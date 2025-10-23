DE
FR

Il faudra mettre la main au porte-monnaie
Les abonnements de ski vont augmenter de 2 à 5% en Suisse

Les skieurs paieront plus cher pour exercer leur hobby cet hiver en Suisse: le prix des cartes journalières et des abonnements de saison devrait augmenter de 2 à 5%, a indiqué l'association faîtière Remontées Mécaniques Suisses (RMS).
Publié: 09:42 heures
|
Dernière mise à jour: il y a 26 minutes
Partager
Écouter
Le ski devient une activité toujours plus coûteuse (image d'illustration).
Photo: swiss-image.ch
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Les amateurs de ski devront mettre la main un peu plus au porte-monnaie cet hiver. Selon Remontées Mécaniques Suisses (RMS), le prix des cartes journalières et des abonnements de saison augmentera de 2 à 5% dans l’ensemble du pays.

A lire aussi
Chaussez vos skis, la première station a ouvert en Suisse!
Malgré le temps automnal
Chaussez vos skis, la première station a ouvert en Suisse!
Le rachat de ce domaine skiable suisse pourrait virer au «suicide financier»
Un deal très controversé
Le rachat de ce domaine skiable suisse pourrait être un «suicide financier»

En se basant sur un sondage auprès de 60 entreprises membres, le directeur de RMS Berno Stoffel, a expliqué cette semaine à Keystone-ATS que le prix des cartes journalières va grimper de 2 à 3% pour les adultes. Le montant dépend si les billets ont été achetés à l'avance ou sur place au guichet. Les prix des abonnements de saison devraient quant à eux augmenter de 3 à 5%, a-t-il ajouté.

La tendance des «prix dynamiques» se poursuit dans les stations suisses, selon Berno Stoffel. Les prix dynamiques signifient que le prix d'un forfait dépend du moment où on l'achète et de la date à laquelle on veut l'utiliser. En général, la journée sera avantageuse si on achète son forfait tôt. A l'inverse, plus il y aura de skieurs attendus un certain jour, plus les prix seront élevés – comme le week-end.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Dans ce village des Grisons, la claustrophobie n’existe pas
Avec vidéo
Présenté par
Dans ce village des Grisons, la claustrophobie n’existe pas
Chiara découvre de merveilleux joyaux cachés avec Gino
Dans ce village des Grisons, la claustrophobie n’existe pas
Les meilleurs crus pour l’automne
Présenté par
Les meilleurs crus pour l’automne
Ces vins se marient bien avec le gibier
Les meilleurs crus pour l’automne
Quelle propriété puis-je m’offrir?
Avec vidéo
Présenté par
Quelle propriété puis-je m’offrir?
Le grand guide hypothécaire
Quelle propriété puis-je m’offrir?
Mieux vaut louer pour mieux skier?
Présenté par
Mieux vaut louer pour mieux skier?
Tout savoir sur la location de skis et de snowboards
Mieux vaut louer pour mieux skier?
Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la
Articles les plus lus
    Articles les plus lus