Le télésiège Norro est au cœur du domaine d'Adelboden. Depuis les années 1950, les enfants y apprennent à skier et faire du snowboard. Mais l'exploitant actuel s'en va et cherche un repreneur... sans succès pour l'instant.

Une station de ski suisse mythique galère à trouver un repreneur

1/5 La piste Norro se trouve à 1300 mètres d'altitude, au cœur du village de montagne d'Adelboden. Photo: Skilift Norro Screenshot Youtube

Robin Wegmüller

La commune d'Adelboden s'inquiète pour l'une de ses remontées mécaniques les plus iconiques. Depuis les années 1950, les jeunes Suisses apprennent à skier sur la piste Norro. Un tire-fesses de 180 mètres les emmène jusqu'à la piste d'entraînement, utilisée pendant des années par l'école de snowboard, qui a fermé ses portes depuis. En 2006, Bruno Mathys, vendeur d'articles de sport et pionnier du snowboard, commence à exploiter ce mini-domaine skiable. Aujourd'hui, il souhaite se retirer, d'après le «Berner Oberländer».

Des annonces inutiles

«Domaine skiable à donner»: Bruno Mathys a publié son annonce au printemps. Il cède également une ancienne dameuse Ratrac – un véhicule sur chenilles spécialement conçu pour améliorer la qualité de la neige –, un système de remontée mécanique ainsi qu'un dispositif d'enneigement. Les nouveaux propriétaires pourraient reprendre l'infrastructure presque gratuitement.

Mais malgré de nombreuses réponses et deux personnes intéressées, rien ne s'est concrétisé. Bruno Mathys a donc passé une deuxième annonce, elle aussi sans succès. Selon le «Berner Zeitung», les sociétés de remontées mécaniques Adelboden-Lenk, Engstligenalp et Tschentenbahnen ne sont pas non plus intéressées.

L'un des facteurs expliquant ce désintérêt serait lié à l’altitude: malgré son cadre pittoresque au cœur d’un village de l'Oberland bernois, la piste de Norro culmine à seulement 1 300 m. Le nombre de jours d'ouverture y est donc limité, note Bruno Mathys. « En parallèle, les normes de sécurité ont fortement augmenté ces 20 dernières années. » Comme beaucoup de petites stations suisses, il doit en outre composer avec une neige de plus en plus rare.

Une lueur d'espoir

Si aucun repreneur ne se manifeste dans les semaines à venir, ce sera la fin du mini-domaine skiable d'Adelboden et Bruno Mathys devra alors vendre le téléski. Etant donné qu'il a investi 15'000 francs dans un système de commande il y a trois ans, il reste optimiste: un acheteur finira bien par faire surface.

Il reste donc un peu d'espoir, car c'est souvent ainsi que de petites installations sont sauvés en Suisse. Cet été par exemple, le domaine skiable de Klosters-Madrisa (BE) a annoncé le retour du téléski Glatteggen, lui aussi chargé d'histoire. En mai, des fans de ski ont récolté plus de 30'000 signatures pour sauver le téléski à assiettes Schwändli à Eriz (BE). Un dernier exemple pour la route: le téléski valaisan du domaine de Moosalp a survécu grâce à des dons de près d'un million de francs.