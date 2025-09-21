En se posant les bonnes questions, on a une longueur d’avance dans la recherche de l’abonnement mobile le plus adapté. Notre guide pratique montre comment faire, quel rôle joue l’IA et pourquoi c’est le moment idéal pour trouver la meilleure affaire.

Article rémunéré, présenté par alao.

Le marché des abonnements mobiles en Suisse est de plus en plus complexe: de nombreux fournisseurs, anciens et nouveaux, se disputent les faveurs de la clientèle et rivalisent d’offres attrayantes.

Comment puis-je trouver l’abonnement qui me convient dans ces conditions? «Beaucoup hésitent à changer d’abonnement en raison de la jungle tarifaire», explique l’expert en télécommunications Walter Salchli d’alao. «Et ce, même en sachant qu’une offre encore mieux adaptée aux besoins individuels pourrait être trouvée auprès d’un autre prestataire – en particulier maintenant dans le cadre du Black September.»

Mais que faire? Le point essentiel: en identifiant ses propres besoins et en se posant les bonnes questions, on dispose des meilleures cartes pour la recherche. Nous expliquons lesquelles et fournissons des réponses.

Combien de temps est-ce que je passe au téléphone?

Selon le nombre d’appels téléphoniques, il peut être intéressant de miser sur un abonnement avec appels illimités. Pour les appels en Suisse, c’est désormais l’usage pour presque tous les abonnements, mais les différences sont encore marquées pour les appels vers l’UE ou d’autres pays (voir la question 3). A titre indicatif, pour un abonnement illimité, il faut téléphoner au moins entre 100 et 150 minutes par mois.

Trouver l'abonnement idéal – c'est encore plus facile maintenant! Chez alao, vous y voyez clair dans la jungle des tarifs des abonnements mobiles et vous êtes assuré de trouver la meilleure offre. Le site web repensé offre un choix encore plus vaste de fournisseurs, de nouvelles fonctionnalités, des options de filtre et de comparaison, ainsi que des descriptions de produits encore plus claires. L'utilisateur peut ainsi voir en un coup d'œil les avantages de tous les abonnements. Toutes les offres sont évaluées à l'aide d'un algorithme, ce qui leur permet d'être classées non seulement en fonction du prix, mais aussi de la qualité (réseau, durée du contrat, avantages supplémentaires, etc.). Les utilisateurs trouvent ainsi l'abonnement qui leur convient le plus rapidement possible. Le service de portabilité et de résiliation d'abonnement d'alao constitue un avantage supplémentaire : la plateforme s'occupe de tout pour vous, vous n'avez à vous soucier de rien.

Est-ce que j’utilise mon téléphone portable principalement pour Internet?

Si le smartphone est souvent utilisé pour surfer, il vaut la peine de jeter un coup d’œil aux abonnements de données spéciaux. Ils se déclinent en fonction des besoins, de 5 Go à l’illimité. Cette dernière option est intéressante, par exemple, pour les personnes qui streament beaucoup, téléchargent de gros volumes de données ou travaillent régulièrement en déplacement et utilisent leur téléphone portable comme point d’accès pour leur ordinateur portable. En matière de volume de données, la règle générale est de 1 à 3 Go pour les utilisatrices et utilisateurs occasionnels qui se contentent principalement de naviguer sur Internet, d’envoyer des e-mails ou d’utiliser la messagerie, et de 20 Go ou plus pour les plus intensifs qui streament beaucoup, utilisent le hotspot ou se rendent sur les réseaux sociaux. Indications pour calculer sa propre consommation: une heure sur YouTube en qualité HD consomme environ 1,5 Go, une heure sur Instagram entre 100 et 300 Mo.

A quelle fréquence suis-je en voyage à l’étranger?

Les personnes qui passent beaucoup de temps à l’étranger et qui utilisent régulièrement leur téléphone portable dans ces pays ont tout intérêt à choisir une offre adaptée en matière d’appels et/ou de données en itinérance. Pour estimer le volume de données nécessaire, il est possible d’examiner ses habitudes de navigation en vacances: ainsi, un appel vidéo de dix minutes consomme environ 40 Mo, cinq photos postées sur Instagram «mangent» 20 Mo et une heure de navigation sur Google Maps coûte 5 Mo. Selon les cas, un paquet de données de 1, 2, 10 ou 40 Go peut être choisi – ou on mise sur une offre illimitée pour profiter d’une connexion sans souci, même à l’étranger. Il vaut également la peine de jeter un coup d’œil aux pays inclus, car il existe ici de grandes différences entre les abonnements. Certains incluent les pays voisins, d’autres toute l’Europe ou même les Etats-Unis, le Canada ou d’autres pays lointains. Bon à savoir: grâce à des promotions régulières, on peut souvent obtenir une telle offre à un prix imbattable, comme c’est le cas actuellement avec le Black September.

