La Suisse comme vous ne l’avez jamais vue

Quiconque croit déjà connaître notre pays dans ses moindres recoins se trompe. Voici 15 joyaux cachés pour redécouvrir la Suisse autrement, du Jura à la Suisse centrale.

A quoi pensez-vous lorsque vous entendez Lucerne, Zoug et Engelberg? Probablement au Kapellbrücke, à la tourte au kirsch et au Titlis. En matière de vacances en Suisse, on a tendance à se dire: «J’ai déjà tout vu!»

C’est une illusion: le programme de durabilité Swisstainable de Suisse Tourisme montre aujourd’hui qu’il existe chez nous aussi des lieux et expériences qui ne sont pas (encore) ancrés dans l’imaginaire national comme le Jet d’eau ou le Cervin – mais qui valent tout autant la peine d’être découverts.

Au total, 15 destinations, de Bâle au sud du Tessin, ont été désignées destinations Swisstainable, car elles s’engagent pour un tourisme doux en harmonie avec la nature et la population locale. Et bien souvent, elles recèlent également des trésors cachés, offrant une expérience durable, non seulement sur le plan écologique, mais aussi dans les souvenirs.

Biosphère de l’Entlebuch: des marais à perte de vue

C’est le cas de la biosphère de l’Entlebuch. Cette région située à l’ouest de Lucerne abrite les plus vastes marais de Suisse, des formations karstiques impressionnantes ainsi qu’une biodiversité faunistique et floristique remarquable. Il y a 20 ans déjà, l’Entlebuch fut la première réserve de biosphère de Suisse distinguée par l’UNESCO. Depuis, la région s’engage pour une gestion durable et un tourisme respectueux du climat.

Notre hôte Chiara a visité ce joyau naturel de Suisse centrale en compagnie d’un habitant de la région et a vécu bien des aventures. Pour savoir tout ce qu’elle a découvert dans «Like a Local» et connaître le menu du souper, regardez la vidéo ci-dessus!

Et Lucerne, Zoug et Engelberg alors? Voici ce que ces endroits offrent en dehors des classiques.

Voyager de manière durable en Suisse De nombreuses destinations en Suisse sont Swisstainable. De même que le voyage pour s'y rendre. En participant au programme Swisstainable, les CFF s'engagent également en faveur du développement continu et durable de l'entreprise. Ils mettent en œuvre des mesures dans le domaine de la durabilité et contribuent ainsi concrètement à un tourisme suisse durable. Cela signifie que les CFF montrent la voie et assument un rôle de leadership pour une Suisse durable en tant que pays de voyage et de vacances. Grâce à des offres spéciales, vous pouvez vous-même vivre l'expérience Swisstainable via diverses offres spéciales hôtels-transports publics Swisstainable dans toute la Suisse.

LUCERNE: En bateau électrique vers la verdure, à pied jusqu’à la ferme urbaine

1/3 La Museggmauer offre les meilleures vues. Derrière, il y a beaucoup à découvrir à la ferme Hinter Musegg Hof. Photo: Laila Bosco

Explorer la ville lumière côté cuisine

Lucerne est la plus grande ville de Suisse centrale, mais son centre se prête parfaitement à des explorations piétonnes. Soit en solitaire, soit dans le cadre de l’une des nombreuses visites guidées. Par exemple, à l’écart des flux touristiques, le FoodTrail propose non seulement des informations intéressantes, mais aussi une énigme à résoudre, ainsi que cinq haltes culinaires pour se restaurer. Une suggestion d’itinéraire pour foodies, avec de nombreux bons plans, est disponible sur ce blog. En matière de durabilité, le marché couvert (Markthalle) est incontournable: on n’y trouve que des produits régionaux, 365 jours par an. Et pour se désaltérer: 200 fontaines fournissent une eau potable de qualité partout dans la ville.

