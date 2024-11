Pour la seconde fois, le marché de Noël de Genève élira domicile au Quai du Mont-Blanc, du 21 novembre au 24 décembre. Photo: Noël au Quai

Ellen De Meester Journaliste Blick

À l'instar des lutins surmenés qui zigzaguent fervemment dans la fabrique du Père Noël (et qu'on imagine en plein sprint final, bonnets de travers et petites joues rosies), les marchés festifs de Suisse romande trépignent sur leurs starting-blocks ornés de houx.

L'heure de ranger au placard courges et soucis a sonné! Un souffle de magie s'apprête à imprégner les rues romandes, lesquelles ont presque achevé de se pomponner pour l'occasion: alors que les guirlandes lumineuses et autres étoiles scintillantes ont repris discrètement leur place d'honneur, les marchés de Noël s'apprêtent à rouvrir leurs portes, rendant nos villes plus guillerettes, le temps de quelques semaines de splendeur festive.

Si vous vous reconnaissez dans la hâte effrénée des lutins, que chaque vitrine illuminée ou film saveur guimauve vous laisse plus frétillant qu'un Christmas pudding flambé, alors cette liste devrait vous réjouir: plus que quelques jours de patience, et les événements les plus festifs de l'année relanceront leur fanfare de bonhommes en pain d'épices.

Riviera Noël, à Montreux (VD)

Que de nouveautés, pour l'édition 2024 de «Montreux Noël», qui fête déjà son trentième anniversaire, cette année! Imitant la stratégie des rennes volants du Père Noël, friands de travail en équipe, la célèbre manifestation vaudoise a choisi de s'allier à ses voisines, Vevey et Villeneuve, pour prendre le nom de «Riviera Noël».

Et d'après un communiqué de presse diffusé début novembre, l'opération sera désormais renouvelée annuellement, saupoudrant la magie des Fêtes sur chacun des trois sites participants, avec un programme élargi:

Du côté de Montreux, qui s'illuminera du 21 novembre au 31 décembre, les traditions restent évidemment de mise, avec les habituels chalets artisanaux blottis les uns contre les autres au bord du lac, l'arbre à vœux, la grande roue, le grand food court gourmand et les apparitions quotidiennes du Père Noël dans son traîneau suspendu. À Villeneuve, les lutins s'activeront dès le 27 novembre, proposant des activités dédiées aux enfants, telles que des ateliers créatifs et des tours de carrousel. À Vevey, l'homme au chapeau rouge pourra notamment se déhancher au son des concerts de Gospel ou d'afterworks musicaux, avant de griller son propre cervelas ou d'enfiler ses patins pour esquisser des cercles parfaits sur la patinoire. Bref, trois marchés de Noël rassemblés sous le célèbre égide de Montreux!

Le programme complet est détaillé sur le site officiel de la manifestation.

Noël au Quai, à Genève

Pour la seconde fois, ce grand marché genevois élira domicile au Quai du Mont-Blanc, laissant la lueur des guirlandes danser sur les vaguelettes paisibles du lac. Du 21 novembre au 24 décembre, le parfum réconfortant des thés de Noël et du vin chaud se mélangera à celui d'une impressionnante panoplie de gourmandises, dont du fromage, of course (courez au «Chalet à Fondue – sur réservation!), des röstis, des gaufres ou encore des pains d'épices faits maison (testés et approuvés par nos soins) aux différentes saveurs.

Christmas pub, carrousels, parades et animations musicales font de ce marché l'un des plus joyeux de Suisse romande. Et, à notre humble avis, c'est là qu'on peut le plus facilement se croire dans une comédie de Noël américaine!

Le Bô Noël, à Lausanne (VD)

Oubliées, les bisbilles de 2023, qui s'étaient soldées par une version allégée et un brin silencieuse du Bô Noël. Cette année, alors que la manifestation souffle sa dixième bougie, l'événement retrouvera des horaires plus étendus et renouera avec sa très regrettée «silent disco» du Nouvel-An. En échange, les restaurateurs du centre-ville auront l'autorisation de laisser tonner la musique en terrasse, jusqu'à la fin de l'année.

Si la grande roue installée tout près de la gare a pu incommoder les habitants du coin, ainsi que le soulignaient nos confrères de «24 Heures», le programme 2024 semble au moins retrouver un peu de son lustre perdu: dès le 20 novembre à 17h, plusieurs quartiers de la ville se transformeront, une fois de plus, en villages de pain d'épices arrosés de vin chaud et imbibés de fromage, alors que des stands artisanaux feront rayonner tout le talent des créateurs locaux. Des parades, diverses activités (dont du curling!), ainsi qu'une course Christmas Run (le 14 décembre) achèveront de faire fredonner «Last Christmas» au tout-Lausanne.

