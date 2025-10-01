DE
FR

3% de leur volume
La fonte des glaciers suisses se poursuit inexorablement

En 2025, les glaciers suisses ont perdu 3% de leur volume, un des pires reculs jamais observés. En dix ans, ils ont fondu d’un quart. Ce déclin, causé par un hiver sans neige et un été caniculaire, déstabilise les montagnes, comme à Blatten, détruit au mois de mai.
Publié: il y a 24 minutes
Partager
Écouter
Le glacier du Grand Aletsch a subi une grande perte d’épaisseur en 2025: environ 4,6m de glace ont fondu dans les zones observées.
Photo: Shutterstock
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Les glaciers en Suisse se réduisent comme peau de chagrin. En 2025, selon le réseau des relevés glaciologiques suisse (GLAMOS), les glaciers ont perdu 3% de leur volume, un des plus forts reculs jamais observé.

L'année en cours clôt une décennie particulièrement rude pour les glaciers suisses. Ceux-ci ont diminué d'un quart au cours des dix dernières années, souligne GLAMOS mercredi, dans un communiqué.

En 2025, les glaciers ont souffert d'un hiver très pauvre en neige et d'un été marqué par des vagues de chaleur en juin surtout, puis en août. La première quinzaine de juillet, avec un rafraîchissement des températures, a juste permis d'éviter le pire, selon les mots de GLAMOS.

Le recul progressif des glaciers a pour effet de déstabiliser la montagne, avec l'effondrement de pans de falaise et de glace. C'est ce qui a provoqué la destruction du village de Blatten (VS) en mai dernier, note le directeur de GLAMOS Matthias Huss, cité dans le communiqué.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Le temps partiel a des conséquences importantes pour la prévoyance
Présenté par
Le temps partiel a des conséquences importantes pour la prévoyance
Le budget familial
Stratégies pour une retraite stable malgré le temps passé en famille
Ces six questions sont votre clé pour trouver l'abonnement mobile idéal
Présenté par
Ces six questions sont votre clé pour trouver l'abonnement mobile idéal
Guide pratique
Six questions pour trouver votre abonnement mobile idéal
Les coups de cœur de l’automne en train
Présenté par
Les coups de cœur de l’automne en train
Montez, descendez, profitez
Les coups de cœur de l’automne en train
Ces vins oubliés font un retour remarqué
Présenté par
Ces vins oubliés font un retour remarqué
Gewürztraminer, Bardolino, Lagrein & Cie
Ces vins oubliés font un retour remarqué
Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la
Articles les plus lus
    Articles les plus lus