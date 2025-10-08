La majorité de la population est inquiète quant à sa prévoyance vieillesse. Avec une planification anticipée et de bonnes stratégies, il est possible de renforcer sa retraite de manière ciblée et de se constituer un patrimoine à long terme.

Anticiper sa prévoyance permet de garantir les prestations de vieillesse et de réaliser ses rêves. Photo: Raiffeisen Suisse

Le Baromètre de la prévoyance Raiffeisen 2025 montre que le thème de la prévoyance est bien d’actualité, mais qu’il reste lié à de nombreuses incertitudes. D’une part, la confiance dans l’AVS a baissé. D’autre part, beaucoup de personnes ne comprennent pas le fonctionnement du 2ᵉ pilier: à peine 38% des personnes interrogées savent que les capitaux de prévoyance gérés par les caisses de pension sont investis sur les marchés financiers. Pourtant, la majeure partie de la prévoyance vieillesse provient de ces revenus qui font des caisses le «troisième cotisant» à côté des salariés et des employeurs.

La prévoyance privée n’a jamais été aussi populaire: 78% des personnes actives possèdent désormais un pilier 3a. Une tendance réjouissante, car plus on anticipe sa planification, plus la retraite peut être organisée de manière flexible sur le plan financier.

Ces sept conseils vous permettront d’optimiser facilement votre prévoyance, explique Mathieu Aebi, spécialiste en planification financière chez Raiffeisen Suisse:

1 Commencer tôt et investir

Les versements dans le pilier 3a sont rentables même avant l’âge de 30 ans: on économise des impôts et on fait fructifier son capital de vieillesse. Pour se constituer un patrimoine à long terme, le mieux est de profiter des opportunités de rendement des fonds de prévoyance. Même avec une stratégie de placement équilibrée, le rendement à long terme peut déjà être nettement plus élevé que celui d’un compte de prévoyance rémunéré. Le long horizon de placement jusqu’au retrait des capitaux de prévoyance réduit les risques liés aux investissements en titres. «En s'y prenant tôt, on peut profiter d’un horizon temporel suffisamment long pour ses placements et de rendements plus élevés sur les marchés financiers. Les titres peuvent contrebalancer les effets négatifs des taux d’intérêt bas et de l’inflation», explique Mathieu Aebi.

2 Profiter des avantages fiscaux du pilier 3a

A l’heure actuelle, les employés affiliés à une caisse de pension peuvent verser jusqu’à 7’258 francs par an dans le pilier 3a et réduire ainsi considérablement leur charge fiscale. Le capital et les revenus restent exonérés d’impôt jusqu’au retrait. Le calculateur d’économies d’impôts de Raiffeisen vous permet d’identifier le potentiel d’économies. En effet, la charge fiscale varie d’une commune à l’autre. «En planifiant judicieusement sa prévoyance, on peut faire des économies d’impôts et donc en profiter doublement. Car qui paie des impôts peut aussi en économiser. La pertinence de cet aspect augmente avec le revenu.»

3 Une prévoyance plus flexible grâce au versement rétroactif au pilier 3a

Il n’est pas toujours possible de verser le montant maximal. Dès 2026, les lacunes de cotisation pourront être comblées avec effet rétroactif depuis 2025, sous certaines conditions. Ces rachats seront également déductibles du revenu imposable. «Les personnes qui n'ont pas effectué tous les versements dans le 3e pilier pourront profiter de la nouvelle possibilité de paiement rétroactif à partir de janvier 2026. Cela procure une plus grande flexibilité, en particulier aux familles ou aux personnes qui ne disposent pas, à certaines périodes, des moyens financiers nécessaires pour effectuer ces versements.»

Conférence web gratuite «Optimisez votre prévoyance à chaque situation de vie». Lors d'une conférence web, Mathieu Aebi et Fabrice Geinoz, spécialistes en planification financière chez Raiffeisen Suisse, vous présenteront comment adapter la prévoyance à chaque situation de vie. Par ailleurs, ils vous donneront des recommandations pratiques pour améliorer votre prévoyance.

