5 bonnes raisons de sourire davantage

Le sourire est plus qu'une simple expression faciale. Il est bénéfique. Des études révèlent qu'un sourire peut réduire le stress, améliorer l'humeur et renforcer les relations sociales. Découvrez cinq raisons de sourire davantage, comme le fait l’acteur Jason Isaacs.

Sourire, c’est déjà voir la vie du bon côté. Photo: Shutterstock

Comme le disait un jour un sage: «Rire, c’est bon pour la santé». Et sourire alors? Trop souvent perçu comme un réflexe ou une politesse, sourire est en réalité un geste puissant qui agit sur notre corps comme sur notre esprit, mais aussi sur les autres. Des recherches scientifiques le confirment: adopter une attitude positive peut réduire le stress, renforcer l’immunité ou encore améliorer nos relations sociales. Bref, sourire n’est pas seulement agréable, c’est aussi bénéfique pour nous. Découvrez cinq bonnes raisons de cultiver la positivité au quotidien avec un petit sourire!

1 Sourire, ça augmente votre bonheur

Le sourire enclenche un mécanisme bien connu: l’«hypothèse du feedback facial». Les muscles du visage envoient au cerveau le message «je vais bien», et celui-ci libère alors des endorphines, les hormones du bien-être. Conclusion: on n’attend pas d’être heureux pour sourire, on sourit pour le devenir.

2 Un sourire, pour mieux maîtriser les tracas du quotidien

Un embouteillage interminable, échanger sa valise avec un.e inconnu.e en partant en vacances ou toute autre galère… Il suffit parfois d’un sourire pour prendre la vie du bon côté et relativiser. Ou d’un carré de chocolat au lait Cailler? Parce que c'est plus que juste une gourmandise. Un bon chocolat au lait, qui fond sur la langue, a ce pouvoir unique de ramener un peu de douceur dans une journée compliquée. Un petit instant de plaisir…. Pour se rappeler que, finalement, tout va bien se passer.

3 Un réducteur de stress en situation pénible

Saviez-vous que votre sourire peut faire office de petit antidouleur naturel? Une étude récente a montré que le simple fait de sourire pendant une expérience désagréable, comme plonger sa main dans de l’eau glacée, rendait l’épreuve plus supportable. En activant les muscles du sourire, on envoie au cerveau des signaux qui atténuent la perception de la douleur et favorisent un retour plus rapide au calme. En clair: sourire, même quand ça pique un peu, aide à se sentir mieux.

1/4 Dans la nouvelle campagne Cailler, la journée de Jason Isaacs, acteur britannique très célèbre pour ses rôles dans la saga Harry Potter et The White Lotus, ne se passe pas tout à fait comme prévu. Photo: Cailler

4 Plus d’énergie, plus de performance

48% des Suisses pratiquent la course à pied. Vous cherchez un secret pour tenir la distance? Essayez simplement de sourire. Des chercheurs ont observé que les coureuses et coureurs qui affichaient un sourire pendant une course d’endurance dépensaient un tout petit peu moins d’énergie (2 à 3%) et percevaient leur course comme plus facile que ceux qui fronçaient les sourcils. Autrement dit, sourire rend non seulement l’entraînement plus agréable, mais il pourrait aussi vous aider à aller plus loin sans même vous en rendre compte.

Le saviez-vous? Il existe plusieurs types de sourires! On croit souvent qu’un sourire en vaut un autre… mais pas du tout! Le sourire Duchenne, c’est le vrai, celui qui fait pétiller aussi les yeux. Ce sourire est authentique, contagieux et super bon pour la santé.

Le sourire social, lui, n’implique que la bouche. Pratique pour la politesse, mais moins puissant sur le bien-être.

5 Sourire: c’est socialement positif

Le sourire est avant tout un signal de convivialité. Comme énoncé précédemment, le sourire est contagieux! Donc une personne qui sourit sincèrement à une autre, devrait faire sourire également cette dernière. De plus, de nombreuses recherches montrent qu’il augmente la perception de sympathie et d’amabilité. Par exemple, une méta-analyse publiée dans Cognition and Emotion souligne que les personnes qui sourient sont jugées plus agréables et plus dignes de confiance que celles qui affichent une expression neutre. De même, l’étude «Smile Big or Not?» (Wang et al., 2017) a montré que l’intensité d’un sourire renforce la perception de convivialité, même si elle peut parfois réduire la perception de compétence. Autrement dit, un sourire n’est pas seulement une expression de bonne humeur: c’est aussi un raccourci relationnel puissant qui nous rend plus accessibles et plus appréciés dans nos interactions.