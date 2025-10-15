De plus en plus de fans de sports d’hiver décident de louer leur équipement plutôt que de l’acheter. Mais quand est-ce que cela vaut vraiment la peine? Et à quoi faut-il faire attention? Voici tout ce qu'il faut savoir concernant la location de skis et de snowboards.

Grâce à la location de skis ou de snowboards, les sports d’hiver deviennent un véritable plaisir. Surtout pour les familles.

Le ski fait partie des loisirs préférés des Suisses. Il n’est donc pas étonnant qu’avec plus de 250 domaines de sports d’hiver, 2400 installations et plus de 7000 kilomètres de pistes balisées, les amatrices et amateurs de sports d’hiver puissent vraiment se défouler. Sans oublier près de 5500 kilomètres de pistes de ski de fond, pour que tout le monde y trouve son compte. L’hiver dernier, les domaines skiables ont accueilli près de 26 millions de personnes.

L’excursion dans les Alpes égaie la grisaille hivernale. Seuls les prix constituent parfois une ombre au tableau. L’équipement est particulièrement coûteux. Louer des skis, des snowboards et des chaussures au lieu d’acheter permet de réaliser des économies significatives. Et maintenant, cela en vaut doublement la peine: jusqu’au 22 novembre, Ochsner Sport vous offre 10% de rabais sur la location de skis et de snowboards.

Pour qui cela vaut-il la peine?

Pour les débutantes et débutants qui souhaitent d’abord essayer les skis qui leur conviennent le mieux, il est recommandé de louer des skis adaptés pour la descente ou le ski de fond. Vous ne partez en vacances au ski qu’une fois par an et n’avez pas envie d’entretenir régulièrement votre équipement? Alors, la location de skis, de skis de randonnée, de snowboards, de skis de fond ou de raquettes s’avère judicieuse.

Pour les familles, la location est également très avantageuse. En effet, si les enfants ont régulièrement besoin de nouveaux skis et de nouvelles chaussures, cela coûte cher. Les frais de location sont nettement inférieurs au prix d’achat d’un équipement de qualité. Ainsi, chaque saison, les familles peuvent louer des skis, des snowboards et des chaussures assorties à prix avantageux. En outre, il est garanti que les équipements sportifs sont testés et réglés conformément aux normes de sécurité.

Quels sont les avantages de la location?

Louer est synonyme de flexibilité: en fonction des conditions d’enneigement, de vos capacités de glisse ou de vos envies, vous pouvez essayer différents modèles – du carving à la planche de freeride en passant par le tout-terrain. De plus, vous évitez les frais de maintenance, de transport et de stockage.

Combien cela coûte-t-il?

Louer son équipement pour toute la saison revient souvent moins cher que louer pendant plusieurs jours. Chez Ochsner Sport, la location saisonnière pour les enfants de moins de 12 ans est disponible à partir de 54.95 francs. Pour les adultes, la location saisonnière de skis et de snowboards commence à 149.95 francs.

Salut 10% de réduction sur la location de skis et de snowboards Si vous souhaitez vous aventurer sur les pistes, vous trouverez chez Ochsner Sport des équipements de ski ou de snowboard à louer pour une journée, une semaine ou toute la saison. Les conseils de spécialistes vous aideront à choisir le bon équipement et vous pouvez avoir la certitude que tous les équipements sportifs sont testés conformément aux normes de sécurité. Rendez-vous dans l'un des 65 centres de location ou réservez votre matériel de location en ligne et venez le chercher dans l'un de nos centres de location. Jusqu'au 22 novembre 2025, vous bénéficiez en outre d'un rabais de 10% sur la location de skis et de snowboards.

Comment se déroule la location?

Le personnel qualifié d’Ochsner Sport vous aide à choisir le bon ski ou le bon snowboard en fonction de votre taille, du poids, du style de glisse et de votre expérience. Vous pouvez également réserver vos skis ou votre snowboard en ligne et les récupérer dans l’un des 65 centres de location Ochsner Sport. Ceux-ci sont répartis dans toute la Suisse, souvent à proximité des stations de ski populaires. Vous pouvez ainsi récupérer votre équipement en toute tranquillité en allant à la montagne et les rendre sur le chemin du retour.

La location est-elle hygiénique et sûre?

Oui. Chez Ochsner Sport, les chaussures en location sont nettoyées de manière hygiénique après chaque prêt. Le choix des tailles s’étend du 25 (enfant) au 48 (adulte). En outre, l’équipement fait l’objet d’un entretien, d’un ponçage et d’un contrôle réguliers. Un net avantage par rapport aux matériaux privés inutilisés depuis longtemps.

Quel luxe particulier la location apporte-t-elle?

Aujourd’hui, louer des skis et des snowboards signifie bien plus que simplement emprunter du matériel. Elle apporte un certain luxe au quotidien, surtout en termes de confort, de flexibilité et de service. Louer, c’est la garantie de ne pas avoir à s’occuper de quoi que ce soit. Ni fartage, ni ponçage fastidieux, sans devoir transporter des skis encombrants de la cave à la voiture, et sans rencontrer de problème de stockage pendant l’été. L’équipement est déjà parfaitement préparé et prêt à l’emploi au moment de la récupération.

A cela s’ajoute la liberté d’essayer différents modèles en fonction de ses envies et de la météo: du ski all mountain au modèle freeride en passant par le carver. Ainsi, vous êtes toujours à la pointe de la modernité, sans frais d’achat élevés. Pour finir, le service fait aussi partie des avantages. Si quelque chose ne va pas ou si les conditions de neige changent, il est souvent facile de changer l’équipement. Si vous accordez de l’importance à la praticité, vous pouvez réserver votre équipement en ligne chez Ochsner Sport, le récupérer déjà monté et le rendre facilement après vos vacances de ski.