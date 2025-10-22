DE
FR

Temps maussade en plaine
Chaussez vos skis, la première station a ouvert en Suisse!

Alors que la première tempête d’automne s’approche, certaines stations préparent déjà l’hiver. Pourtant un domaine skiable suisse a ouvert ses pistes cette semaine, offrant aux plus impatients les premières descentes de la saison!
Publié: il y a 11 minutes
Partager
Écouter
1/6
Le domaine skiable de la Diavolezza, en Haute-Engadine, est déjà prêt pour la saison de ski.
Photo: Steve Hadorn
RMS_Portrait_AUTOR_243.JPG
Michael Hotz

La première tempête d’automne se dirige vers la Suisse et dans les montagnes, des vents forts pourraient souffler jeudi. Certes, la Confédération n’a pas encore émis d’avis de danger, mais mieux vaut laisser le sac à dos de randonnée au placard. Et aussi les skis… ou presque!

Faire du ski? Déjà maintenant? Oui! Car en Suisse, les sports d’hiver se pratiquent désormais toute l’année. Dans les grands domaines avec glaciers, les amateurs de glisse peuvent chausser skis et snowboards 365 jours par an. A Zermatt (VS), Engelberg-Titlis (OW/NW) ou Saas-Fee (VS), certaines pistes et remontées mécaniques restent ouvertes en continu. Mais aujourd'hui, un domaine sans glacier a déjà lancé sa saison hivernale.

La Diavolezza ouvre ce mercredi!

Samedi dernier, le domaine skiable de la Diavolezza, en Haute-Engadine, a donné le coup d’envoi de la saison. Le mercredi et le week-end, le télésiège quatre places menant au Sass Queder, légèrement en contrebas de la Diavolezza, ainsi que les pistes alentours, sont ouverts au public. Les autres jours, les cadres de la relève et les équipes nationales s’y entraînent, aux côtés de la star Marco Odermatt.

A lire aussi
Les Alpes perdent jusqu'à 8 cm de neige tous les dix ans
Des mesures sur 60 ans
Les Alpes perdent jusqu'à 8 cm de neige tous les dix ans
Elisabeth Baume-Schneider alerte sur l'effondrement inévitable de glaciers
Après le désastre à Blatten
EBS alerte sur l'effondrement inévitable de glaciers

On accède aux pistes toutes les 20 minutes grâce au téléphérique reliant la vallée de la Bernina à la Diavolezza. Les prix des forfaits varient selon la demande, mais se situent en moyenne autour de 50 francs, selon leur site internet.

Grâce à son altitude, le domaine profite d’un démarrage de saison particulièrement précoce: le bas de la station se situe déjà à plus de 2000 mètres, tandis que les pistes vont au-dessus de 3000 mètres, garantissant un enneigement dès octobre… sans recours à la neige artificielle!

Les préparatifs avant Noël

La plupart des stations suisses en sont encore aux préparatifs de l’hiver. Elles n’ouvriront leurs pistes que quelques semaines avant Noël, même si la pression s’accentue pour démarrer de plus en plus tôt.

En plaine, l’automne s’installe tout juste, avec des températures à peine à deux chiffres et aucune trace de neige à l’horizon. Mais pour les plus impatients, les premières descentes sont déjà possibles dans les hauteurs de l’Engadine.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Dans ce village des Grisons, la claustrophobie n’existe pas
Avec vidéo
Présenté par
Dans ce village des Grisons, la claustrophobie n’existe pas
Chiara découvre de merveilleux joyaux cachés avec Gino
Dans ce village des Grisons, la claustrophobie n’existe pas
Les meilleurs crus pour l’automne
Présenté par
Les meilleurs crus pour l’automne
Ces vins se marient bien avec le gibier
Les meilleurs crus pour l’automne
Quelle propriété puis-je m’offrir?
Avec vidéo
Présenté par
Quelle propriété puis-je m’offrir?
Le grand guide hypothécaire
Quelle propriété puis-je m’offrir?
Mieux vaut louer pour mieux skier?
Présenté par
Mieux vaut louer pour mieux skier?
Tout savoir sur la location de skis et de snowboards
Mieux vaut louer pour mieux skier?
Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la
Articles les plus lus
    Articles les plus lus