Voici les dix pires stations de ski à éviter cet hiver

Le ski va coûter plus cher cet hiver, alors autant choisir la meilleure station pour éviter toute déception. Voici donc le classement des domaines skiables les moins bien notés par leurs visiteurs.

Même si les températures en plaine dépassent encore les 15 degrés, les passionnés de ski attendent déjà avec impatience le début de la saison d'hiver. Le 1er novembre, les premières stations de ski suisses sans glacier ouvriront leurs portes, alors que la vente des forfaits de ski bat déjà son plein.

Il est donc grand temps d'examiner le niveau de satisfaction des vacanciers dans les stations de ski des Alpes. Pour ce faire, la plateforme Privacy Tutor a analysé plus de 30'000 avis TripAdvisor et a classé «les stations de ski européennes les plus critiquées». Par rapport à ses voisins, la Suisse marque un assez bon score, mais deux de ses stations de ski suscitent beaucoup de frustration chez les touristes.

Des prix élevés

La station de ski valaisanne de Saas-Fee, qui ouvre ses portes le 1er novembre, a reçu 58 points de réclamation. Pour établir cette évaluation, la plateforme a classé tous les avis en six catégories, attribuant à chaque station une note de 0 à 100. Plus la note est élevée, plus la station est mauvaise.

Sans surprise, les avis négatifs sur Saas-Fee concernent surtout ses prix: 40,2% des commentaires critiquent ses tarifs élevés. Interrogé par Blick, un porte-parole des remontées mécaniques déclare pourtant que la majorité des clients sont très satisfaits du rapport qualité-prix. «Notre expérience ne correspond donc pas au classement publié», ajoute-t-il. Au Ski Paradise de Zermatt, les prix dérangent jusqu'à 57,7% des clients.

Le domaine français des Deux Alpes, dans le sud-est du pays, arrive en tête du classement. Un véritable désastre: la station de ski obtient la note maximale de 100 points de réclamation! Plus de la moitié des clients critiquent ses pistes bondées et 15% des personnes interrogées se disent insatisfaits du rapport qualité-prix. Pour ne rien arranger, 14,6% se plaignent de la qualité de la neige.

Top 10 des domaines skiables les plus critiqués

Domaine skiable Lieu Score de plaintes Surfréquentation Coût Conditions d'enneigement Infrastructure Service Hébergement 1. Les Deux Alpes Isère (F) 100 56,7% 15,3% 14,6% 8,3% 3,2% 1,9% 2. St. Anton am Arlberg Tyrol (A) 78 48,8% 26% 8,9% 5,7% 8,1% 2,4% 3. Sestriere Piémont (I) 68.4 19,4% 5,6% 15,7% 53,7% 4,6% 0,9% 4. Serre Chevalier Hautes-Alpes (F) 58.7 38,7% 15,1% 3,2% 14% 11,8% 17,2% 5. Saas-Fee Valais 58 15,2% 40,2% 4,3% 23,9% 16,3% 0% 6. Avoriaz Haute-Savoie (F) 52.9 42,9% 21,4% 9,5% 13,1% 10,7% 2,4% 7. Breuil-Cervinia Vallée d'Aoste (I) 51.6 25,6% 26,8% 11% 22% 12,2% 2,4% 8. Zermatt Cervin, Paradis du ski Valais 44.5 21,1% 57,7% 11,3% 2,8% 5,6% 1,4% 9. Ischgl Tyrol (A) 43.2 58% 15,9% 14,5% 4,3% 7,2% 0% 10. Grandvalira Andorre 34.8 17,9% 26,8% 17,9% 28,6% 8,9% 0%

La station autrichienne de St. Anton am Arlberg arrive en deuxième position avec un score de 78 points. Là encore, près de la moitié des plaintes concernent l'affluence. Les stations de ski connaissent bien ce problème: celle de Madonna di Campiglio, dans le Tyrol du Sud en Italie, a récemment instauré une limite officielle de sa capacité d’accueil pour des jours en particulier – une mesure inédite dans toute la région alpine. Selon CH Media, aucune limitation n’est prévue pour le moment sur les pistes de ski suisses.

Le domaine skiable de Sestriere dans le Piémont en Italie occupe la troisième place avec 68 points. Le problème ne réside pas tant dans le nombre de touristes, mais surtout dans la vétusté des infrastructures, qui fait l'objet de plaintes de la part de plus de 53% des visiteurs.

Même si elle ne figure pas dans le top 10, une autre station de sports d'hiver suisse bat tous les records: 91,7% des clients de Davos-Klosters (GR) se plaignent de ses prix exorbitants. Un forfait journalier pour janvier prochain coûte 86 francs suisses pour Parsenn et Jakobshorn. Mais pour le reste, les visiteurs sont très satisfaits: la station des Grisons apparaît loin dans le classement, à la 29ème place.