Museggmauer: la vue devant, l’expérience derrière

A seulement 20 minutes à pied de la gare se trouve le Museggmauer. Les fortifications de la ville ont été érigées au XIIIe siècle et offrent une vue imprenable sur la métropole de Suisse centrale et le bassin du lac. Mais il vaut également la peine de jeter un coup d’œil derrière cet ouvrage de 800 mètres de long: sur la petite colline se dresse le Kulturhof Hinter Musegg, une ferme située au cœur de la ville. L’exploitation est gérée de manière biologique et propose des expériences telles que le parcours sensoriel, une dégustation climat, un atelier de brassage et un magasin de ferme. La petite auberge sert aussi des plats de saison à base de produits bio et locaux, complétés par des moules et du poisson de la Reuss voisine.

Bateau-promenade électrique: l’apéro pour le clima

La Compagnie maritime du lac des Quatre-Cantons modernise sa flotte avec des motorisations alternatives: un bateau hybride électrique est déjà en service et un yacht panoramique à hydrogène suivra bientôt. Le bateau-promenade «Rütli» circule également entre Lucerne et Meggenhorn. Avec son moteur électrique, il glisse silencieusement sur le lac et est idéal pour un trajet aller-retour dans la nature. Apéritif à bord inclus.

Les 15 destinations durables en bref

ZOUG: Paradis de loisirs et couchers de soleil

1/3 Le pont en boucle est à la fois une excursion nature et un entraînement d'endurance. Photo: Korporation Baar-Dorf

Zugerberg: 8 minutes vers l’évasion

Le Zugerberg est l’archétype de la zone de détente de proximité: un paradis pour promeneurs, randonneuses et cyclistes accessible en 8 minutes depuis Zoug par funiculaire, alimenté à 100% par des énergies renouvelables. Sans oublier le panorama impressionnant sur le lac de Zoug et la Suisse centrale au sommet! La montagne locale de Zoug est également idéale pour les familles, avec ses circuits faciles, un parcours de bandes dessinées, l’aire de jeux d’aventure de Schattwäldli avec son aire de grillades et une balade en trottinette pour retourner en ville.

Schlaufensteg: entre cardio et cimes

Le Schlaufensteg permet également de prendre de la hauteur. Un cardiologue de Baar, dans la banlieue zougoise, est à l’origine de cette tour particulière en bois local: il était à la recherche d’un endroit pour réaliser un entraînement cardio sain de type escaliers. C’est ainsi que le projet s’est développé jusqu’à la tour panoramique actuelle, qui atteint la cime des arbres. Long de 350 mètres, le chemin jusqu’au point culminant à 22 mètres permet désormais de découvrir la forêt avec tous ses sens et de se ressourcer. Avec ses 265 marches, il nécessite aussi un peu de souffle. La vue imprenable est la plus belle récompense.

Conseil: Le Schlaufensteg se trouve à proximité immédiate des Höllgrotten et peut être combiné avec une visite de ces formations de stalactites et stalagmites uniques.

Pour les fans de couchers de soleil: le plein de lumière à l’ouest

Pour les autochtones, c’est une évidence: c’est à Zoug que l’on assiste aux plus beaux couchers de soleil. La petite ville au bord du lac de Zoug est en effet orientée exactement à l’ouest. Certains des endroits les plus prometteurs pour un coucher de soleil se trouvent dans les bistrots chaleureux de la vieille ville, près du Theater Casino et le long de la promenade du lac. Et le planificateur de coucher de soleil veille à ce que l’on rentre de son excursion à temps pour le spectacle de couleurs du soir.

Swisstainable – dès l'aller Les 15 destinations Swisstainable actuellement répertoriées en Suisse sont des lieux au sein desquels la durabilité est une réalité. En participant au programme de durabilité Swisstainable, elles se positionnent comme des destinations responsables et apportent une contribution importante au développement durable du tourisme suisse. Un séjour responsable commence dès le trajet aller, confortable et respectueux du climat grâce aux transports publics.

