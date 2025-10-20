DE
«Un marathon au rythme d'un sprint»
Elisabeth Baume-Schneider alerte sur l'effondrement inévitable de glaciers

La conseillère fédérale Elisabeth Baume-Schneider a averti à l'ONU à Genève que la fonte du pergélisol augmentera les effondrements de glaciers. Elle a souligné l'urgence d'établir des systèmes d'alertes précoces dans tous les pays d'ici 2027.
La conseillère fédérale Elisabeth Baume-Schneider demande de courir le «marathon» des alertes météorologiques au rythme d'un «sprint».
Photo: ANTHONY ANEX
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

La surveillance à Blatten (VS) a permis les évacuations. Mais la fonte du pergélisol «provoquera inévitablement une multiplication des effondrements de glaciers et des chutes de rochers», a dit lundi la conseillère fédérale Elisabeth Baume-Schneider à l'ONU à Genève.

Les Etats membres de l'Organisation météorologique mondiale (OMM) sont réunis depuis lundi et jusqu'à jeudi pour tenter de redoubler les efforts pour doter d'ici 2027 tous les pays de systèmes d'alertes précoces. «Nous sommes conscients qu'il ne s'agit pas d'un sprint de 100 mètres, mais plutôt d'un marathon», a admis Mme Baume-Schneider en ouvrant la rencontre.

«Marathon au rythme d'un sprint»

Mais le changement climatique rend urgentes des avancées dans l'initiative mondiale lancée en 2022 par le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres et pilotée par l'OMM. «Le marathon doit être couru à un rythme aussi proche que possible d'un sprint», insiste la conseillère fédérale.

Selon l'OMM, plus d'une centaine de pays peuvent s'appuyer désormais sur un système d'alerte. Mais ce chiffre reste loin de l'objectif.