4 Le pilier 3a est plus qu’un simple capital de vieillesse

Les avoirs dans le pilier 3a sont bloqués jusqu’à l’âge de 60 ans, mais peuvent être retirés de manière anticipée sous certaines conditions, par exemple lors de l’achat d’un logement, dans le cadre d’une activité indépendante ou d’une expatriation. «Le pilier 3a est donc un véritable produit polyvalent. Il procure non seulement une plus grande sécurité financière, mais permet aussi de réaliser ses projets personnels.»

5 Plusieurs comptes ou dépôts 3a, moins d’impôts

Il est possible de retirer des fonds 3a à partir de son 60ᵉ anniversaire. Etant donné que chaque compte est entièrement soldé et que le versement est imposé dans son ensemble, la progression fiscale augmente sensiblement pour les montants importants au niveau fédéral et dans de nombreux cantons. Les personnes qui disposent de plusieurs comptes ou dépôts 3a peuvent échelonner les retraits sur différentes années et réduire ainsi considérablement la charge fiscale. «En règle générale, partir d’un montant d’épargne d’environ 50’000 francs, il est intéressant d'ouvrir un compte 3a supplémentaire. Cela concerne bien sûr aussi les versements dans un fonds de prévoyance», précise Mathieu Aebi.

6 Rachat dans la caisse de pension

A la lumière du Baromètre de la prévoyance Raiffeisen 2025, seuls 38% des assurés consultent leur certificat de caisse de pension en détail. Outre les rentes et les avoirs de vieillesse prévus, le potentiel de rachat dans le 2ᵉ pilier y est également indiqué. Les rachats volontaires dans la caisse de pension permettent de combler les lacunes de cotisation tout en économisant des impôts. «Pour beaucoup de gens, la caisse de pension est une boîte noire, c’est ce que montre notre étude sur la prévoyance. De ce fait, les optimisations pourtant possibles restent souvent inexploitées. Un entretien conseil peut mettre en évidence un potentiel éventuel.»

«En planifiant judicieusement sa prévoyance, on peut faire des économies d’impôts et donc en profiter doublement. Car toute personne qui paie des impôts peut aussi en économiser», explique le spécialiste en planification financière, Mathieu Aebi. Photo: Raiffeisen

7 Le piège du temps partiel

Une réduction du taux d’occupation entraîne des pertes dans les 1er et 2e piliers. Les personnes qui travaillent à temps partiel devraient donc miser encore plus sur la prévoyance privée et examiner les rachats possibles dans la caisse de pension. «De plus en plus de personnes travaillent à temps partiel et ne se rendent pas compte que cela a des conséquences importantes sur leur prévoyance. Nous abordons ce thème important dans le prochain Guide de la prévoyance – car la situation financière change considérablement en cas de travail à temps partiel.»

Une bonne planification permet d’assurer son avenir financier

Même les petits versements réguliers dans le pilier 3a sont rentables à long terme grâce à l’effet des intérêts composés et aux avantages fiscaux. «Chaque franc d’impôt économisé peut contribuer considérablement à la constitution du patrimoine.»

Les fonds 3a peuvent être retirés à partir de 60 ans. Les personnes qui ont réparti leur fortune sur plusieurs comptes de prévoyance peuvent en échelonner le versement sur plusieurs années, ce qui permet de réduire la charge fiscale. S’agissant des avoirs dans la caisse de pension, cette question se pose: rente, capital ou une combinaison des deux? A la lumière du Baromètre de la prévoyance de cette année, 36% choisissent une rente, 18% perçoivent le capital et près d’un tiers choisissent la combinaison rente / capital. Important: en cas de retrait de capital, il est essentiel de planifier soigneusement son patrimoine. D’une part, l’argent doit suffire jusqu’à la fin de la vie, d’autre part, les risques de placement doivent pouvoir être supportés.

La prévoyance est un sujet qui nous accompagne tout au long de notre vie. Faire régulièrement le point permet d’optimiser sa prévoyance de manière ciblée et d’envisager l’avenir financier avec sérénité.

Optimiser la prévoyance, protéger la famille Grâce à l'expertise de plus de 3'000 conseillères et conseillers, Raiffeisen vous aide à adapter la prévoyance à vos besoins personnels et à vous prémunir contre les risques financiers en cas de coups durs. En tant que coopérative, Raiffeisen conseille personnellement ses clientes et ses clients et leur propose des solutions de prévoyance globales pour une plus grande sécurité financière.