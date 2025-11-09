Il y a deux semaines déjà, les premières remontées mécaniques ont démarré dans un domaine skiable suisse sans glacier. Après Diavolezza, d'autres destinations lancent les festivités ce week-end. Blick vous présente les dates d'ouverture des domaines skiables.

Quand les pistes ouvrent-elles dans les stations de ski suisses?

1/4 A Saas-Fee (VS), les amateurs de ski peuvent skier presque toute l'année. Photo: Keystone

Robin Wegmüller

Vous vous réjouissez d'enfin pouvoir chausser les skis cet hiver? Pourquoi attendre, vous pouvez déjà le faire. Dans certaines stations, les skieurs et snowboardeurs peuvent tracer leurs courbes dans la neige 365 jours par an.

Mais maintenant, les premières stations sans glaciers commencent à ouvrir leurs remontées mécaniques. C'est le cas ce week-end à Arosa (GR) et à Glacier 3000 (VD/VS).

Les conditions sont bonnes ces jours-ci. Les basses températures permettent aux exploitants d'enneiger et de préparer les pistes. Les domaines skiables de basse altitude devront encore patienter un peu.

Pour profiter des joies du ski

Blick a rassemblé les dates de début des différentes stations de ski suisses. Il faut toutefois noter que souvent, certaines pistes ne sont pas encore praticables.

Comme l'affluence n'est pas encore très importante, la plupart des remontées mécaniques n'ouvrent que les week-ends en novembre. Au plus tard à la mi-décembre, les domaines skiables passent à la saison d'hiver régulière.

Domaines skiables déjà ouverts

Arosa-Lenzerheide (GR) (ouvert le week-end, service régulier à partir du 29.11)

Glacier 3000 (VD/VS)

Mürren-Schilthorn (BE) (ouvert le week-end, service régulier à partir du 22.11)



Parsenn Davos (GR) (ouvert le week-end, service régulier à partir du 21.11)



Saas-Fee (VS) (du vendredi au dimanche, service régulier à partir du 05.12)



Zermatt-Cervin (VS)

Début de la saison en novembre

Andermatt Gemsstock (UR) (15.11)



Engelberg-Titlis (OW/BE) (15.11, service régulier à partir du 06.12)



Wengen (BE) (15.11 si les conditions d'enneigement sont favorables)



Vercorin (VS) (ouvert le week-end dès le 15.11, service régulier à partir du 19.12)



Adelboden-Lenk (BE) (ouvert le week-end dès le 22.11, service régulier à partir du 06.12)



St. Moritz Corvatsch (GR) (22.11)



Crans-Montana (VS) (29.11)



Flims-Laax-Falera (GR) (29.11)



St. Moritz Corviglia (GR) (29.11)



Début de la saison début décembre

Villars-Gryon-Les Diablerets (05.12)

Aletsch Arena (VS) (06.12)



Nendaz et Veysonnaz - 4 Vallées (VS) (06.12)



Grimentz-Zinal (VS) (06.12)



Verbier - 4 Vallées (VS) (06.12)



La Fouly-Val Ferret (VS) (06.12)



Arolla (VS) (ouvert le week-end dès le 07.12, service régulier à partir du 21.12)



Début de la saison à la mi-décembre

Andermatt - col de l'Oberalp - Sedrun (GR/UR) (13.12)



Anzère (VS) (13.12)



Blatten-Belalp (VS) (13.12)



Grächen (VS) (13.12)



Leysin (VD) (13.12)



Gstaad BE (ouvert le week-end dès le 13.12, service régulier à partir du 20.12)

Lauchernalp - Lötschental (VS) (13.12)



Loèche-les-Bains (VS) (ouvert le week-end dès le 13.12, service régulier à partir du 19.12)



Début de la saison avant Noël

St-Luc - Chandolin (VS) (19.12, ouverture anticipée les week-ends précédents selon l'enneigement)



Obersaxen (GR) (19.12)



Disentis (GR) (20.12)



Grindelwald-First (BE) (20.12)



Meiringen - Hasliberg (BE) (20.12)



Portes du Soleil (VS) (20.12)



* La liste n'est pas exhaustive