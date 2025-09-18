Longtemps jugés démodés ou engloutis dans l’uniformisation mondiale du goût, certains styles de vin retrouvent aujourd’hui une place de choix. Frais, singuliers, étonnamment actuels, voici cinq exemples qu’il est temps de redécouvrir.

1/12 Le fendant a longtemps eu la réputation d'être un simple vin d'apéritif. Aujourd'hui, il séduit à nouveau par son élégance et sa minéralité. Photo: Shutterstock

Article rémunéré, présenté par Mondovino

La mode et le vin ont plus en commun qu’on ne peut le penser. Tous deux connaissent les phénomènes de mode, les tendances, y compris les retours inattendus. Ce qui paraissait dépassé hier retrouve aujourd’hui un charme singulier. Dans l’univers du vin, ce sont souvent des cépages ou des styles mis de côté car jugés trop atypiques pour les standards internationaux. Et pourtant: ce sont justement eux qui reviennent sur le devant de la scène. Authentiques, enracinés dans leur terroir, pleins de caractère: loin d’être ringards, ils sont en réalité plus actuels que jamais. Du Valais à l’Alsace, de la Vénétie au Tyrol du Sud, voici cinq exemples qui prouvent que les oubliés d’hier peuvent être les stars de demain.

Le classique sous-estimé du Valais

En Suisse, peu de vins ont été aussi mal jugés que le fendant. Pendant longtemps, on l’a réduit à un petit blanc sans prétention, bon pour l’apéro et pas grand-chose d’autre. Léger, parfois pétillant, souvent jugé sans relief, il avait fini par tomber en disgrâce. Mais la relève vigneronne lui offre aujourd’hui un nouveau souffle. Avec ses notes minérales, son acidité ciselée et sa finesse discrète, le fendant version 2020 s’impose comme un compagnon idéal de la cuisine valaisanne. Ceux qui le redécouvrent ne s’y trompent pas : ce n’est pas un vestige du passé, mais un classique enfin réhabilité.

L’aromatique d’Alsace

Y a-t-il un cépage aussi clivant que le gewurztraminer? Longtemps symbole des vins très parfumés – sucrés, lourds, presque saturés – il revient aujourd’hui dans une version bien différente: il se veut sec, tendu, et doté d’un jeu aromatique qui marie fruits exotiques et épices. En Alsace, des vignerons ont compris que le gewurztraminer avait bien plus à offrir que la seule opulence sucrée. Dans cette nouvelle approche, il colle à l’air du temps: affirmé mais jamais envahissant. Un aromatique qui ne revient pas grâce aux nostalgiques, mais grâce à son élégance redécouverte.

Le léger du Lac de Garde

Dans les années 80, le bardolino avait la réputation d’un vin de masse, fade et décevant à côté de son grand frère du Valpolicella. Aujourd’hui, ce rouge du Lac de Garde se présente sous un jour nouveau: fruité, léger et plein de charme. Les vignerons misent désormais sur la qualité plutôt que sur la quantité, et on découvre un rouge parfaitement adapté à notre époque. Pas lourd ni intense, mais estival, frais et décontracté: un vin rouge qui célèbre la légèreté.

Le libéré du Beaujolais

Le Beaujolais a longtemps souffert de l’image du «nouveau», ce vin jeune et banal expédié dans le monde entier chaque mois de novembre. Pourtant, la région a bien plus à offrir. Dans les crus comme Brouilly, le gamay révèle toute sa noblesse: juteux, épicé, avec profondeur et caractère. Une nouvelle génération de vignerons a su se détacher de cette image et prouver que le Beaujolais n’est pas qu’un vin de fête. Le Brouilly incarne cette libération: authentique, vivant, et étonnamment stylé.

Le ténébreux du Tyrol du Sud

Le lagrein, vieux cépage du Tyrol du Sud, avait la réputation d’être rustique et austère. Sombre, lourd, difficile d’accès: tel était son profil. Mais grâce à la modernisation des caves et à un travail plus précis dans les vignes, le lagrein a changé de visage. Aujourd’hui, il séduit par son charme: fruité, velouté, puissant mais accessible. Il marie la fraîcheur alpine à une chaleur méditerranéenne; un rouge profondément enraciné dans sa région, mais résolument contemporain.

Ces cinq exemples montrent à quel point le monde du vin est dynamique. Des styles oubliés, des classiques moqués ou des cépages donnés pour morts reviennent – non comme des clins d’œil rétro, mais comme des alternatives modernes aux goûts standardisés. Les curieux ne découvrent pas seulement de nouveaux arômes dans leur verre, mais aussi un pan d’histoire revisité au goût du jour.

Un article de Tobias Gysi, œnologue diplômé et sommelier suisse. Il est l’auteur de la rubrique «Château Gysi» pour Mondovino.