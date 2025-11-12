Bô Noël illuminera Lausanne du 20 novembre au 31 décembre avec sa 11e édition. Mais le marché de Noël devra se passer de sa controversée Grande Roue, révèle «24 heures».

Après les polémiques, Bô Noël se passera de sa Grande Roue cette année

La Grande Roue de Bô Noël avait suscité de nombreuses critiques en 2023 et 2024. Photo: KEYSTONE

Les Lausannois devront se faire une raison: la controversée Grande Roue de Bô Noël ne reviendra pas cette année. Après quatre années consécutives, l'attraction ne sera pas réinstallée, officiellement par manque de place, révèle «24 heures».

Bô Noël, le rendez-vous des fêtes de fin d'année, illuminera la ville de Lausanne du 20 novembre au 31 décembre. Des animations originales viendront rythmer cette 11e édition, qui sera peut-être la dernière. Parmi elles, huit oeuvres lumineuses inviteront à redécouvrir le paysage urbain. Le banquet d'ouverture prévu le 22 novembre donnera le coup d'envoi de l'événement, avec une parade de Noël. Elle sera suivie d'un festin gourmand préparé par des restaurateurs lausannois, annoncent les organisateurs mercredi.

Une «Grande Raisinée» sera organisée les 12 et 13 décembre par les vignerons de Tartegnin. Les Samedis en fête animeront la rue Centrale avec des performances musicales, des spectacles lumineux et des déambulations poétiques. Parmi les rendez-vous incontournables de la manifestation figure également la silent disco du Nouvel an, dont le lieu est encore à définir.

Huit lieux mythiques

Orchestré par les Services industriels de Lausanne (SiL), un parcours poétique, entre rêve et lumière, sillonnera les différents marchés de Bô Noël. Huit oeuvres lumineuses créées par des artistes locaux et internationaux seront à découvrir, entre tapis étoilé et projections spectaculaires.

Bô Noël investira huit lieux emblématiques du centre-ville, chacun proposant une atmosphère et des activités. Le paradis des familles se trouvera sur la place de la Cathédrale, avec le Village des enfants. Les petits pourront y retrouver le Père Noël, des contes, des bricolages, des balades à dos de poney, une ferme éphémère, ainsi qu'une chasse au trésor.

La rue du Lion d'Or se transformera en quartier canadien, avec notamment une piste de luge. Un nouvel espace festif sera proposé aux Portes de Saint-François. Sur la Place Bel-Air, la Terrasse des amis accueillera le Belvédère du Mondial de fondue. La Place des pionnières sera elle dédiée au Marché des papilles et au manège Sapin géant.

Le marché des artisans fera son retour sur la place Pépinet. A Saint-François, une nouvelle structure de deux étages mettra à l'honneur les spécialités vaudoises. Le Bô quartier du Flon sera aussi de la fête. Enfin, une chambre d'hôtel éphémère sera nichée dans le jardin du Musée historique de Lausanne.

L'an dernier, la manifestation avait réuni plus de 400'000 visiteurs. La Ville de Lausanne a annoncé, en septembre dernier, qu'elle cherchait un nouveau concept pour animer les Fêtes pour la période 2026-2029. Un appel à projets a été lancé.