ENGELBERG: Haute densité de téléphériques, peu de stress

1/3 Les «Buiräbähnli» (petits téléphériques agricoles) sont l'un des points forts de la région d'Engelberg. Photo: Engelberg-Titlis Tourismus

En safari avec les Buiräbähnli

Engelberg détient un record particulier: la station de vacances possède la plus forte densité de téléphériques au monde. Pas moins de 40 installations assurent un transport fluide du sommet à la vallée et inversement – et cela, sans exception, grâce à l’énergie hydraulique respectueuse de l’environnement. Les 26 «Buiräbähnli» (téléphériques des paysans) méritent le détour. Ces téléphériques de transport ont été construits pour l’approvisionnement des et vers les alpages et peuvent aujourd’hui être utilisés dans le cadre du safari des petits téléphériques (Bähnlisafari) pour une aventure d’un genre particulier – vers quelques-uns des plus beaux endroits de la région. Tous se trouvent en dehors des sentiers de randonnée connus.

L’énergie des hauteurs

Le téléphérique de Fürenalp appartient quant à lui à la famille Matter depuis des générations. Il est le point de départ d’une excursion sur le haut plateau avec ses impressionnantes formations rocheuses, ses lacs glaciaires turquoise et ses étendues infinies. Ici, on peut ressentir la force de la nature, notamment lors d’une randonnée facile vers l’un des 30 lieux de ressourcement répertoriés. Le sentier des trésors énergétiques (Grotzliweg) propose un pique-nique 100% local: fromage d’alpage du Stäfeli, saucisse régionale, noix grillées maison, légumes marinés au vinaigre, croissants aux amandes maison, pain, vin blanc ou thé glacé maison.

Expériences au bord du ruisseau

L’itinéraire d’Engelberg à Grafenort est une randonnée idyllique. L’ensemble du parcours serpente le long de l’Aa d’Engelberg. Et il est des plus riches en expériences: on traverse des gorges et on passe devant des blocs rocheux sur plusieurs ponts suspendus ou en pierre, avec le murmure constant du ruisseau dans les oreilles. Plusieurs aires de pique-nique se prêtent à une pause en cours de route. Certaines sont équipées de casseroles, de vaisselle et de bière – et l’une d’entre elles invite même à la détente sur une balançoire hollywoodienne.

Weggis Vitznau Rigi: un air de vacances au coin de la rue

1/3 Le Rigi s'explore de multiples façons – que ce soit à pied ou en circuit ferroviaire. Photo: Daniel Loosli

Rigi: le couronnement sur la reine des montagnes

Certes, le Rigi n’est plus un secret d’initié. Mais la reine des montagnes offre tellement de possibilités qu’il y en a pour tous les goûts. Le calme est garanti sur l’un des nombreux itinéraires des 120 kilomètres de sentiers de randonnée, tel que le chemin des trésors naturels (Weg der Naturschätze) ou la randonnée des crêtes du Rigi (Rigi Gratwanderung). Celles et ceux qui préfèrent le confort peuvent aussi explorer le Rigi dans le cadre du circuit royal (Rigi-Rundreise). Ce dernier mène par bateau de Weggis à Vitznau, puis se poursuit à bord du train à crémaillère du Rigi, à pied et par téléphérique... avec arrivée à Weggis.

Chasse au trésor: découvrir Vitznau et Weggis de manière amusante

La région de vacances au bord du lac des Quatre-Cantons peut aussi être découverte de manière ludique, dans le cadre d’une chasse au trésor. Un itinéraire distinct a été conçu pour Weggis, Vitznau et le Rigi, menant au choix au bord de l’eau, dans la forêt ou sur la montagne (Rigi First). La base est à chaque fois une énigme à résoudre, avec une vue imprenable et l’air frais de l’automne inclus. L’entrée aux chasses au trésor est gratuite – et, à la fin, on a même la possibilité de remporter un prix.

Plongée bien-être sur la Riviera

Pour se mettre dans l’ambiance des vacances, il n’est pas obligatoire de se rendre au Tessin ou en Suisse romande: avec ses deux destinations Swisstainable Weggis et Vitznau, la Riviera lucernoise offre un climat doux propice aux palmiers et est encore plus rapide d’accès, par exemple en moins d’une heure et demie depuis Zurich. On peut par exemple se détendre grâce au «Wellness Hopping», qui donne accès pendant trois jours à quatre spas luxueux sur la Riviera et sur le Rigi. Cette miniescapade de deux nuitées est proposée dans plusieurs hôtels de la région.