Alors que la première tempête d’automne s’approche, certaines stations préparent déjà l’hiver. Pourtant un domaine skiable suisse a ouvert ses pistes cette semaine, offrant aux plus impatients les premières descentes de la saison!

Chaussez vos skis, la première station a ouvert en Suisse!

Chaussez vos skis, la première station a ouvert en Suisse!

1/6 Le domaine skiable de la Diavolezza, en Haute-Engadine, est déjà prêt pour la saison de ski. Photo: Steve Hadorn

Michael Hotz

La première tempête d’automne se dirige vers la Suisse et dans les montagnes, des vents forts pourraient souffler jeudi. Certes, la Confédération n’a pas encore émis d’avis de danger, mais mieux vaut laisser le sac à dos de randonnée au placard. Et aussi les skis… ou presque!

Faire du ski? Déjà maintenant? Oui! Car en Suisse, les sports d’hiver se pratiquent désormais toute l’année. Dans les grands domaines avec glaciers, les amateurs de glisse peuvent chausser skis et snowboards 365 jours par an. A Zermatt (VS), Engelberg-Titlis (OW/NW) ou Saas-Fee (VS), certaines pistes et remontées mécaniques restent ouvertes en continu. Mais aujourd'hui, un domaine sans glacier a déjà lancé sa saison hivernale.

La Diavolezza ouvre ce mercredi!

Samedi dernier, le domaine skiable de la Diavolezza, en Haute-Engadine, a donné le coup d’envoi de la saison. Le mercredi et le week-end, le télésiège quatre places menant au Sass Queder, légèrement en contrebas de la Diavolezza, ainsi que les pistes alentours, sont ouverts au public. Les autres jours, les cadres de la relève et les équipes nationales s’y entraînent, aux côtés de la star Marco Odermatt.

On accède aux pistes toutes les 20 minutes grâce au téléphérique reliant la vallée de la Bernina à la Diavolezza. Les prix des forfaits varient selon la demande, mais se situent en moyenne autour de 50 francs, selon leur site internet.

Grâce à son altitude, le domaine profite d’un démarrage de saison particulièrement précoce: le bas de la station se situe déjà à plus de 2000 mètres, tandis que les pistes vont au-dessus de 3000 mètres, garantissant un enneigement dès octobre… sans recours à la neige artificielle!

Les préparatifs avant Noël

La plupart des stations suisses en sont encore aux préparatifs de l’hiver. Elles n’ouvriront leurs pistes que quelques semaines avant Noël, même si la pression s’accentue pour démarrer de plus en plus tôt.

En plaine, l’automne s’installe tout juste, avec des températures à peine à deux chiffres et aucune trace de neige à l’horizon. Mais pour les plus impatients, les premières descentes sont déjà possibles dans les hauteurs de l’Engadine.