fées ou d'un Pixar au sucre d'orge, le marché de Noël de Gruyères se développe et s'agrandit, cette année. Pour la première fois, il déploiera sa magie durant quatre week-ends, du 28 novembre au 21 décembre, saupoudrant la Cité médiévale de cannelle et de flocons pailletés. Un espace médiéval niché entre les remparts du Belluard complétera l'offre des 40 stands traditionnels, les animations musicales et les ateliers créatifs habituels. Et un petit lutin vient juste de nous souffler que Saint-Nicolas devrait y faire un saut, le 6 décembre.

Noël au quai, à Genève

Pour la troisième fois, les étincelantes festivités genevoises seront reflétées par l'eau glaciale du lac Léman, qui décuplera fidèlement toute leur lumière. Le marché Noël au quai, qui a séduit plus de 450'000 visiteurs en 2024, se déroulera du 20 novembre au 24 décembre, avec sa rangée de stands, son célèbre chalet à fondue, ses spectacles ambulants et son Christmas pub, installés sous les arches lumineuses qui esquissent une silhouette familière depuis la rive opposée. L'immense sapin central veillera, tel un robuste gardien, sur le riche programme et l'impressionnante sélection culinaire de cette nouvelle édition.

Le Bô Noël de Lausanne

Tel un géant endormi, le Bô Noël de Lausanne s'éveillera en fanfare le 20 novembre, avec un banquet d'ouverture. C'est d'ailleurs le moment ou jamais de s'y précipiter, puisque l'événement infusera probablement sa chaleur dans les quartiers de la Capitale olympique pour la toute dernière fois: après 11 éditions couronnées de succès, la Ville de Lausanne vient en effet de lancer un appel à projets, dans le but de remplacer le Bô Noël. Alors, foncez, petits elfes, car c'est peut-être votre dernière chance de découvrir le parcours lumineux des Services industriels de Lausanne, le Village des enfants ou encore le Marché des papilles. Ne cherchez toutefois pas la grande-roue, qui saute son tour, cette année, suite aux critiques écopées en 2024. Bien que triste, l'idée que ce programme nous est proposé pour un ultime feu d'artifice risque de le rendre encore plus grandiose.

Le Montreux Noël (VD)

Si le Père Noël adore survoler le marché flamboyant qui longe les quais de Montreux, c'est bien parce qu'il possède un pied-à-terre vaudois juste à côté, aux Rochers-de-Naye. Du 20 novembre au 24 décembre, juste avant sa tournée des cadeaux, il lui suffira donc de redescendre en plaine pour savourer les applaudissements de tous ses fans. En plus des stands créatifs et artisanaux, vous y trouverez la traditionnelle grande-roue, ainsi que l'arbre à vœux et un immense choix de gourmandises typiques.

À noter que l'opération Riviera Noël se poursuit cette année, répartissant les réjouissances entre Montreux, Vevey et Villeneuve. Le programme, rempli de nouveautés, inclut notamment la sculpture d'un bloc de glace de 100 kg par une artiste téméraire, entre 13h et 16h à Vevey.

Le magasin Schilliger à Gland (VD) et Plan-les-Ouates (GE)

Bien davantage que de «simples» garden centers, les deux établissements de la famille Schilliger sont désormais décrits par certaines influenceuses romandes comme de véritables expériences immersives de Noël. Avec ses décors époustouflants qui nous plongent, chaque année, dans un univers saisonnier des plus cosy, le magasin fête d'ailleurs ses 80 ans sur le thème des étoiles. Le Père Noël monte donc à bord de sa fusée pour traverser le ciel scintillant à la recherche... du pôle Nord lunaire?

Dans la pépinière de Gland, les enfants peuvent profiter d'une piste de luge artificielle, en attendant la neige (qui ne saurait tarder, rendant le tout encore plus amusant!). Il est également possible d'y réserver une fondue dans un igloo, au cœur du café Agnès qui se trouve (ironiquement) dans la serre tropicale. Le seul problème: mettre un pied chez Schilliger sans acheter quelque chose relève de l'exploit.

Mais encore...

Nova, à Fribourg

Pour la deuxième fois seulement, la Place Georges-Python de Fribourg accueillera son événement de Noël, Nova, du 27 novembre au 23 décembre. Avec sa course des lutins dédiée aux 2 à 16 ans (le 29 novembre), ses deux pistes d'Eisstock, sa patinoire et son «bar des Klaus», ce marché flambant neuf se prend pour un décor de film de Noël.

Le marché de Noël de Morges (VD)

Du 3 au 21 décembre, le plus grand marché festif couvert de Suisse romande élira domicile, une fois de plus, dans les anciennes halles de Morges, qui dédie donc plus de 8000 mètres carrés à la magie de Noël. Avec ses tout nouveaux stands de restauration, son carnotzet dans les caves du château et son cadre pittoresque aux allures de conte médiéval, l'événement pourrait rivaliser avec ses immenses collègues de la région.

Le marché de Noël de Sion

Démarrant le jour de la Saint-Nicolas, le 6 décembre, la version sédunoise du marché de Noël. Misant sur la tradition, elle offre le spotlight aux chœurs et autres animations musicales, qui devraient ranimer de nombreux souvenirs d'enfance. Il vous reste encore quelques jours pour réviser vos classiques, afin de pouvoir chanter, vous aussi, pour encourager les chorales et écoles de danse qui se produiront sur place.

Noël au Château de Chillon (VD)

Dans le cadre de Riviera Noël, la forteresse de Chillon propose de remonter le temps pour découvrir l'allure, les traditions et les saveurs médiévales des Fêtes. Comment célébrait-on la fin de l'année il y a plusieurs siècles? Que mangeait-on? Que chantait-on? Vous saurez tout, les weekends du 29 au 30 novembre, du 6 au 7 décembre et du 13 au 14 décembre, en franchissant l'entrée du château. Artistes d'antan, contes et ateliers créatifs achèveront de transformer votre visite en flashback historique.

Le marché de Noël de Neuchâtel

Du 5 au 21 décembre, le Jardin Anglais de Neuchâtel dégagera un fumet festif, épicé et chaleureux, qu'il vous suffira de suivre depuis la gare, pour trouver le chemin du marché qui longe le lac. Le Père Noël, accompagné de ses lamas, est attendu au cœur des événements, tandis que la yourte, le stand de maquillage des enfants et plusieurs ateliers créatifs complèteront l'ambiance familiale du lieu.