Comment trouver l’offre la moins chère?

Autrefois, la grande bataille des rabais n’avait lieu que lors du Black Friday. Entre-temps, de nombreux fournisseurs ont étendu leurs promotions à différents moments de l’année, par exemple au Black September. Plus besoin d’attendre le Black Friday: il y a déjà des offres particulièrement attrayantes (voir l’encadré pour en savoir plus).

Quel rôle joue mon lieu de résidence?

A quoi sert l’abonnement le moins cher si la réception sur le lieu de résidence ou de travail ne correspond pas aux besoins personnels? En principe, la couverture du réseau est considérée comme bonne en Suisse, même chez les fournisseurs d’abonnements bon marché, car ceux-ci ont recours à l’un des réseaux des «trois grands», à savoir Swisscom, Sunrise et Salt. Il existe toutefois des différences régionales, c’est pourquoi il peut être utile de consulter une carte de la couverture par le réseau.

Chez quel fournisseur puis-je trouver le meilleur abonnement?

Ceux qui se sont posé ces questions mais hésitent à chercher un abonnement parmi tous les fournisseurs ont tout intérêt à passer par une plateforme de comparaison. Clair et doté de nombreuses fonctionnalités, le comparateur de la boutique d’abonnements mobiles alao en est un bon exemple. Lors de l’analyse visant à trouver l’offre adaptée, un algorithme examine au total 23 variables, du prix à la qualité du réseau en passant par les services inclus et la durée du contrat. En peu de temps, il propose l’offre qui correspond le mieux aux besoins formulés.

En conclusion: «Il n’y a aucune raison valable d’avoir peur d’un changement», résume Walter Salchli d’alao. «Souscrire un abonnement est aujourd’hui aussi simple et facile que commander une pizza.»

Les meilleures offres du Black September Faites la meilleure affaire de l'année pendant le Black September ! alao propose de nombreux abonnements avec le roaming inclus, parfaits pour les vacances d'automne. Cette offre limitée vous donne la chance de vous procurer l'abonnement de vos rêves à des conditions encore plus avantageuses. yallo superfat XXL: Illimité en CH et dans l'UE, roaming vers les États-Unis et le Canada inclus, pour 34.90 CHF. Comprend un bon d'achat de 100 CHF et l'activation gratuite.

Illimité en CH et dans l'UE, roaming vers les États-Unis et le Canada inclus, pour 34.90 CHF. Comprend un bon d'achat de 100 CHF et l'activation gratuite. yallo top Europe: Illimité en CH, roaming en UE, aux États-Unis et au Canada inclus, pour 28.90 CHF. Comprend un bon d'achat de 100 CHF et l'activation gratuite.

Illimité en CH, roaming en UE, aux États-Unis et au Canada inclus, pour 28.90 CHF. Comprend un bon d'achat de 100 CHF et l'activation gratuite. Salt Swiss XXL: Illimité en CH + 4 Go de roaming en UE, pour 23.95 CHF. Comprend un bon d'achat de 100 CHF et l'activation gratuite.

Illimité en CH + 4 Go de roaming en UE, pour 23.95 CHF. Comprend un bon d'achat de 100 CHF et l'activation gratuite. Salt Europe Data: Illimité en CH + roaming illimité en UE, pour 26.95 CHF. Comprend un bon d'achat de 100 CHF et l'activation gratuite.

Illimité en CH + roaming illimité en UE, pour 26.95 CHF. Comprend un bon d'achat de 100 CHF et l'activation gratuite. Salt Europe XL: Illimité en CH et dans l'UE, pour 32.95 CHF. Comprend un bon d'achat de 100 CHF et l'activation gratuite.

Illimité en CH et dans l'UE, pour 32.95 CHF. Comprend un bon d'achat de 100 CHF et l'activation gratuite. Wingo Swiss Plus: Illimité en CH + 2 Go de roaming en UE et au Royaume-Uni, pour 25.95 CHF. Comprend 2 cartes SIM gratuites, un bon d'achat de 50 CHF et l'activation gratuite.

Illimité en CH + 2 Go de roaming en UE et au Royaume-Uni, pour 25.95 CHF. Comprend 2 cartes SIM gratuites, un bon d'achat de 50 CHF et l'activation gratuite. Wingo Europe Pro: Illimité en CH et dans l'UE, pour 35.95 CHF. Comprend un bon d'achat de 50 CHF et l'activation gratuite.

Illimité en CH et dans l'UE, pour 35.95 CHF. Comprend un bon d'achat de 50 CHF et l'activation gratuite. spusu 10: 10 Go de données en CH, dont jusqu'à 3 Go en UE, pour 9.90 CHF et l'activation gratuite.