Et, grande nouveauté 2024: la place de Saint-François s'offre une grande tour de Noël, issue d'une tradition nordique (déjà installée depuis quelques jours!) au pied de laquelle sera niché un bar à raclette. N'hésitez pas à consulter le programme complet sur le site officiel de Bô Noël.

Le garden centre Schilliger (VD, GE, FR)

On sait désormais où les ingénieux lutins fignolent et perfectionnent leurs plus splendides jouets, avant le 24 décembre: c'est probablement dans les magasins Schilliger de Gland, Plan-les-Ouates et Matran, dont la fin d'année s'articule autour du thème de la fabrique du père Noël, et qui nous laissent entrevoir le travail acharné des inimitables créateurs aux oreilles pointues.

Avec des décors aussi originaux que féeriques, ces garden centers connus proposent un riche assortiment de décorations, de gourmandises luxueuses et de peluches, qui ne manqueront pas de vous replonger en enfance.

Si l'enchantement se prolongera jusqu'à la fin de l'année, l'établissement de Gland célébrera sa «fête du marché de Noël du 16 au 17 novembre, avec des réductions sur une sélection d'articles, tandis que le magasin de Plan-les-Ouates orchestrera un événement semblable le 17 novembre. Comme à leur habitude, les équipes ont fait rayonner toute leur créativité: on ne sait pas comment elles font, à moins que le Père Noël en personne ne leur souffle des tips exclusifs...

Le Noël médiéval au château de Chillon (VD)

Si vous vous êtes déjà demandé comment on fêtait Noël à l'ère des forteresses et des ponts-levis, rendez-vous au château de Chillon les 30 novembre et 1er décembre, les 7 et 8 décembre, ainsi que 14 et 15 décembre. Dans le cadre authentique de la bâtisse, qui se prête parfaitement aux décors de nos contes (et films guimauves) préférés, un bel assortiment d'ateliers créatifs, cours de danse et de spectacles permet de se plonger dans une époque passée, où le rythme était plus lent et où un feu rutilant brûlant dans toutes les cheminées, tout au long de l'hiver. Bref, c'est un peu le Noël à la «Game of Thrones».

Le programme varie selon les dates, donc on vous conseille de le parcourir en ligne avant de réserver vos billets (10 fr. par enfant, 17 fr. 50 par adulte) sur le site du château.

Le marché de Noël de Gruyères (FR)

Du 6 au 8, du 15 au 19, puis du 19 au 22 décembre, la jolie cité médiévale de Gruyères prêtera son décor chaleureux à son annuel marché de Fêtes. Semblant issu tout droit d'un conte ou d'un Disney de Noël (vous savez, ceux où les personnages armés d'une hâche allaient choisir leurs sapins dans la neige...), l'événement pourra compter sur la présence de 40 artisans de la région, ainsi que de produits du terroir traditionnels, parfaitement adaptés aux saveurs de la fin d'année,

Spectacle de feu, concerts, venue de St-Nicolas, fabrication de bougies... Lorsque vous aurez terminé vos emplettes et vidé votre gobelet de vin chaud, n'hésitez pas à consulter le programme des activités, qui devraient ravir toute la famille.

Mais encore...

Les pavés de Sion (VS) accueilleront des dizaines de stands dans tout le centre-ville, du 6 au 23 décembre, à l'occasion du 20e anniversaire de la manifestation. Danse, orchestres et chœurs accompagneront superbement les délices festifs traditionnels et la découverte des stands artisanaux.

Plus d'informations

Si vous avez (déjà) lancé votre quête annuelle des meilleures idées-cadeaux locales, sachez que le marché des emplettes créatives, à Lausanne (VD) aura lieu le 14 décembre au QG de l'entreprise Qoqa, à Bussigny. Plusieurs créatrices romandes vous présenteront leurs plus belles œuvres, allant du macramé aux bougies et aux cosmétiques maison.

Plus d'informations

La ville de Neuchâtel a lancé un joli programme de fin d'année, comprenant les habituels marchés de Noël de la rue du Coq d'Inde (du 3 au 23 décembre) et de la place Agota Kristof. Grande roue, patinoire, stands artisanaux, gourmandises et animations musicales complèteront ce tableau festif jusqu'à la fin du mois.

Plus d'informations

Du 13 au 15 décembre, la ville de Morat (FR) sera envahie des parfums épicés des Fêtes, grâce à l'apparition de 150 chalets illuminés. L'événement est fugace, mais n'en sera pas moins chaleureux, surtout si une petite couverture de neige accepte de border les toitures des stands d'ici là. On l'a commandée au Père Noël, il ne reste plus qu'à espérer qu'il nous ait entendus.

Plus d'informations